3 отзыва оставили туристы

В ходе экскурсии 🧭 мы прогуляемся по городской усадьбе Рюминых, я расскажу вам о жизни Рязани в конце XVIII — начале XIX века, о выходце из бедных мещан Гавриле Васильевиче Рюмине, его меценатстве, помощи городу и благотворительности. Вы узнаете о постройках, которые появились в Рязани благодаря ему, о его пожертвованиях городскому театру, поддержке талантливых людей, о разрешении проблемы с отсутствием городских зон отдыха.
Я расскажу, почему во время своих визитов российские императоры предпочитали останавливаться именно в доме Рюмина.
Вы также узнаете о второй, несохранившейся, усадьбе мецената в Рюминой роще, о развлечениях, которые он устраивал для своих многочисленных гостей — рязанской интеллигенции, увидите архивные фотографии 📸 и рисунки.
На примере усадьбы Рюминых я объясню особенности усадебной архитектуры и паркостроения России, расскажу, что называли усадьбой и как она была устроена. К сожалению, интерьеры дома не сохранились, но все еще хорошо различимы размеры усадьбы, анфилада комнат и хозяйственные постройки, о предназначении которых вы тоже узнаете.
Недалеко от усадьбы располагается гостиный двор (ныне часть его занимает филармония) — там у Рюмина были торговые лавки. Я расскажу, что представляли из себя гостиные дворы в крупных городах России, откуда появилось такое название.
В наши дни в усадьбе располагается Рязанский государственный областной художественный музей 🖼 им. И. П. Пожалостина с богатой коллекцией русского изобразительного искусства XV-XX веков. Вы сможете совершить самостоятельный осмотр экспозиции.
В результате вы узнаете, что представляла из себя Рязань в конце XVIII — начале XIX века, разберетесь в особенностях усадебной архитектуры России тех времен, откроете историю 📖 влиятельного рязанского мецената и поймете его значение в развитии города.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в усадьбы включены в стоимость экскурсии.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я представляю туристическо-образовательный проект. Каждому нашему мероприятию и экскурсии предшествует серьезная работа с фактическим материалом, проверенными источниками и архивными данными. Мы верим, что познание своей истории, традиций, да и просто прогулка по городу или поездка за город могут быть атмосферными и нескучными.