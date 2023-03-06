Зимой природа Сахалина по-своему прекрасна, но труднодоступна. Нам это на руку: никаких толп туристов, только вы, природа, белки и, если повезёт, пышнохвостые лисы. А для моего Лесника (так зовут этого жёлтого монстра) нет плохих дорог, даже если они завалены снегом и полны кочек и оврагов. Сквозь нарядный лес мы доберёмся до главных природных достопримечательностей, где я расскажу об особенностях здешнего рельефа, представителях флоры и фауны. И сколько бы ни было градусов за бортом и тяжёлых участков на пути, в вездеходе вы будете в тепле и безопасности.