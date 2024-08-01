Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Рыбинске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
О Рыбинске - с любовью
Пешая
198 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
7 авг в 13:00
8 авг в 13:00
800 за человека
Колоритный Рыбинск
Пешая
156 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 3 900 за всё до 5 чел.
Еры и яти. Купцы и бурлаки
Пешая
33 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города
Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика
Завтра в 09:30
6 авг в 10:30
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    1 августа 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Все хорошо, единственное, мне хотелось бы, чтоб не было пауз при переходах.
    Все хорошо, единственное, мне хотелось бы, чтоб не было пауз при переходахВсе хорошо, единственное, мне хотелось бы, чтоб не было пауз при переходахВсе хорошо, единственное, мне хотелось бы, чтоб не было пауз при переходахВсе хорошо, единственное, мне хотелось бы, чтоб не было пауз при переходахВсе хорошо, единственное, мне хотелось бы, чтоб не было пауз при переходахВсе хорошо, единственное, мне хотелось бы, чтоб не было пауз при переходах
  • Г
    Галина
    1 августа 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Большое спасибо экскурсоводу Елене! Прекрасная экскурсия! Великолепные знания, продуманный маршрут и такая энергетика, любовь к своему городу и подача материала, что мы могли бы за ней ходить бесконечно! Спасибо!
  • О
    Ольга
    31 июля 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Отличная, содержательная экскурсия. Узнали много об истории Рыбинска, обратили внимание на здания, которые до этого прошли мимо. Интересный, динамичный рассказ
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    гида. Я бы ещё добавила побольше про историю вывесок, все-таки это визитная карточка города. Хотя возможно на эту тему отдельная экскурсия есть. Елена всегда была на связи, ответила на дополнительные вопросы по поездке. Спасибо!

  • А
    Ада
    29 июля 2024
    Колоритный Рыбинск
    Великолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательно и очень содержательно рассказал
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    нам о прошлом и настоящем города. Чувствуется, что наш экскурсовод любит свой город и увлечен своим делом. Мы до сих пор под восторженным впечатлением от Рыбинска и в том числе благодаря Александру. Огромное спасибо!

    Великолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательноВеликолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательноВеликолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательноВеликолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательноВеликолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательноВеликолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательноВеликолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательноВеликолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательноВеликолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательноВеликолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательно
  • М
    Мария
    24 июля 2024
    Колоритный Рыбинск
    Отличная экскурсия и даже жара не смогла ее испортить. Нескучно, в хорошем темпе. Понравилось всей семье.
  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Еры и яти. Купцы и бурлаки
    В восторге и от экскурсии, и от экскурсовода, очень знающий увлеченный человек. Рекомендую всем!
  • О
    Олеся
    18 июня 2024
    Еры и яти. Купцы и бурлаки
    Гид потрясающий. Очень интересно рассказывает. Много знает и от всего сердца любит родной Рыбинск. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в августе 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 387 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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