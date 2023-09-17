В Буссе обитают гигантские устрицы, гребешки, мидии и другие водные жители. И всё это вам предстоит попробовать! По пути к озеру вы посетите порт Пригородное и увидите следы японского наследия. В лагуне по желанию самостоятельно соберёте устриц и поныряете с маской, чтобы рассмотреть подводный мир. А в конце путешествия вас будет ждать вкуснейший ужин от шефа!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога до Пригородного и озера Буссе (2 часа)

Вы отправитесь из Южно-Сахалинска до порта Пригородное, а оттуда — до озера Буссе. По пути мы расскажем о местной культуре и истории острова. Остановимся и покажем памятный знак в честь высадки японского десанта в 1905 году на Сахалин и здание японского банка. Также вы осмотрите остатки японского телеграфа, а ближе к Буссе — японский молитвенник.

Сбор устриц и гребешков (3 часа)

У озера Буссе мы обустроим палаточный лагерь, а потом на лодке переплывём протоку — метро 50, не больше. Затем пешком пройдём по воде (не волнуйтесь, там мелко, а резиновые сапоги мы обязательно выдадим) к устричным банкам. По желанию вы самостоятельно добудете морепродукты — гребешки и устрицы. А ещё, если захотите, погрузитесь в воду с масками и трубками и исследуете подводный мир.

Мастер-класс и ужин из морепродуктов (3 часа)

С богатым уловом мы вернёмся в лагерь и отдадим добычу нашему шеф-повару. А пока он колдует на полевой кухне, мы проведём для вас мастер-класс по открыванию устриц — да-да, это целое искусство! Когда вы овладеете этим мастерством, будет готов сытный ужин из свежайших морепродуктов — икры морского ежа, гребешков и устриц. Вы удивитесь, насколько местные устрицы отличаются по вкусу от тех, что подают в ресторанах далеко от Сахалина!

Отдых и дорога домой (3–4 часа)

После ужина будет свободное время для прогулок и отдыха. Затем мы соберёмся в обратный путь. По дороге вы полюбуетесь портом Пригородное после заката — в это время его освещают тысячи маленьких огоньков.

Организационные детали

В случае плохой погоды мы предложим отменить/перенести/заменить экскурсию

Мы выдаём маски и трубки (по запросу), резиновые сапоги

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Транспорт