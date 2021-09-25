ежедневно в 10:00 и 15:00

Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия

Познакомиться с купеческим городом, впечатлиться его архитектурой и услышать яркие сюжеты

4.7
20 отзывов
Групповая
За 2, 5 часа в группе до 20 человек вы прогуляетесь по центру уютного Рыбинска.

Впечатлитесь пейзажами Волги, оцените архитектуру особняков, увидите православный собор и католический костел.

Мы раскроем историю города — от тех времен, когда он был небольшой слободой, до советского периода.

А еще поделимся сюжетами о знаменитых и рядовых горожанах.
Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия
Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия
Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия
Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия
Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия
Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия
Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия
Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия
Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия
Рыбинск вдоль и поперёк: групповая экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Архитектурные памятники Рыбинска

Мы пройдем по улице Крестовой — это главный центр притяжения города. Полюбуемся объектами гражданской архитектуры и обсудим, за что Рыбинск называют «Маленьким Петербургом».
Вы сделаете снимки нашего костела — самого крупного в некатолических странах. Дом художника впечатлит вас резными фасадами, одинаково затейливыми со всех сторон. А протяженная Волжская набережная откроет отличные ракурсы и похвастается изящным мостом.
Также мы посетим Спасо-Преображенский собор, красоту которого оценил сам Иоанн Кронштадтский — и издалека взглянем на красавицу-колокольню, которая даже старше собора.

Городские хроники

Мы познакомим вас с историей города: от самых ранних событий, когда он назывался Рыбной ловецкой слободой, до времен его расцвета, когда здесь развернулась хлебная торговля. Вы услышите о советском периоде: Рыбинск тогда стал рекордсменов по числу переименований и затевал большие стройки, о которых мы вам расскажем.
Ждут вас и сюжеты о местных жителях: о купцах и меценатах, которые боготворили Рыбинск и составляли его славу и величие, и об обычных людях — бурлаках, мелких торговцах. Некоторые из имен вам знакомы — братья Нобели, поэт-песенник Лев Ошанин, Екатерина Великая и другие.
А после экскурсии мы поделимся полезными советами по самостоятельному изучению города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Если путешественников в группе будет более 12 человек, гид возьмет с собой громкоговоритель, если более 20 человек — на прогулку выходят два экскурсовода, а группа делится пополам

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Красной Площади
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00 и 15:00

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Р
25 сен 2021
Побывали на отличной экскурсии с гидом Ксенией,которая во всей красе смогла влюбить в этот город, прекрасно подавая материал. Также уделялось большое внимание интересным мелочам,историям и фактам,что позволило пройти экскурсию на одном дыхании.

В общем,все супер,рекомендую!
С
10 авг 2021
Экскурсия прошла замечательно! Елена знающий и заинтересованный в привлечении внимания к городу гид! Много важной информации получено, интересный маршрут. Спасибо большое! Рыбинск запомнился своей историей и удивительной стилистикой! Город обязателен для посещения!
В
30 июля 2021
Всем рекомендую настоятельно брать экскурсию и так детально окунуться в историю этого города-Рыбинска. Теперь хочется туда вернуться, ведь там столько всяких фишечек, столько всего интересного. И всё это благодаря содержательной экскурсии. Благодарим Елену.
С
26 июля 2021
Спасибо Ксении за прекрасную экскурсию! Мы просто влюбились в Рыбинск. Ксения была очень внимательна ко всем экскурсантам и с улыбкой отвечала на любые вопросы. Большое спасибо!
С
26 июля 2021
Спасибо гиду Елене за экскурсию. Интересно, познавательно, доброжелательно. Город чудесный, красивый, с древнейшей историей. Все прошло очень душевно.
В
25 июля 2021
Очень милая девушка вела экскурсию, но, к сожалению, этого недостаточно. Было скучно и несодержательно. Столько можно всего рассказать о купечестве, но нет… какой то несодержательный бессистемный рассказ: Екатерина Вторая заезжала, бурлаки суда таскали…. повторы и неграмотная речь. Выдержали час, денег жалко, но время ещё более жалко, решили, что это время лучше побродить по музею, стенды почитать, и там действительно было больше информации
Е
13 июля 2021
Наша семья благодарит за очень интересную, познавательную экскурсию гида Елену Соколову. Наш гид очень квалифицированный и терпеливый специалист, ответила на все вопросы моего любознательного 16-летнего сына.
Ирина
11 июля 2021
Все понравилось!
М
8 июля 2021
Первое знакомство с Рыбинском благодаря гиду Алёне прошло интересно и познавательно. Два с лишним часа пешеходной экскурсии пролетели незаметно. Увлеченно, с теплотой и любовью Алёна познакомила с историей Рыбинска, дала ценные советы и рекомендации как с пользой провести оставшееся время в Рыбинске. Большое спасибо за экскурсию.
Н
5 июля 2021
Добрый вечер. Экскурсия настолько впечатлила и столько узнали нового о прекрасном городе Рыбинске, спасибо экскурсоводу Елене, приехав снова обязательно закажем экскурсию ещё. Благодарим!
Ю
28 июня 2021
Несмотря на жару 35+ Ксения держала наше внимание. Факты были интересные. Нас было 3 взрослых и 3 детей (9-15 лет). Впечатление ровное - без негатива, без ярких восторгов. В целом, довольны. Спасибо
И
28 июня 2021
Большое спасибо экскурсоводу Елене за увлекательную прогулку по Рыбинску! Этот город для меня стал открытием! Сколько же талантливых и предприимчивых людей жили на этой земле! Как здорово было бродить по уютным улочкам с богатой историей и узнавать, сколько тайн может рассказать каждый дом.
Елена не только рассказала очень много занимательной и новой информации о Рыбинске, но и была внимательна к каждому участницу экскурсии, учитывала все пожелания. Тем более, что прогулка совпала с жаркой погодой:-)
Очень рекомендую посетить эту экскурсию.
Надеюсь, что амбициозные планы по реконструкции и восстановлению исторических мест города будут воплощены! Такой прекрасный провинциальный город с древнейшей историей и его жители это заслуживают!
Т
28 июня 2021
Гид Ксения очень внимательная, отзывчивая, доброжелательная. Интересно рассказывала о своем городе. Экскурсия понравилась. рекомендую
Н
27 июня 2021
Спасибо Ксении за познавательную экскурсию, было интересно. Единственный минус, но это не относится к экскурсии и экскурсоводу, это то, что туристам следует иметь в виду, если покупаете групповую экскурсию, нужно понимать, что экскурсовод рассказывает и проводит экскурсию для всех и необходимо подстраиваться под всех и не отвлекать внимание на себя, а тем более не говорить, что мне не интересно и все эти фамилии купеческие в памяти не задерживаются, если так, то не ходите на экскурсии, тем более с маленькими детьми, которым в жару и так тяжело, а вы их еще на 2, 5 ч. экскурсию потащили, а спрашивать экскурсовода когда закончится экскурсия это вообще верх неприличия. Тактичные люди, если не могут дальше продолжать экскурсию, просто благодарят экскурсовода и уходят, тем самым не мешают другим. Давайте уважать окружающих.
Е
21 июня 2021
Господа! Благодарю гида Ксению за прекрасную экскурсию. 20 июня в Рыбинске было +34, а хотелось слушать и шагать за этой молодой девушкой не смотря ни на какой солнцепек. Много интересного узнали, столько замечательного увидели. По совету гида посетили Музей "Русская Атлантида" Неизвестная Молога. Мы поужинали в гастропабе "СупBery", который посоветовала ваша компания. Очень вкусно, с высоким качеством обслуживания и вежливым персоналом! День провели прекрасно! Желаю вам успехов, а нам, вашим клиентам, новых интересных экскурсий.
Ещё 5 отзывов

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