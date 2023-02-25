Программа начинается с тематической экскурсии «Прогулка по Переяславлю Рязанскому», которая погрузит вас в атмосферу древнего города, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской. Продолжим наше знакомство с городом с «жемчужиной» Рязани — Кремлем, заложенным еще в конце XI в. Прогуляемся по улице Почтовой и близлежащим древним улочкам.
Посетим музей, где познакомимся с «Героями Земли Рязанской» и узнаем о жизни и научном наследии известных рязанских путешественников.
Посетим музей, где познакомимся с «Героями Земли Рязанской» и узнаем о жизни и научном наследии известных рязанских путешественников.
Ближайшие даты:
17
мар
мар
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 950 ₽
|Детский до 16 лет
|3 750 ₽
Что вас ожидает:
- Поселок Солотча
- Дом-музей И. П Пожалостина
- Художественный музей
Описание
- Встреча с гидом в центре города в 9:30.
- Масленицу на Руси всегда праздновали раздольно и весело, веря, что «не потешить на широкую Масленицу — значит, жить в горькой беде и жизнь худо кончить». Хозяйки пекли блины, блинчики и оладьи, звали к себе гостей, поили их душистым чаем, развлекали беседой. Отправляемся праздновать.
- Переезд в п. Солотча – столицу мещерского края.
- Масленица в развлекательном комплексе «В некотором царстве», там пройдут широкие масленичные гуляния со сказочным колоритом, Вас ждут скоморошьи пляски, увлекательные масленичные конкурсы и зимние потехи, традиционное сжигание наряженной куклы-Масленицы! В развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей – уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком.
- Продолжение экскурсии. Чудесный курортный поселок Солотча - в центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества. Солотчинский женский монастырь Рождества Богородицы основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку. Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.
- Возвращение в г. Рязань.
- Обед в кафе • Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью! Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города. Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
- Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» - улице Почтовой и улице Соборной. Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.
- Экскурсия по территории Рязанского Кремля.
- Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.
- Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим «народным» архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр «нарышкинского барокко», богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
- Окончание программы ориентировочно в 17:00. Трансфер на ж/д вокзалы.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Питание по программе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: • Встреча с гидом в центре города в 9:30Завершение: Рязань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Хохлов
25 фев 2023
Ожидали по описанию большего … Не понравился экскурсовод. Мало рассказывал. На 2х часовой обзорной понравилось гораздо больше!
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