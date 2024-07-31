Что ещё посмотреть – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Рыбинске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
На машине
На микроавтобусе
21 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 08:00
8 авг в 15:00
9 000 за всё до 7 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
На катере
5 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Рыбинскому водохранилищу
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 5 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 июля 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Что понравилось: Алексей как человек, открытый, гибкий, заинтересованный, подскажет, ответит, проявит внимание. Хороший мастеркласс, хорошая сувенирка. Алексея рекомендуем. Такие как
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    он развивают индустрию и город. Чего не хватило: осталось ощущение того, что не хватило глубины материала, историй личностей, исторических связей и пр. Немного по верхам информация. Нам показалось, что стоимость завышена. В любом случае вся семья осталась довольна (2 взр, реб. 11л).

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Алексей- Великолепный знаток города и не только, знает историю страны в целом, прекрасно даёт материал, вниманием детей тоже смог завладеть!) спасибо большое, Алексей!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и радость, что мы взяли
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    такую экскурсию!!! Нам рассказали про что было, что стало, какие МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ проводились по этому проекту, посетили дамбу и посмотрели на памятник "Мать-Волга". На мастер-классе тоже всё понравилось, всё наши" подделки" пришли в целости и сохранности!!!! В общем, советую всём, не пожалеете!!! Жалко, что можно загрузить только 10 фотографий😅

    Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
  2. Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
  3. Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Красная площадь
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в августе 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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