Программа начинается с тематической экскурсии «Прогулка по Переяславлю Рязанскому», которая погрузит вас в атмосферу древнего города, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской. Продолжим наше знакомство с городом с «жемчужиной» Рязани — Кремлем, заложенным еще в конце XI в. Прогуляемся по улице Почтовой и близлежащим древним улочкам.



Посетим музей, где познакомимся с «Героями Земли Рязанской» и узнаем о жизни и научном наследии известных рязанских путешественников.