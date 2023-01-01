2 день

Масленица в развлекательном комплексе «В некотором царстве». Солотчинский Рождества Богородицы монастырь. Дом-музей И.П. Пожалостина

Завтрак.

Встреча с гидом (ориентировочно в 9:30).

Масленицу на Руси всегда праздновали раздольно и весело, веря, что «не потешить на широкую Масленицу — значит, жить в горькой беде и жизнь худо кончить».

Отправляемся праздновать.

Переезд в Солотчу – столицу мещерского края Масленица в развлекательном комплексе «В некотором царстве», масленичные гуляния со сказочным колоритом, Вас ждут скоморошьи пляски, увлекательные масленичные конкурсы и зимние потехи, традиционное сжигание наряженной куклы-Масленицы!

В развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле и собственным мини-зоопарком.

Свободное время.

Обед в кафе.

Продолжении экскурсии.

Чудесный курортный поселок Солотча – в центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества.

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку.

Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.

Экскурсия в дом-музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы.

Мастер сам построил на этом месте дом в 1880 году, когда семья жила в Петербурге.

В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, Р. И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.

Возвращение в Рязань.