Как преодолеть сложный заснеженный рельеф, не замёрзнув и не промочив ноги? Наш ответ — на огромном (вы только посмотрите на его колёса!) тёплом вездеходе, единственном подобном на Сахалине. Мы проедем по сказочным хвойным лесам, побываем на живописном озере, на возвышенности с панорамным видом и, конечно, на берегу Охотского моря с его каменными арками.

Описание

Что вас ожидает

Приключение на мощном вездеходе

Зимой природа Сахалина по-своему прекрасна, но труднодоступна. Нам это на руку: никаких толп туристов, только вы, природа, белки и, если повезёт, пышнохвостые лисы. А для моего Лесника (так зовут этого жёлтого монстра) нет плохих дорог, даже если они завалены снегом и полны кочек и оврагов. Сквозь нарядный лес мы доберёмся до главных природных достопримечательностей, где я расскажу об особенностях здешнего рельефа, представителях флоры и фауны. И сколько бы ни было градусов за бортом и тяжёлых участков на пути, в вездеходе вы будете в тепле и безопасности.

Наш маршрут

Начнём рано утром, чтобы засветло всё успеть. В 08:30 трансфер заберёт вас из Южно-Сахалинска.

Через полчаса сделаем санитарную остановку на новой симпатичной набережной вдоль Охотского моря, где можно покачаться на качелях, сходить в уборную и заглянуть в магазин.

Вскоре после этого пересядем на вездеход и отправимся в сахалинскую лесостепь : мало того, что зимой здесь много снега и всё выглядит, как в сказке, так ещё растительность приобрела необычные формы благодаря суровым ветрам.

: мало того, что зимой здесь много снега и всё выглядит, как в сказке, так ещё растительность приобрела необычные формы благодаря суровым ветрам. Наша первая остановка — Тунайча — второе по величине озеро Сахалина . Выйдем, чтобы полюбоваться и сделать фото.

. Выйдем, чтобы полюбоваться и сделать фото. Ещё полчаса езды по лесу — и мы на вершине перевала . Здесь остановимся, чтобы с высоты 400 м насладиться открывающимся видом.

. Здесь остановимся, чтобы с высоты 400 м насладиться открывающимся видом. Двигаемся к морю, на мыс Птичий . 7 км дороги — прямо по побережью. Если лёд встанет, то вы сможете по нему пройти в удивительные каменные арки, сделавшие это место известным. На берегу часто видно краснокнижных орланов, смотрите внимательно!

. 7 км дороги — прямо по побережью. Если лёд встанет, то вы сможете по нему пройти в удивительные каменные арки, сделавшие это место известным. На берегу часто видно краснокнижных орланов, смотрите внимательно! Не забудем и про обед : перекусим пловом, овощами, согреемся горячим чаем.

: перекусим пловом, овощами, согреемся горячим чаем. Подкрепившись, поднимемся на 15-метровую высоту , чтобы уже сверху оценить вид на море, мыс Птичий и мыс Великан.

, чтобы уже сверху оценить вид на море, мыс Птичий и мыс Великан. Где-то в 15:00 отправимся обратно без остановок. Но если вы захотите выйти и сделать фото — дайте знать, остановимся!

Организационные детали