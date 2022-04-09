Рязань и город на Оке - Касимов

Насыщенная однодневная экскурсия по маршруту: город Спас-Клепики - Спас-Клепиковская второклассная учительская школа

Групповая
Насыщенная однодневная экскурсия по маршруту: город Спас-Клепики — Спас-Клепиковская второклассная учительская школа — Гусь-Железный — Касимов — Музей колоколов — Музей «Русский самовар».
Рязань и город на Оке - Касимов
Рязань и город на Оке - Касимов
Рязань и город на Оке - Касимов
Рязань и город на Оке - Касимов
Рязань и город на Оке - Касимов
Рязань и город на Оке - Касимов

Что вас ожидает 🤩

  • Город Спас-Клепики:
  • Спас-Клепиковская второклассная учительская школа
  • Гусь-Железный:
  • Усадьба Баташева
  • Касимов:
  • Музей колоколов
  • Музей «Русский самовар»
  • Берег Оки
  • Соборная площадь
  • Памятники XVIII-XIX веков
  • Дворянские и купеческие особняки
  • Татарская слобода
  • Ханская площадь
  • Ханская мечеть с минаретом
  • Усыпальница хана Шах-Али

Маршрут

Город Спас-Клепики — Спас-Клепиковская второклассная учительская школа — Гусь-Железный — Касимов — Музей колоколов — Музей «Русский самовар».
Программа
  • Встреча с гидом.
  • 8:00 Отправление в Спас-Клепики — милый провинциальный городок с кружевными наличниками на окнах деревянных домов, утонувший среди бескрайних мещерских лесов, рек и озер.
Старинное село Спас-Клепики — место становления великого русского поэта Сергея Есенина. На краю села находится двухэтажное кирпичное здание — Спас-Клепиковская второклассная учительская школа, в которую в сентябре 1909 года успешно сдает экзамены Есенин, и где он учится вплоть до 1912 года. Школа была открыта в 1896 году и готовила преподавателей для церковных учебных заведений. Учебное заведение закрытого типа мало пришлось по вкусу будущему поэту, однако опыт и знания преподавателей, которых он встретил в стенах школы оказали большое влияние на формирование мировоззрения и становление личности Сергея. В настоящее время школа представляет собой музей памяти юношеских лет поэта: сохранена обстановка школы: спальни учащихся, вестибюль, где проходили уроки по богословию и ежедневные молитвы, парта, за которой сидел Есенин, его тетради, первые стихи. Этот музей уникален тем, что это — единственная в России полностью восстановленная церковно-приходская школа
  • Отъезд в Касимов. В дороге остановимся в поселке Гусь-Железный — таинственном месте, где на протяжении нескольких столетий передаются из уст в уста таинственные истории и легенды, связанные с именем промышленника Баташева. В историю он вошел не только как крупный предприниматель, но и как жестокий помещик, самодур, увлеченный оккультизмом. Усадьба Баташева, которая расположена на территории этого поселка, овеяна преданиями: это и истории о собраниях масонской ложи, членом которой якобы был Баташев, рассказы о неслыханной жестокости помещика и замученных работниках. Туристов привлекает Гусь-Железный своей мистической историей о множестве подземных ходов и тоннелей, ведущих от «Орлиного Гнезда» в разные направления.
  • Переезд в Касимов. Обед в кафе.
  • Обзорная экскурсия по Касимову.
  • Небольшой старинный город Касимов, уютно расположившийся на берегу Оки, издавна воспринимался как город необычный и непохожий на другие. Город занимает особое место в ряду российских провинциальных городов. Славная история, древние легенды, тихие храмы, россыпь человеческих талантов нашего старинного города — немалая часть того, что составляет духовную основу России. Еще сто лет назад его нередко называли «маленьким кусочком Азии» и сравнивали с Бахчисараем. Причина заключается в том, что город более двухсот лет был столицей удельного татарского ханства. Город отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской. Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар! Побывав хоть раз в Касимове, нельзя в него не влюбиться.
  • Обзорная экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь со старинными изящными особняками, улицу Набережную и смотровую площадку на ней, ведь некогда город был колыбелью Окского пароходства. Вы получите возможность проехать по центральным улицам города, на которых вас встретят уникальные архитектурные ансамбли и здания, характерные только для Касимова.
  • Соборная площадь ранее была административным центром города, и здесь располагались дома самых зажиточных и именитых граждан.
Здесь сосредоточены памятники XVIII-XIX веков: в своем великолепии вашему взору предстанут ансамбли торговых корпусов, православных храмов, выполненных в неорусском стиле и стиле барокко, общественные и административные здания и, конечно же, дворянские и купеческие особняки, большинство из которых возведены по проекту местного архитектора-самоучки И. С. Гагина. Именно благодаря этому талантливейшему человеку наш город называют музеем под открытым небом, и это не случайно, ведь уникальная архитектура, поражающая своим величием, радует наш глаз и по сей день!
В Касимове возникла и Татарская слобода — место компактного проживания татар. Центром слободы является Ханская площадь, ранее здесь находились дворцы касимовских царей и царевичей, и была выстроена Ханская мечеть с минаретом — памятник архитектуры XV века, посмотреть на который можно и в наши дни, ведь он сохранился в своем первозданном виде! Летом на минарет можно еще и подняться: с него открывается превосходный вид на город. Неподалеку от мечети находится еще один памятник — усыпальница хана Шах-Али. Около текие экскурсовод поведает вам историю знаменитой татарской красавицы, казанской царицы Сююмбике.
  • Посещение Касимовского музея колоколов.
  • Колокола для человека издавна значили многое. И относились к ним почти как к живым людям (крестили, давали имена и т. д.). Выражается это, например, в названиях частей колокола. У него, как и человека, имеются язык, уши, плечо, тулово, губа. Колоколам, как людям, давались собственные имена, например, Сысой, Медведь, Лебедь, Баран, Голодарь (названный так в честь Великого поста). Во время понтификата Иоанна XIV в 983 году был введён обряд крещения колокола: колокол крестили, как младенца, нарекали ему имя, надевали крестильную рубашку, у него были воспреемники — крестные отец и мать, то есть колокол совершенно уподоблялся живому существу. Но колокола, оказывается, также и наказывали. В 1498 году жители Флоренции выпороли розгами колокол монастыря Сан-Марио, звонивший во время бунта горожан против проповедника Савонаролы. Серьёзные неприятности ожидали их, да и самого звонаря, если они звонили не по делу. Запятнавшие свою репутацию колокола снимали и увозили в провинциальную жизнь, а то и в Сибирь. В особых случаях им отрезали «язык» или вовсе разбивали.
  • В музее представлены самые разные колокола, от маленьких до огромных. Вам расскажут почему они так называются, из чего делаются, как отличается звук в зависимости от размера и сплава, историю колокола, снятого с затонувшей подводной лодки, покажут колокола в разрезе и многое другое. В музее есть даже мини колокольня и экскурсовод не только звонит сама, но еще и разрешит вам попробовать.
  • Посещение музея «Русский самовар», созданного на базе частной коллекции Михаила Петровича Силкова — почётного жителя города. Огромная, невероятная коллекция самоваров. Здесь и самовар Баба-Яга, и самовар-паровоз и самовар Имперский. В коллекции даже есть станционный самовар с сибирской станции Занзур, которым пользовался в 1920 году верховный правитель России Александр Колчак. Сотни самоваров всех времён и народов. Вас ждёт увлекательнейший рассказ экскурсовода о различных видах самоваров, тайных символах, которые на них нанесены.
  • И напоследок обязательно заглянем в фирменный магазин касимовской кондитерской фабрики «Верность качеству», где потрясающие конфеты ручной работы, сладкие сувениры и подарки для родных и друзей, огромный ассортимент сладкой, ароматной и очень качественной продукции!
  • Возвращение в Рязань.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсовод-сопровождающий
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Питание по программе
Что не входит
Место начала и завершения?
Центр Рязани
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

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