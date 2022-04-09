Маршрут

Город Спас-Клепики — Спас-Клепиковская второклассная учительская школа — Гусь-Железный — Касимов — Музей колоколов — Музей «Русский самовар».

Программа

Встреча с гидом.

8:00 Отправление в Спас-Клепики — милый провинциальный городок с кружевными наличниками на окнах деревянных домов, утонувший среди бескрайних мещерских лесов, рек и озер.

Старинное село Спас-Клепики — место становления великого русского поэта Сергея Есенина. На краю села находится двухэтажное кирпичное здание — Спас-Клепиковская второклассная учительская школа, в которую в сентябре 1909 года успешно сдает экзамены Есенин, и где он учится вплоть до 1912 года. Школа была открыта в 1896 году и готовила преподавателей для церковных учебных заведений. Учебное заведение закрытого типа мало пришлось по вкусу будущему поэту, однако опыт и знания преподавателей, которых он встретил в стенах школы оказали большое влияние на формирование мировоззрения и становление личности Сергея. В настоящее время школа представляет собой музей памяти юношеских лет поэта: сохранена обстановка школы: спальни учащихся, вестибюль, где проходили уроки по богословию и ежедневные молитвы, парта, за которой сидел Есенин, его тетради, первые стихи. Этот музей уникален тем, что это — единственная в России полностью восстановленная церковно-приходская школа

Отъезд в Касимов. В дороге остановимся в поселке Гусь-Железный — таинственном месте, где на протяжении нескольких столетий передаются из уст в уста таинственные истории и легенды, связанные с именем промышленника Баташева. В историю он вошел не только как крупный предприниматель, но и как жестокий помещик, самодур, увлеченный оккультизмом. Усадьба Баташева, которая расположена на территории этого поселка, овеяна преданиями: это и истории о собраниях масонской ложи, членом которой якобы был Баташев, рассказы о неслыханной жестокости помещика и замученных работниках. Туристов привлекает Гусь-Железный своей мистической историей о множестве подземных ходов и тоннелей, ведущих от «Орлиного Гнезда» в разные направления.

Переезд в Касимов. Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по Касимову.

Небольшой старинный город Касимов, уютно расположившийся на берегу Оки, издавна воспринимался как город необычный и непохожий на другие. Город занимает особое место в ряду российских провинциальных городов. Славная история, древние легенды, тихие храмы, россыпь человеческих талантов нашего старинного города — немалая часть того, что составляет духовную основу России. Еще сто лет назад его нередко называли «маленьким кусочком Азии» и сравнивали с Бахчисараем. Причина заключается в том, что город более двухсот лет был столицей удельного татарского ханства. Город отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской. Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар! Побывав хоть раз в Касимове, нельзя в него не влюбиться.

Обзорная экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь со старинными изящными особняками, улицу Набережную и смотровую площадку на ней, ведь некогда город был колыбелью Окского пароходства. Вы получите возможность проехать по центральным улицам города, на которых вас встретят уникальные архитектурные ансамбли и здания, характерные только для Касимова.

Соборная площадь ранее была административным центром города, и здесь располагались дома самых зажиточных и именитых граждан.

Здесь сосредоточены памятники XVIII-XIX веков: в своем великолепии вашему взору предстанут ансамбли торговых корпусов, православных храмов, выполненных в неорусском стиле и стиле барокко, общественные и административные здания и, конечно же, дворянские и купеческие особняки, большинство из которых возведены по проекту местного архитектора-самоучки И. С. Гагина. Именно благодаря этому талантливейшему человеку наш город называют музеем под открытым небом, и это не случайно, ведь уникальная архитектура, поражающая своим величием, радует наш глаз и по сей день!

В Касимове возникла и Татарская слобода — место компактного проживания татар. Центром слободы является Ханская площадь, ранее здесь находились дворцы касимовских царей и царевичей, и была выстроена Ханская мечеть с минаретом — памятник архитектуры XV века, посмотреть на который можно и в наши дни, ведь он сохранился в своем первозданном виде! Летом на минарет можно еще и подняться: с него открывается превосходный вид на город. Неподалеку от мечети находится еще один памятник — усыпальница хана Шах-Али. Около текие экскурсовод поведает вам историю знаменитой татарской красавицы, казанской царицы Сююмбике.