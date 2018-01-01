Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

Гастротур на озеро Буссе

Поохотиться за моллюсками на острове, уходящем под воду, и устроить пикник с морепродуктами

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В небольшой компании вы отправитесь на остров посреди соленого озера.

Обнажается он только во время отлива — и именно здесь вы устроите охоту за гигантскими устрицами и морскими ежами, гребешками, крабами и другими морскими существами. А после полакомитесь свежепойманными моллюсками, приготовленными на костре!
Гастротур на озеро Буссе
Гастротур на озеро Буссе
Гастротур на озеро Буссе
Гастротур на озеро Буссе
Гастротур на озеро Буссе
Гастротур на озеро Буссе
Гастротур на озеро Буссе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Соленое озеро

Озеро Буссе является лагуной Охотского моря и находится в Анивском заливе; такие условия — рай для моллюсков. Гигантские устрицы и мидии, приморские гребешки, крупные травяные креветки, трепанги, крабы, трубачи и морские ежи — вы увидите этих морских обитателей и устроите небольшую охоту.

Как проходит гастротур

Отправление к озеру, инструктаж. Встречаемся в 8 утра и сразу на микроавтобусе отправляемся к озеру Буссе. Здесь вам выдадут оборудование для сбора морских существ и расскажут, где какие моллюски водятся, как их отыскать и правильно собирать.

Морская охота. После вы пересядете в надувные лодки и поплывете к острову: за время отлива под присмотром нашего проводника соберете морские деликатесы, а после так же на лодке вернетесь на берег.

Пикник с морепродуктами. Проводник на костре приготовит вашу добычу и накроет стол (желающие могут прихватить бутылочку шампанского или корейские салаты на закуску!). Во время пикника вы сможете расспросить проводника об этих местах, о нюансах приготовления морепродуктов и поделиться впечатлениями.

Организационные детали

  • С вами будет один из проводников нашей команды
  • Перед бронированием напишите, пожалуйста, в личные сообщения; даты поездки могут меняться в зависимости от погодных условий

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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