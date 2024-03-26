Тур в Касимов: Самовары, колокола и мечети

Групповая экскурсия в Рязани
Касимов: знакомство с городом, старая и новая мечети, музей денег, музей самоваров, музей колоколов.

Познакомимся с древним и очень любопытным городом, сфотографируемся у старой и новой мечетей, посетим три музея.
Тур в Касимов: Самовары, колокола и мечети
Тур в Касимов: Самовары, колокола и мечети
Тур в Касимов: Самовары, колокола и мечети
Тур в Касимов: Самовары, колокола и мечети
Тур в Касимов: Самовары, колокола и мечети
Ближайшие даты:
26
мар

Что вас ожидает:

  • Музей денег
  • Музей самоваров
  • Музей колоколов

Описание

Что вас ожидает:

  • музей самоваров: его шикарная коллекция даст фору тульскому музею;
  • музей колоколов: все секреты древнего мастерства: от колокольчиков для лошадей до колоколов на церковные звонницы;
  • музей денег: самые разные образцы разменных монет – и возможность отчеканить свою собственную. Важная информация • В стоимость входит автобус и все экскурсии.
  • Пообедаем в кафе с национальной татарской кухней! (Цена не включена.) • Отправяемся в 8:30 с Театральной площади. Вернемся, ориентировочно, в 21:00. Время в пути - около 3 часов в каждую сторону (с санитарной остановкой).
  • Тот, кто был в моих турах/поездках и написал отзыв – получает скидку 5%.

26 марта с 8:30 до 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входит автобус и все экскурсии
Что не входит
  • Обед в кафе с национальной татарской кухней
Место начала и завершения?
Рязань, площадь Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: 26 марта с 8:30 до 21:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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