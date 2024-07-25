Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Рыбинске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Атмосферный Рыбинск
Пешая
61 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Атмосферный Рыбинск: путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: Красная площадь
Расписание: Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 4 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия по городу и Рыбинское водохранилище на транспорте туристов
19 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Рыбинску: от городских достопримечательностей до Рыбинского водохранилища
Погрузитесь в историю Рыбинска и Рыбинского водохранилища, узнайте уникальные факты и насладитесь красотой этих мест
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 900 за всё до 5 чел.
Рыбинск - застывшая история
Пешая
18 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Рыбинску
Пешая
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по Рыбинску: от купеческих домов до храмов
Познакомьтесь с Рыбинском ближе! Исследуйте купеческие здания, храмы и уникальные памятники, наслаждаясь видами на крупнейшее рукотворное море в Европе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по старому Рыбинску
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная велоэкскурсия по Рыбинску: погружение в историю города
Велосипедная экскурсия по старому Рыбинску позволит увидеть больше за меньшее время. Исторические кварталы, бурлаки, меценаты и многое другое ждут вас
Начало: Крестовая, 70
Расписание: Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 3 900 за всё до 4 чел.
Волжский променад
Пешая
11 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Волжский променад: индивидуальная экскурсия по Рыбинску
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! Прогуляемся по набережной Волги и вернёмся по просторной Крестовой улице
Начало: Улица Кирова, Волжская набережная (смотровая)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 3 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Атмосферный Рыбинск
  2. Экскурсия по городу и Рыбинское водохранилище на транспорте туристов
  3. Рыбинск - застывшая история
  4. Обзорная экскурсия по Рыбинску
  5. Велопрогулка по старому Рыбинску
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Красная площадь
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в августе 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 200 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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