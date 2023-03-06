Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе

Покорить непроходимую местность и полюбоваться зимним морем с видом на мыс Великан

5
3 отзыва
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Как преодолеть сложный заснеженный рельеф, не замёрзнув и не промочив ноги? Наш ответ — на огромном (вы только посмотрите на его колёса!) тёплом вездеходе, единственном подобном на Сахалине.

Мы проедем по сказочным хвойным лесам, побываем на живописном озере, на возвышенности с панорамным видом и, конечно, на берегу Охотского моря с его каменными арками.
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
Через снежные леса - к мысу Птичий. На вездеходе и в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Приключение на мощном вездеходе

Зимой природа Сахалина по-своему прекрасна, но труднодоступна. Нам это на руку: никаких толп туристов, только вы, природа, белки и, если повезёт, пышнохвостые лисы. А для моего Лесника (так зовут этого жёлтого монстра) нет плохих дорог, даже если они завалены снегом и полны кочек и оврагов. Сквозь нарядный лес мы доберёмся до главных природных достопримечательностей, где я расскажу об особенностях здешнего рельефа, представителях флоры и фауны. И сколько бы ни было градусов за бортом и тяжёлых участков на пути, в вездеходе вы будете в тепле и безопасности.

Наш маршрут

  • Начнём рано утром, чтобы засветло всё успеть. В 08:30 трансфер заберёт вас из Южно-Сахалинска.
  • Через полчаса сделаем санитарную остановку на новой симпатичной набережной вдоль Охотского моря, где можно покачаться на качелях, сходить в уборную и заглянуть в магазин.
  • Вскоре после этого пересядем на вездеход и отправимся в сахалинскую лесостепь: мало того, что зимой здесь много снега и всё выглядит, как в сказке, так ещё растительность приобрела необычные формы благодаря суровым ветрам.
  • Наша первая остановка — Тунайча — второе по величине озеро Сахалина. Выйдем, чтобы полюбоваться и сделать фото.
  • Ещё полчаса езды по лесу — и мы на вершине перевала. Здесь остановимся, чтобы с высоты 400 м насладиться открывающимся видом.
  • Двигаемся к морю, на мыс Птичий. 7 км дороги — прямо по побережью. Если лёд встанет, то вы сможете по нему пройти в удивительные каменные арки, сделавшие это место известным. На берегу часто видно краснокнижных орланов, смотрите внимательно!
  • Не забудем и про обед: перекусим пловом, овощами, согреемся горячим чаем.
  • Подкрепившись, поднимемся на 15-метровую высоту, чтобы уже сверху оценить вид на море, мыс Птичий и мыс Великан.
  • Где-то в 15:00 отправимся обратно без остановок. Но если вы захотите выйти и сделать фото — дайте знать, остановимся!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Максимальное количество участников — 7 человек
  • От места сбора до вездехода вас довезёт трансфер-микроавтобус
  • Эта экскурсия подходит взрослым и детям от 10 лет
  • Обед входит в стоимость, но советую взять с собой чай в термосе
  • Дополнительных расходов нет
  • Одевайтесь тепло!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
6 мар 2023
Прекрасная возможность добраться до мыса Великан зимой. Не суйтесь туда даже на подготовленном внедорожнике в это время года - если конечно, вам не в кайф всю дорогу откапываться и лебедиться. В вездеходе комфортно, не трясёт, подъём и спуск удобный. Учтите, что зимой к мысу придётся пройти по нагромождению льдин и снегу - одевайте нескользкую обувь.
Сергей
5 мар 2023
Тур понравился, красивейшие пейзажи, вкусный обед, крутая машина. Одеваться лучше тепло, по побережью гулять даже в солнечный день свежо (были в начале марта). Кирилл подходит ответственно, все всё успели посмотреть, маршрут также продуман, возможны остановки по требованию:) Спасибо ему за гостепреимство и интересные рассказы, а Сахалину за природные красоты. Всё это стоит увидеть и даже не по разу - в разные времена года! Если сомневаетесь или есть вопросы, пишите на номер в контактах, всё растолкуют:) организовано хорошо, рекомендуем!
Е
2 мар 2023
Экскурсия состоялась! Весь маршрут был преодолён: красоты восхитительны!
Организатор приехал вовремя и в назначенный день!
Спасибо, что помогаете увидеть Ваш край!

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