Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами

Научиться ловить креветок, исходить пешком побережье Охотского моря и проводить вечера у костра

Описание
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Ответы на вопросы
Вас ждут гастрономические открытия — будем собирать устриц, ловить рыбу и наслаждаться морскими деликатесами, приготовленными на костре.

Не обойдёмся и без походной романтики: разбивать лагеря будем в самых живописных местах, чтобы провожать закаты и встречать лучшие рассветы, выглядывая из палатки.

А ещё на катере доберёмся до заброшенного маяка, с которого можно разглядеть Японию, сфотографируем нерп и с ветерком прокатимся по Сахалину на внедорожниках.
Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами
Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами
Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами
Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами
Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами
Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами
Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами
Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами
Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами
Большое Сахалинское приключение с походами, палатками и морскими деликатесами
Ближайшие даты:
19
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие детей с 12 лет.

1. В случае отказа более чем за 30 календарных дней, возможен полный возврат или перенос в депозит для оплаты других туров.

2. В случае отказа Заказчика менее чем за 30 календарных дней, возврат денежных только в случае перепродажи тура нами, или вами.

3. Возврат денежных средств по причине болезни и других уважительных причин только при предоставлении доказательств и не позднее чем за 21 календарный день до начала.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского 14, хостел «Islander» до 13:00
Завершение: Южно-Сахалинск, планируйте вылет на следующий день после окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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