Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

Новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани

Новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подарите на Новый годе себе и близким путешествие. Это лучший подарок!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отелях Форум, Пик, Старый город и на Ж/Д вокзалах
Завершение: в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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