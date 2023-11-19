Раскройте историю старой Рязани в увлекательном формате на групповой экскурсии
Наша экскурсия — не просто прогулка с прослушиванием информации. Мы добавили в этот формат элемент игры-викторины. Вам предстоит отвечать на вопросы — за правильные ответы вы получите стикеры с символами Рязани. Такая механика нравится и взрослым, и детям, а информация запоминается гораздо лучше. Закончим экскурсию чаепитием, да ещё и испечём рязанский пряник!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В ходе экскурсии мы познакомим вас со знаковыми местами исторического центра Рязани и их историей.
Вы узнаете:
- Как князь Олег Рязанский прославил наш город в веках
- Какой переулок в Рязани самый узкий и непроходимый
- Какую идею заложил скульптор в памятник Сергею Есенину
- В чём уникальность рязанского кремля
- Почему Соборная колокольня строилась полвека
- Где находится один из самых высоких в России иконостасов
- Почему князь Олег не видел свой дворец
- Что объединяет Павлова, Солженицына и Симонова
А в последней части экскурсии вы познакомитесь с особенностями рязанского пряника и испечёте свой собственный!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 859 туристов
Приветствую! Меня зовут Анатолий, я коренной рязанец и преподаватель по профессии. Как в учительской деятельности, так и в проведении экскурсий объединяю обучение с развлечением. Что может быть лучше времени, проведенного одновременно с удовольствием и пользой! С радостью познакомлюсь с вами и проведу экскурсию в формате квеста или квиза. А также поделюсь местными «лайфхаками»: где вкусно поесть, красиво сфотографироваться и какие еще места в городе стоит посетить. До встречи!
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