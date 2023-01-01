Широкая масленица в Рязани

Празднуем широкую масленицу в настоящей русской глубинке

Празднуем широкую масленицу в настоящей русской глубинке, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами.
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Широкая масленица в Рязани
Ближайшие даты:
5
мар

Что вас ожидает 🤩

Родина великого поэта
Родина великого поэта
Посетим дом Есениных и Литературный музей, познакомимся с фотографиями С. А. Есенина разных лет и увидим личные вещи поэта
Сказочный колорит и масленичные гуляния
Сказочный колорит и масленичные гуляния
Нас ждут скоморошьи пляски, увлекательные масленичные конкурсы и зимние потехи, традиционное сжигание наряженной куклы-Масленицы!
Древняя и современная Рязань
Древняя и современная Рязань
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города

Программа тура по дням

1 день

Константиново - родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово

10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань».

10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами: гид с оранжевой табличкой «Рязань».

Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.

Посещение музеев: дом Есениных и Литературный музей.

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.

В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.

Обед в кафе.

Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

В монастырской лавке вы сможете приобрести ароматный хлеб, молочные продукты, душистый травяной чай с пирогами.

Возвращение в Рязань.

Размещение в гостинице.

Константиново - родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе ПощуповоКонстантиново - родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе ПощуповоКонстантиново - родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе ПощуповоКонстантиново - родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово
2 день

Масленица в развлекательном комплексе «В некотором царстве». Солотчинский Рождества Богородицы монастырь. Дом-музей И.П. Пожалостина

Завтрак.

Встреча с гидом (ориентировочно в 9:30).

Масленицу на Руси всегда праздновали раздольно и весело, веря, что «не потешить на широкую Масленицу — значит, жить в горькой беде и жизнь худо кончить».

Отправляемся праздновать.

Переезд в Солотчу – столицу мещерского края Масленица в развлекательном комплексе «В некотором царстве», масленичные гуляния со сказочным колоритом, Вас ждут скоморошьи пляски, увлекательные масленичные конкурсы и зимние потехи, традиционное сжигание наряженной куклы-Масленицы!

В развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле и собственным мини-зоопарком.

Свободное время.

Обед в кафе.

Продолжении экскурсии.

Чудесный курортный поселок Солотча – в центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества.

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку.

Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.

Экскурсия в дом-музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы.

Мастер сам построил на этом месте дом в 1880 году, когда семья жила в Петербурге.

В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, Р. И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.

Возвращение в Рязань.

Масленица в развлекательном комплексе «В некотором царстве». Солотчинский Рождества Богородицы монастырь. Дом-музей И.П. ПожалостинаМасленица в развлекательном комплексе «В некотором царстве». Солотчинский Рождества Богородицы монастырь. Дом-музей И.П. ПожалостинаМасленица в развлекательном комплексе «В некотором царстве». Солотчинский Рождества Богородицы монастырь. Дом-музей И.П. ПожалостинаМасленица в развлекательном комплексе «В некотором царстве». Солотчинский Рождества Богородицы монастырь. Дом-музей И.П. Пожалостина
3 день

Обзорная экскурсия по городу. Рязанский Кремль. Успенский собор. Музей Рязанских путешественников

Завтрак.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом (ориентировочно в 09:30).

Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!

Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятниках и символах города.

Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.

И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.

Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть.

Внешний осмотр великолепного Успенского собора.

Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим "народным" архитектором Яковом Бухвостовым.

Это настоящий шедевр "нарышкинского барокко", богато украшенный роскошной белокаменной "кружевной" резьбой, которую можно рассматривать часами.

Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Экскурсия по территории Рязанского Кремля.

Обед в кафе.

Экскурсия в музей Рязанских путешественников.

В рамках этой интересной экскурсии, Вы познакомитесь с «Героями Земли Рязанской», узнаете о жизни и научном наследии известных рязанских путешественников.

В настоящее время Рязанский музей путешественников с эксклюзивной тематикой, не имеющий аналогов в стране, занимает свою уникальную нишу в музейном сообществе.

Окончание программы.

Трансфер на вокзал (ориентировочно 16:00).

Обзорная экскурсия по городу. Рязанский Кремль. Успенский собор. Музей Рязанских путешественниковОбзорная экскурсия по городу. Рязанский Кремль. Успенский собор. Музей Рязанских путешественниковОбзорная экскурсия по городу. Рязанский Кремль. Успенский собор. Музей Рязанских путешественниковОбзорная экскурсия по городу. Рязанский Кремль. Успенский собор. Музей Рязанских путешественниковОбзорная экскурсия по городу. Рязанский Кремль. Успенский собор. Музей Рязанских путешественников

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиницаДвухместноеОдноместноеДополнительное местоДополнительная ночь
двухместный номеродноместный номер
Гостиница 3* (Пик)13 95015 50013 9503 5003 000
Гостиница 4* (Форум)14 65017 00014 6505 0003 900

Варианты проживания

Отель «Пик»

2 ночи

Отель «Пик» находится в центре Рязани. К вашим услугам ресторан европейской кухни, сауна, массажный кабинет и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Современные номера располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, письменным столом, холодильником и собственной ванной комнатой с ванной. К вашим услугам фитнес-центр, круглосуточная стойка регистрации и бар.

Отель «Пик»Отель «Пик»Отель «Пик»Отель «Пик»Отель «Пик»

Отель «Форум»

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды. Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi. В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.

Отель «Форум»Отель «Форум»Отель «Форум»Отель «Форум»Отель «Форум»Отель «Форум»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты и экскурсионное
  • Обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Ж/д билеты до г. Рязань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Рязань
Входят ли билеты в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка детям – 200 рублей, при любом варианте размещения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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