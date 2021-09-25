ежедневно в 10:00 и 15:00

Что вас ожидает

Архитектурные памятники Рыбинска

Мы пройдем по улице Крестовой — это главный центр притяжения города. Полюбуемся объектами гражданской архитектуры и обсудим, за что Рыбинск называют «Маленьким Петербургом».

Вы сделаете снимки нашего костела — самого крупного в некатолических странах. Дом художника впечатлит вас резными фасадами, одинаково затейливыми со всех сторон. А протяженная Волжская набережная откроет отличные ракурсы и похвастается изящным мостом.

Также мы посетим Спасо-Преображенский собор, красоту которого оценил сам Иоанн Кронштадтский — и издалека взглянем на красавицу-колокольню, которая даже старше собора.

Городские хроники

Мы познакомим вас с историей города: от самых ранних событий, когда он назывался Рыбной ловецкой слободой, до времен его расцвета, когда здесь развернулась хлебная торговля. Вы услышите о советском периоде: Рыбинск тогда стал рекордсменов по числу переименований и затевал большие стройки, о которых мы вам расскажем.

Ждут вас и сюжеты о местных жителях: о купцах и меценатах, которые боготворили Рыбинск и составляли его славу и величие, и об обычных людях — бурлаках, мелких торговцах. Некоторые из имен вам знакомы — братья Нобели, поэт-песенник Лев Ошанин, Екатерина Великая и другие.

А после экскурсии мы поделимся полезными советами по самостоятельному изучению города.

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