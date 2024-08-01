2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
7 авг в 13:00
8 авг в 13:00
800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 3 900₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города
Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика
Завтра в 09:30
6 авг в 10:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана1 августа 2024Все хорошо, единственное, мне хотелось бы, чтоб не было пауз при переходах.
- ГГалина1 августа 2024Большое спасибо экскурсоводу Елене! Прекрасная экскурсия! Великолепные знания, продуманный маршрут и такая энергетика, любовь к своему городу и подача материала, что мы могли бы за ней ходить бесконечно! Спасибо!
- ООльга31 июля 2024Отличная, содержательная экскурсия. Узнали много об истории Рыбинска, обратили внимание на здания, которые до этого прошли мимо. Интересный, динамичный рассказ
- ААда29 июля 2024Великолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательно и очень содержательно рассказал
- ММария24 июля 2024Отличная экскурсия и даже жара не смогла ее испортить. Нескучно, в хорошем темпе. Понравилось всей семье.
- ЕЕлена3 июля 2024В восторге и от экскурсии, и от экскурсовода, очень знающий увлеченный человек. Рекомендую всем!
- ООлеся18 июня 2024Гид потрясающий. Очень интересно рассказывает. Много знает и от всего сердца любит родной Рыбинск. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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