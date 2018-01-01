Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Соленое озеро
Озеро Буссе является лагуной Охотского моря и находится в Анивском заливе; такие условия — рай для моллюсков. Гигантские устрицы и мидии, приморские гребешки, крупные травяные креветки, трепанги, крабы, трубачи и морские ежи — вы увидите этих морских обитателей и устроите небольшую охоту.
Как проходит гастротур
Отправление к озеру, инструктаж. Встречаемся в 8 утра и сразу на микроавтобусе отправляемся к озеру Буссе. Здесь вам выдадут оборудование для сбора морских существ и расскажут, где какие моллюски водятся, как их отыскать и правильно собирать.
Морская охота. После вы пересядете в надувные лодки и поплывете к острову: за время отлива под присмотром нашего проводника соберете морские деликатесы, а после так же на лодке вернетесь на берег.
Пикник с морепродуктами. Проводник на костре приготовит вашу добычу и накроет стол (желающие могут прихватить бутылочку шампанского или корейские салаты на закуску!). Во время пикника вы сможете расспросить проводника об этих местах, о нюансах приготовления морепродуктов и поделиться впечатлениями.
Организационные детали
С вами будет один из проводников нашей команды
Перед бронированием напишите, пожалуйста, в личные сообщения; даты поездки могут меняться в зависимости от погодных условий
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся — ваша команда гидов в Сахалине
Меня зовут Туся Топалова. В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин. На протяжении последних 3 лет изучаю Дальний Восток, объездила половину Сахалина, а также съездила в гости к соседям (Владивосток и Курильские острова).
Я предпочитаю ездить «дикарями», поэтому более 10 лет сама себе планирую отпуск с разбивкой по дням, так ездила по Европе и Азии. 💪 У меня действительно КМС по планированию идеального отпуска с ежедневной разбивкой на Сахалин и на Курильские острова.
🤗 Я дружу с местными гидами и водителями с авто, совместно с ними организуем вам замечательный отдых на островах, который сбережет деньги и время, а фото придется перебирать на протяжении года:) До встречи!
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