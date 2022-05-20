Живописный Тутаев называют городом на семи холмах, семи оврагах и семи ключах. Некогда на его месте существовали два поселения – Борисоглебск на правобережье Волги и Романов на левобережье. В 1822 году они были соединены в один населенный пункт, но сумели сохранить свою самобытность и характерную архитектурную индивидуальность.

Наша экскурсия будет проходить по Борисоглебской стороне, которая славится своими красивыми пейзажами и множеством старых храмов. Мы пройдемся по улочкам Тутаева и полюбуемся красотой городского сквера СССР, который считается настоящим музеем под открытым небом. На его территории можно увидеть множество необычных скульптур и ретро-автомобили, которые собираются в рамках проекта «Расширение экспозиции советского автопрома».

Далее вы сможете посетить выставку «Борисоглебская сторона», созданную в 2006 году в историческом здании на улице Луначарского. Музейный комплекс включает в себя 7 экспозиций, которые освещают историю городка. Выставка рассказывает о появлении в городе чайной в кустодиевском стиле, особенностях породы романовских овец, которые были выведены в Тутаеве, и других вехах развития населенного пункта.

Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны считается величественный Воскресенский собор, воздвигнутый во второй половине XVII столетия. Здание было построено на месте древней деревянной церквушки Бориса и Глеба, которая и дала название слободе. Возвышаясь в самом высоком месте, ранее собор выступал архитектурной доминантой Тутаева, а его массивные купола можно было увидеть из разных уголков города.

Внутри храма хранится множество древних икон, но основной святыней является поясной образ Спаса Борисоглебского высотой почти в три метра. По одной из легенд, он был принесен по Волге и прибит к берегу в районе бывшего Борисоглебска. Перед иконой размещается проход, через который можно пройти только ползком на коленях. Ежегодно в Тутаев приезжают тысячи паломников, чтобы прикоснуться к святыне, которая славится чудесами исцеления.