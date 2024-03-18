Тур в Муром - город монастырей и былин

Групповая экскурсия в Рязани
Знакомство с городом, четыре монастыря, звонница, памятник и мощи Петра и Февронии, памятник Илье Муромцу.

Где искать душевного равновесия, если не в Муроме? Именно здесь находится древнейший в России монастырь.
Тур в Муром - город монастырей и былин
Тур в Муром - город монастырей и былин
Тур в Муром - город монастырей и былин
Тур в Муром - город монастырей и былин
Тур в Муром - город монастырей и былин
Тур в Муром - город монастырей и былин
Тур в Муром - город монастырей и былин
Ближайшие даты:
18
мар

Описание

Что вас ожидает:

  • посетим Спасо-Преображенский монастырь – древнейший в России!
  • и полюбуемся панорамой Оки с монастырского берега;
  • получим мастер-класс по колокольному звону на одной из монастырских звонниц;
  • посмотрим на памятник святым Петру и Февронии Муромским, при желании • поклонимся их мощам рядом, в монастыре;
  • посетим ещё три муромских монастыря: Троицкий, Благовещенский и Воскресенский – с белоснежными пряничными церквями и глубокой историей;
  • наберем чистейшей воды в изящной водонапорной башне 1864 года постройки;
  • оценим внушительный памятник Илье Муромцу работы знаменитого скульптора Вячеслава Клыкова;
купим тёртых муромских калачей себе и всем друзьям в гостинец. В Муроме много интересного. Но самое главное – это удивительная атмосфера древнего города, стоящего на высоком берегу Оки и полного церквей и монастырей. Здесь, кажется, другой воздух. Чистый и прозрачный. Может быть, он такой от колокольного звона? Или от света души тех, кто все это строил, а затем – восстанавливал и продолжает хранить… Важная информация:.
купим тёртых муромских калачей себе и всем друзьям в гостинец. В Муроме много интересного. Но самое главное – это удивительная атмосфера древнего города, стоящего на высоком берегу Оки и полного церквей и монастырей. Здесь, кажется, другой воздух. Чистый и прозрачный. Может быть, он такой от колокольного звона? Или от света души тех, кто все это строил, а затем – восстанавливал и продолжает хранить… Важная информация:.
• купим тёртых муромских калачей себе и всем друзьям в гостинец. В Муроме много интересного. Но самое главное – это удивительная атмосфера древнего города, стоящего на высоком берегу Оки и полного церквей и монастырей. Здесь, кажется, другой воздух. Чистый и прозрачный. Может быть, он такой от колокольного звона? Или от света души тех, кто все это строил, а затем – восстанавливал и продолжает хранить… Важная информация:
  • Стоимость – 2 500 рублей (независимо от возраста).
  • Тот, кто был в моих турах/поездках и написал отзыв – получает скидку 5%.
  • Обед не входит в стоимость и оплачивается на месте.

18 марта с 7:30 до 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобус
  • Экскурсии по городу и монастырям
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Обед не входит в стоимость и оплачивается на месте
Место начала и завершения?
Рязань, площадь Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: 18 марта с 7:30 до 22:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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