Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке

Провести день у озера и поужинать морепродуктами, часть из которых вы поймаете сами (по желанию)

5
2 отзыва
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В Буссе обитают гигантские устрицы, гребешки, мидии и другие водные жители.

И всё это вам предстоит попробовать! По пути к озеру вы посетите порт Пригородное и увидите следы японского наследия.

В лагуне по желанию самостоятельно соберёте устриц и поныряете с маской, чтобы рассмотреть подводный мир. А в конце путешествия вас будет ждать вкуснейший ужин от шефа!
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
Гастротур к лагуне Буссе - устричной банке
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога до Пригородного и озера Буссе (2 часа)

Вы отправитесь из Южно-Сахалинска до порта Пригородное, а оттуда — до озера Буссе. По пути мы расскажем о местной культуре и истории острова. Остановимся и покажем памятный знак в честь высадки японского десанта в 1905 году на Сахалин и здание японского банка. Также вы осмотрите остатки японского телеграфа, а ближе к Буссе — японский молитвенник.

Сбор устриц и гребешков (3 часа)

У озера Буссе мы обустроим палаточный лагерь, а потом на лодке переплывём протоку — метро 50, не больше. Затем пешком пройдём по воде (не волнуйтесь, там мелко, а резиновые сапоги мы обязательно выдадим) к устричным банкам. По желанию вы самостоятельно добудете морепродукты — гребешки и устрицы. А ещё, если захотите, погрузитесь в воду с масками и трубками и исследуете подводный мир.

Мастер-класс и ужин из морепродуктов (3 часа)
С богатым уловом мы вернёмся в лагерь и отдадим добычу нашему шеф-повару. А пока он колдует на полевой кухне, мы проведём для вас мастер-класс по открыванию устриц — да-да, это целое искусство! Когда вы овладеете этим мастерством, будет готов сытный ужин из свежайших морепродуктов — икры морского ежа, гребешков и устриц. Вы удивитесь, насколько местные устрицы отличаются по вкусу от тех, что подают в ресторанах далеко от Сахалина!

Отдых и дорога домой (3–4 часа)
После ужина будет свободное время для прогулок и отдыха. Затем мы соберёмся в обратный путь. По дороге вы полюбуетесь портом Пригородное после заката — в это время его освещают тысячи маленьких огоньков.

Организационные детали

  • В случае плохой погоды мы предложим отменить/перенести/заменить экскурсию
  • Мы выдаём маски и трубки (по запросу), резиновые сапоги
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Транспорт

  • Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусах или внедорожниках
  • Водная прогулка проходит на резиновой лодке вместимостью 5 человек. При необходимости гид поделит группу и переправит вас через протоку по очереди.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
17 сен 2023
Поехали в эту поездку с целью попробовать устриц, в итоге попробовали креветок, трубача, осьминогов. Была очень вкусная уха
Устрицы были великолепны. Рекомендую взять с собой сменную одежду, пока собирали устриц немного промокли.
Поехали в эту поездку с целью попробовать устриц, в итоге попробовали креветок, трубача, осьминогов. Была очень вкусная ухаПоехали в эту поездку с целью попробовать устриц, в итоге попробовали креветок, трубача, осьминогов. Была очень вкусная ухаПоехали в эту поездку с целью попробовать устриц, в итоге попробовали креветок, трубача, осьминогов. Была очень вкусная ухаПоехали в эту поездку с целью попробовать устриц, в итоге попробовали креветок, трубача, осьминогов. Была очень вкусная ухаПоехали в эту поездку с целью попробовать устриц, в итоге попробовали креветок, трубача, осьминогов. Была очень вкусная ухаПоехали в эту поездку с целью попробовать устриц, в итоге попробовали креветок, трубача, осьминогов. Была очень вкусная ухаПоехали в эту поездку с целью попробовать устриц, в итоге попробовали креветок, трубача, осьминогов. Была очень вкусная уха
Е
15 сен 2023
Это был отличный тур! Экскурсовод Евгений просто супер внимательный, душевный, прекрасный рассказчик. Всех участников группы окружил теплом и заботой. Было увлекательно, вкусно и потрясно! Всём рекомендую.

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