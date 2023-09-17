Провести день у озера и поужинать морепродуктами, часть из которых вы поймаете сами (по желанию)
И всё это вам предстоит попробовать! По пути к озеру вы посетите порт Пригородное и увидите следы японского наследия.
В лагуне по желанию самостоятельно соберёте устриц и поныряете с маской, чтобы рассмотреть подводный мир. А в конце путешествия вас будет ждать вкуснейший ужин от шефа!
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога до Пригородного и озера Буссе (2 часа)
Вы отправитесь из Южно-Сахалинска до порта Пригородное, а оттуда — до озера Буссе. По пути мы расскажем о местной культуре и истории острова. Остановимся и покажем памятный знак в честь высадки японского десанта в 1905 году на Сахалин и здание японского банка. Также вы осмотрите остатки японского телеграфа, а ближе к Буссе — японский молитвенник.
Сбор устриц и гребешков (3 часа)
У озера Буссе мы обустроим палаточный лагерь, а потом на лодке переплывём протоку — метро 50, не больше. Затем пешком пройдём по воде (не волнуйтесь, там мелко, а резиновые сапоги мы обязательно выдадим) к устричным банкам. По желанию вы самостоятельно добудете морепродукты — гребешки и устрицы. А ещё, если захотите, погрузитесь в воду с масками и трубками и исследуете подводный мир.
Мастер-класс и ужин из морепродуктов (3 часа)
С богатым уловом мы вернёмся в лагерь и отдадим добычу нашему шеф-повару. А пока он колдует на полевой кухне, мы проведём для вас мастер-класс по открыванию устриц — да-да, это целое искусство! Когда вы овладеете этим мастерством, будет готов сытный ужин из свежайших морепродуктов — икры морского ежа, гребешков и устриц. Вы удивитесь, насколько местные устрицы отличаются по вкусу от тех, что подают в ресторанах далеко от Сахалина!
Отдых и дорога домой (3–4 часа)
После ужина будет свободное время для прогулок и отдыха. Затем мы соберёмся в обратный путь. По дороге вы полюбуетесь портом Пригородное после заката — в это время его освещают тысячи маленьких огоньков.
Организационные детали
- В случае плохой погоды мы предложим отменить/перенести/заменить экскурсию
- Мы выдаём маски и трубки (по запросу), резиновые сапоги
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Транспорт
- Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусах или внедорожниках
- Водная прогулка проходит на резиновой лодке вместимостью 5 человек. При необходимости гид поделит группу и переправит вас через протоку по очереди.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Южно-Сахалинске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Устрицы были великолепны. Рекомендую взять с собой сменную одежду, пока собирали устриц немного промокли.