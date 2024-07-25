2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Атмосферный Рыбинск: путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: Красная площадь
Расписание: Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 4 200₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Рыбинску: от городских достопримечательностей до Рыбинского водохранилища
Погрузитесь в историю Рыбинска и Рыбинского водохранилища, узнайте уникальные факты и насладитесь красотой этих мест
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 900₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по Рыбинску: от купеческих домов до храмов
Познакомьтесь с Рыбинском ближе! Исследуйте купеческие здания, храмы и уникальные памятники, наслаждаясь видами на крупнейшее рукотворное море в Европе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная велоэкскурсия по Рыбинску: погружение в историю города
Велосипедная экскурсия по старому Рыбинску позволит увидеть больше за меньшее время. Исторические кварталы, бурлаки, меценаты и многое другое ждут вас
Начало: Крестовая, 70
Расписание: Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Волжский променад: индивидуальная экскурсия по Рыбинску
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! Прогуляемся по набережной Волги и вернёмся по просторной Крестовой улице
Начало: Улица Кирова, Волжская набережная (смотровая)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 3 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий25 июля 2024Прекрасная, профессиональная работа экскурсовода Ольги. Получили большое количество интересной информации о городе, Большое спасибо
- MMarina24 июля 2024Замечательная экскурсия. Спасибо гиду Александру за интересные истории, факты о городе, за позитивное настроение! Несмотря на дождь, экскурсия состоялась и была такой классной,что дождь не огорчил нас. Очень рады, что познакомились с таким уютным, старинным русским городом.
- ООльга22 июля 2024Александр провёл запоминающуюся велоэкскурсию, в дождь ☔, проехали по значимым местам города, ребятам всё зашло, что-то выделить тут нельзя по местам, мы увидели всё, соборы, дворы, биржи, Красная площадь, вывески, театры… получили незабываемые моменты, фотографии, эмоции.
- ССветлана22 июля 2024Увидели великолепный центр Рыбинка.
- ССветлана21 июля 2024Спасибо, все понравилось, гид Анатолий замечательно все рассказал и показал.
- ООльга16 июля 2024Александр очень интересно рассказал о Рыбинске
- ДДмитрий12 июля 2024Отличная экскурсия. Большое спасибо Анатолию за прекрасный рассказ о городе
- ЕЕлена17 июня 2024Спасибо большое замечательному экскурсоводу Алевтине Анатольевне! Очень все понравилось…
- ЕЕлена3 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом Анатолием, который очень любит свой город и гордится им. Остались очень довольны, много интересного узнали про город и водохранилище. Спасибо огромное.
- ЛЛариса16 апреля 2024Елена великолепный экскурсовод. Всё было рассказано интересно, эмоционально, красочно. Большое спасибо Вам, Елена!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Популярные экскурсии»
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