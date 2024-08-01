О Оксана О Рыбинске - с любовью Все хорошо, единственное, мне хотелось бы, чтоб не было пауз при переходах.

Г Галина О Рыбинске - с любовью Большое спасибо экскурсоводу Елене! Прекрасная экскурсия! Великолепные знания, продуманный маршрут и такая энергетика, любовь к своему городу и подача материала, что мы могли бы за ней ходить бесконечно! Спасибо!

О Ольга О Рыбинске - с любовью читать дальше гида. Я бы ещё добавила побольше про историю вывесок, все-таки это визитная карточка города. Хотя возможно на эту тему отдельная экскурсия есть. Елена всегда была на связи, ответила на дополнительные вопросы по поездке. Спасибо! Отличная, содержательная экскурсия. Узнали много об истории Рыбинска, обратили внимание на здания, которые до этого прошли мимо. Интересный, динамичный рассказ

А Ада Колоритный Рыбинск читать дальше нам о прошлом и настоящем города. Чувствуется, что наш экскурсовод любит свой город и увлечен своим делом. Мы до сих пор под восторженным впечатлением от Рыбинска и в том числе благодаря Александру. Огромное спасибо! Великолепная экскурсия по Рыбинску! Интересный, хорошо продуманный маршрут, позволяющий познакомиться с главными достопримечательностями города. Александр увлекательно и очень содержательно рассказал

М Мария Колоритный Рыбинск Отличная экскурсия и даже жара не смогла ее испортить. Нескучно, в хорошем темпе. Понравилось всей семье.

Е Елена Еры и яти. Купцы и бурлаки В восторге и от экскурсии, и от экскурсовода, очень знающий увлеченный человек. Рекомендую всем!