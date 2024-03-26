Касимов: знакомство с городом, старая и новая мечети, музей денег, музей самоваров, музей колоколов.
Познакомимся с древним и очень любопытным городом, сфотографируемся у старой и новой мечетей, посетим три музея.
Познакомимся с древним и очень любопытным городом, сфотографируемся у старой и новой мечетей, посетим три музея.
Ближайшие даты:
26
мар
мар
Что вас ожидает:
- Музей денег
- Музей самоваров
- Музей колоколов
Описание
Что вас ожидает:
- музей самоваров: его шикарная коллекция даст фору тульскому музею;
- музей колоколов: все секреты древнего мастерства: от колокольчиков для лошадей до колоколов на церковные звонницы;
- музей денег: самые разные образцы разменных монет – и возможность отчеканить свою собственную. Важная информация • В стоимость входит автобус и все экскурсии.
- Пообедаем в кафе с национальной татарской кухней! (Цена не включена.) • Отправяемся в 8:30 с Театральной площади. Вернемся, ориентировочно, в 21:00. Время в пути - около 3 часов в каждую сторону (с санитарной остановкой).
- Тот, кто был в моих турах/поездках и написал отзыв – получает скидку 5%.
26 марта с 8:30 до 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входит автобус и все экскурсии
- Что не входит
- Обед в кафе с национальной татарской кухней
- Место начала и завершения?
- Рязань, площадь Театральная
- Когда и сколько длится?
- Когда: 26 марта с 8:30 до 21:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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