Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

В небольшой компании вы отправитесь на остров посреди соленого озера. Обнажается он только во время отлива — и именно здесь вы устроите охоту за гигантскими устрицами и морскими ежами, гребешками, крабами и другими морскими существами. А после полакомитесь свежепойманными моллюсками, приготовленными на костре!

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Описание

Что вас ожидает

Соленое озеро

Озеро Буссе является лагуной Охотского моря и находится в Анивском заливе; такие условия — рай для моллюсков. Гигантские устрицы и мидии, приморские гребешки, крупные травяные креветки, трепанги, крабы, трубачи и морские ежи — вы увидите этих морских обитателей и устроите небольшую охоту.

Как проходит гастротур

Отправление к озеру, инструктаж. Встречаемся в 8 утра и сразу на микроавтобусе отправляемся к озеру Буссе. Здесь вам выдадут оборудование для сбора морских существ и расскажут, где какие моллюски водятся, как их отыскать и правильно собирать.

Морская охота. После вы пересядете в надувные лодки и поплывете к острову: за время отлива под присмотром нашего проводника соберете морские деликатесы, а после так же на лодке вернетесь на берег.

Пикник с морепродуктами. Проводник на костре приготовит вашу добычу и накроет стол (желающие могут прихватить бутылочку шампанского или корейские салаты на закуску!). Во время пикника вы сможете расспросить проводника об этих местах, о нюансах приготовления морепродуктов и поделиться впечатлениями.

Организационные детали