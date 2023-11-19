Наша экскурсия — не просто прогулка с прослушиванием информации. Мы добавили в этот формат элемент игры-викторины. Вам предстоит отвечать на вопросы — за правильные ответы вы получите стикеры с символами Рязани. Такая механика нравится и взрослым, и детям, а информация запоминается гораздо лучше. Закончим экскурсию чаепитием, да ещё и испечём рязанский пряник!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В ходе экскурсии мы познакомим вас со знаковыми местами исторического центра Рязани и их историей.

Вы узнаете:

Как князь Олег Рязанский прославил наш город в веках

Какой переулок в Рязани самый узкий и непроходимый

Какую идею заложил скульптор в памятник Сергею Есенину

В чём уникальность рязанского кремля

Почему Соборная колокольня строилась полвека

Где находится один из самых высоких в России иконостасов

Почему князь Олег не видел свой дворец

Что объединяет Павлова, Солженицына и Симонова

А в последней части экскурсии вы познакомитесь с особенностями рязанского пряника и испечёте свой собственный!

Организационные детали