Вас ждут гастрономические открытия — будем собирать устриц, ловить рыбу и наслаждаться морскими деликатесами, приготовленными на костре. Не обойдёмся и без походной романтики: разбивать лагеря будем в самых живописных местах, чтобы провожать закаты и встречать лучшие рассветы, выглядывая из палатки. А ещё на катере доберёмся до заброшенного маяка, с которого можно разглядеть Японию, сфотографируем нерп и с ветерком прокатимся по Сахалину на внедорожниках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие детей с 12 лет.

1. В случае отказа более чем за 30 календарных дней, возможен полный возврат или перенос в депозит для оплаты других туров.

2. В случае отказа Заказчика менее чем за 30 календарных дней, возврат денежных только в случае перепродажи тура нами, или вами.

3. Возврат денежных средств по причине болезни и других уважительных причин только при предоставлении доказательств и не позднее чем за 21 календарный день до начала.