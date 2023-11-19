Прогулка-викторина с чаепитием

Раскройте историю старой Рязани в увлекательном формате на групповой экскурсии

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Ответы на вопросы
Наша экскурсия — не просто прогулка с прослушиванием информации. Мы добавили в этот формат элемент игры-викторины. Вам предстоит отвечать на вопросы — за правильные ответы вы получите стикеры с символами Рязани. Такая механика нравится и взрослым, и детям, а информация запоминается гораздо лучше. Закончим экскурсию чаепитием, да ещё и испечём рязанский пряник!
Прогулка-викторина с чаепитием
Прогулка-викторина с чаепитием
Прогулка-викторина с чаепитием
Прогулка-викторина с чаепитием
Прогулка-викторина с чаепитием
Прогулка-викторина с чаепитием
Прогулка-викторина с чаепитием
Прогулка-викторина с чаепитием
Прогулка-викторина с чаепитием
Прогулка-викторина с чаепитием
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В ходе экскурсии мы познакомим вас со знаковыми местами исторического центра Рязани и их историей.

Вы узнаете:

  • Как князь Олег Рязанский прославил наш город в веках
  • Какой переулок в Рязани самый узкий и непроходимый
  • Какую идею заложил скульптор в памятник Сергею Есенину
  • В чём уникальность рязанского кремля
  • Почему Соборная колокольня строилась полвека
  • Где находится один из самых высоких в России иконостасов
  • Почему князь Олег не видел свой дворец
  • Что объединяет Павлова, Солженицына и Симонова

А в последней части экскурсии вы познакомитесь с особенностями рязанского пряника и испечёте свой собственный!

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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