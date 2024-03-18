Знакомство с городом, четыре монастыря, звонница, памятник и мощи Петра и Февронии, памятник Илье Муромцу.
Где искать душевного равновесия, если не в Муроме? Именно здесь находится древнейший в России монастырь.
Где искать душевного равновесия, если не в Муроме? Именно здесь находится древнейший в России монастырь.
Ближайшие даты:
18
мар
мар
Описание
Что вас ожидает:
- посетим Спасо-Преображенский монастырь – древнейший в России!
- и полюбуемся панорамой Оки с монастырского берега;
- получим мастер-класс по колокольному звону на одной из монастырских звонниц;
- посмотрим на памятник святым Петру и Февронии Муромским, при желании • поклонимся их мощам рядом, в монастыре;
- посетим ещё три муромских монастыря: Троицкий, Благовещенский и Воскресенский – с белоснежными пряничными церквями и глубокой историей;
- наберем чистейшей воды в изящной водонапорной башне 1864 года постройки;
- оценим внушительный памятник Илье Муромцу работы знаменитого скульптора Вячеслава Клыкова;
купим тёртых муромских калачей себе и всем друзьям в гостинец. В Муроме много интересного. Но самое главное – это удивительная атмосфера древнего города, стоящего на высоком берегу Оки и полного церквей и монастырей. Здесь, кажется, другой воздух. Чистый и прозрачный. Может быть, он такой от колокольного звона? Или от света души тех, кто все это строил, а затем – восстанавливал и продолжает хранить… Важная информация:.
купим тёртых муромских калачей себе и всем друзьям в гостинец. В Муроме много интересного. Но самое главное – это удивительная атмосфера древнего города, стоящего на высоком берегу Оки и полного церквей и монастырей. Здесь, кажется, другой воздух. Чистый и прозрачный. Может быть, он такой от колокольного звона? Или от света души тех, кто все это строил, а затем – восстанавливал и продолжает хранить… Важная информация:.
• купим тёртых муромских калачей себе и всем друзьям в гостинец. В Муроме много интересного. Но самое главное – это удивительная атмосфера древнего города, стоящего на высоком берегу Оки и полного церквей и монастырей. Здесь, кажется, другой воздух. Чистый и прозрачный. Может быть, он такой от колокольного звона? Или от света души тех, кто все это строил, а затем – восстанавливал и продолжает хранить… Важная информация:
- Стоимость – 2 500 рублей (независимо от возраста).
- Тот, кто был в моих турах/поездках и написал отзыв – получает скидку 5%.
- Обед не входит в стоимость и оплачивается на месте.
18 марта с 7:30 до 22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобус
- Экскурсии по городу и монастырям
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Обед не входит в стоимость и оплачивается на месте
- Место начала и завершения?
- Рязань, площадь Театральная
- Когда и сколько длится?
- Когда: 18 марта с 7:30 до 22:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.