Что вас ожидает:

посетим Спасо-Преображенский монастырь – древнейший в России!

и полюбуемся панорамой Оки с монастырского берега;

получим мастер-класс по колокольному звону на одной из монастырских звонниц;

посмотрим на памятник святым Петру и Февронии Муромским, при желании • поклонимся их мощам рядом, в монастыре;

посетим ещё три муромских монастыря: Троицкий, Благовещенский и Воскресенский – с белоснежными пряничными церквями и глубокой историей;

наберем чистейшей воды в изящной водонапорной башне 1864 года постройки;

оценим внушительный памятник Илье Муромцу работы знаменитого скульптора Вячеслава Клыкова;

купим тёртых муромских калачей себе и всем друзьям в гостинец. В Муроме много интересного. Но самое главное – это удивительная атмосфера древнего города, стоящего на высоком берегу Оки и полного церквей и монастырей. Здесь, кажется, другой воздух. Чистый и прозрачный. Может быть, он такой от колокольного звона? Или от света души тех, кто все это строил, а затем – восстанавливал и продолжает хранить… Важная информация:.

купим тёртых муромских калачей себе и всем друзьям в гостинец. В Муроме много интересного. Но самое главное – это удивительная атмосфера древнего города, стоящего на высоком берегу Оки и полного церквей и монастырей. Здесь, кажется, другой воздух. Чистый и прозрачный. Может быть, он такой от колокольного звона? Или от света души тех, кто все это строил, а затем – восстанавливал и продолжает хранить… Важная информация:.

• купим тёртых муромских калачей себе и всем друзьям в гостинец. В Муроме много интересного. Но самое главное – это удивительная атмосфера древнего города, стоящего на высоком берегу Оки и полного церквей и монастырей. Здесь, кажется, другой воздух. Чистый и прозрачный. Может быть, он такой от колокольного звона? Или от света души тех, кто все это строил, а затем – восстанавливал и продолжает хранить… Важная информация: