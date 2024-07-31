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такую экскурсию!!! Нам рассказали про что было, что стало, какие МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ проводились по этому проекту, посетили дамбу и посмотрели на памятник "Мать-Волга". На мастер-классе тоже всё понравилось, всё наши" подделки" пришли в целости и сохранности!!!! В общем, советую всём, не пожалеете!!! Жалко, что можно загрузить только 10 фотографий😅