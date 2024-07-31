3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 08:00
8 авг в 15:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Рыбинскому водохранилищу
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 июля 2024Что понравилось: Алексей как человек, открытый, гибкий, заинтересованный, подскажет, ответит, проявит внимание. Хороший мастеркласс, хорошая сувенирка. Алексея рекомендуем. Такие как
- ААнастасия29 мая 2024Алексей- Великолепный знаток города и не только, знает историю страны в целом, прекрасно даёт материал, вниманием детей тоже смог завладеть!) спасибо большое, Алексей!
- ЮЮлия26 мая 2024Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и радость, что мы взяли
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Что ещё посмотреть»
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