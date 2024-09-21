2 дня
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Начало: Город Рыбное Рязанской области, утро
21 сен в 09:50
3 ноя в 09:50
10 900₽ за человека
2 дня
Сказки, стихи Есенина, скандинавские пейзажи и грибы с глазами: выходные в Рязани
Попасть в Тридесятое царство, увидеть маяк и
Начало: Ж. - д. вокзал Рязань-1, у справочного бюро, 10:05...
21 сен в 10:00
19 окт в 10:00
10 300₽ за человека
2 дня
«Эта улица мне знакома»: Константиново, Рязань и Спас-Клепики
Побывать на родине Сергея Есенина и посетить «Рязанскую Третьяковку»
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 8:00
12 окт в 08:00
30 ноя в 08:00
12 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «На 2 дня»
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