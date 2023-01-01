10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань».
10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами: гид с оранжевой табличкой «Рязань».
Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
Посещение музеев: дом Есениных и Литературный музей.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
В монастырской лавке вы сможете приобрести ароматный хлеб, молочные продукты, душистый травяной чай с пирогами.
Возвращение в Рязань.
Размещение в гостинице.
Завтрак.
Встреча с гидом (ориентировочно в 9:30).
Масленицу на Руси всегда праздновали раздольно и весело, веря, что «не потешить на широкую Масленицу — значит, жить в горькой беде и жизнь худо кончить».
Отправляемся праздновать.
Переезд в Солотчу – столицу мещерского края Масленица в развлекательном комплексе «В некотором царстве», масленичные гуляния со сказочным колоритом, Вас ждут скоморошьи пляски, увлекательные масленичные конкурсы и зимние потехи, традиционное сжигание наряженной куклы-Масленицы!
В развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле и собственным мини-зоопарком.
Свободное время.
Обед в кафе.
Продолжении экскурсии.
Чудесный курортный поселок Солотча – в центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества.
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку.
Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.
Экскурсия в дом-музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы.
Мастер сам построил на этом месте дом в 1880 году, когда семья жила в Петербурге.
В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, Р. И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.
Возвращение в Рязань.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом (ориентировочно в 09:30).
Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятниках и символах города.
Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть.
Внешний осмотр великолепного Успенского собора.
Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим "народным" архитектором Яковом Бухвостовым.
Это настоящий шедевр "нарышкинского барокко", богато украшенный роскошной белокаменной "кружевной" резьбой, которую можно рассматривать часами.
Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
Экскурсия по территории Рязанского Кремля.
Обед в кафе.
Экскурсия в музей Рязанских путешественников.
В рамках этой интересной экскурсии, Вы познакомитесь с «Героями Земли Рязанской», узнаете о жизни и научном наследии известных рязанских путешественников.
В настоящее время Рязанский музей путешественников с эксклюзивной тематикой, не имеющий аналогов в стране, занимает свою уникальную нишу в музейном сообществе.
Окончание программы.
Трансфер на вокзал (ориентировочно 16:00).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница
|Двухместное
|Одноместное
|Дополнительное место
|Дополнительная ночь
|двухместный номер
|одноместный номер
|Гостиница 3* (Пик)
|13 950
|15 500
|13 950
|3 500
|3 000
|Гостиница 4* (Форум)
|14 650
|17 000
|14 650
|5 000
|3 900
Отель «Пик» находится в центре Рязани. К вашим услугам ресторан европейской кухни, сауна, массажный кабинет и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Современные номера располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, письменным столом, холодильником и собственной ванной комнатой с ванной. К вашим услугам фитнес-центр, круглосуточная стойка регистрации и бар.
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды. Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi. В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Предоставляется скидка детям – 200 рублей, при любом варианте размещения.