«Эта улица мне знакома»: Константиново, Рязань и Спас-Клепики
Побывать на родине Сергея Есенина и посетить «Рязанскую Третьяковку»
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 8:00
13 дек в 07:45
13 800 ₽ за человека
Рязанские выходные своей компанией: журавли и зубры в Окском заповеднике и 2 музея
Понаблюдать за животными в естественной среде и узнать, как жили крестьяне в 19 веке
Начало: Рязань, Соборная площадь, точное время встречи обс...
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
27 500 ₽ за всё до 3 чел.
Из Москвы в Рязань, Зарайск и Константиново: автобусный тур
Посетить родину Есенина и увидеть жемчужину средневекового зодчества и «Грибы с глазами»
Начало: Москва, станция метро «Котельники», на платформе у...
7 фев в 08:00
28 мар в 07:45
15 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Туры на четверых»
Самые популярные туры этой рубрики в Рязани
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рязани
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Рязани в ноябре 2025
Сейчас в Рязани в категории "Туры на четверых" можно забронировать 3 тура от 13 800 до 27 500.
Забронируйте тур в Рязани на 2025 год по теме «Туры на четверых», цены от 13800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь