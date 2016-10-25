3 отзыва оставили туристы

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Усадьба Рюмина. Жизнь Рязани конца XVIII — начала XIX века

Усадебная архитектура России и влияние знаменитого рязанского мецената на развитие Рязани

3.7
3 отзыва
Ксения
Ксения – представитель из Рязани
На экскурсии 🧭 по одному из самых фешенебельных кварталов Рязани конца XVIII — начала XIX века вы посетите усадьбу знаменитого рязанского мецената того времени — Гаврилы Васильевича Рюмина, узнаете, какое влияние на развитие города оказал этот человек, а также получите представление о традициях усадебного паркостроения, об архитектуре усадеб и устройстве гостиных дворов России той эпохи.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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Усадьба Рюмина. Жизнь Рязани конца XVIII — начала XIX века
Усадьба Рюмина. Жизнь Рязани конца XVIII — начала XIX века

Программа

  • В ходе экскурсии 🧭 мы прогуляемся по городской усадьбе Рюминых, я расскажу вам о жизни Рязани в конце XVIII — начале XIX века, о выходце из бедных мещан Гавриле Васильевиче Рюмине, его меценатстве, помощи городу и благотворительности. Вы узнаете о постройках, которые появились в Рязани благодаря ему, о его пожертвованиях городскому театру, поддержке талантливых людей, о разрешении проблемы с отсутствием городских зон отдыха.
  • Я расскажу, почему во время своих визитов российские императоры предпочитали останавливаться именно в доме Рюмина.
  • Вы также узнаете о второй, несохранившейся, усадьбе мецената в Рюминой роще, о развлечениях, которые он устраивал для своих многочисленных гостей — рязанской интеллигенции, увидите архивные фотографии 📸 и рисунки.
  • На примере усадьбы Рюминых я объясню особенности усадебной архитектуры и паркостроения России, расскажу, что называли усадьбой и как она была устроена. К сожалению, интерьеры дома не сохранились, но все еще хорошо различимы размеры усадьбы, анфилада комнат и хозяйственные постройки, о предназначении которых вы тоже узнаете.
  • Недалеко от усадьбы располагается гостиный двор (ныне часть его занимает филармония) — там у Рюмина были торговые лавки. Я расскажу, что представляли из себя гостиные дворы в крупных городах России, откуда появилось такое название.
  • В наши дни в усадьбе располагается Рязанский государственный областной художественный музей 🖼 им. И. П. Пожалостина с богатой коллекцией русского изобразительного искусства XV-XX веков. Вы сможете совершить самостоятельный осмотр экспозиции.

В результате вы узнаете, что представляла из себя Рязань в конце XVIII — начале XIX века, разберетесь в особенностях усадебной архитектуры России тех времен, откроете историю 📖 влиятельного рязанского мецената и поймете его значение в развитии города.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в усадьбы включены в стоимость экскурсии.

Усадьба Рюмина. Жизнь Рязани конца XVIII — начала XIX века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Я представляю туристическо-образовательный проект. Каждому нашему мероприятию и экскурсии предшествует серьезная работа с фактическим материалом, проверенными источниками и архивными данными. Мы верим, что познание своей истории, традиций, да и просто прогулка по городу или поездка за город могут быть атмосферными и нескучными.
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3 отзыва оставили туристы

25 октября 2016
Скучновато
5 марта 2016
Были на экскурсии в праздники. Сразу видно, что Ксения много знает об истории города. Спасибо.
Любовь
24 февраля 2016
Интересная экскурсия, но, пожалуй, не хватает какой-то изюминки.

Ксения проводит ещё 5 экскурсий

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