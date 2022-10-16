Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником

Идеальный старт для карьеры покорителя гор

Гора Тургенева — одна из ближайших к Южно-Сахалинску гор Сусунайского хребта.

Удобная тропа с мягким подъемом позволит добраться до самой ее вершины и разбудить в себе дух первооткрывателя.

Вы пройдете через живописный лес, проберетесь через заросли бамбука и замрете от восхищения, увидев раскинувшийся в долине город у себя под ногами — это я обещаю.
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Ближайшие даты:
24
сен
1
окт
2
окт
8
окт
9
окт
15
окт
16
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подняться на вершину

К вершине горы Тургенева ведет удобная тропа без каменных завалов и с минимумом крутых подъемов — поэтому любой человек без специальной подготовки, правильно рассчитавший свои силы, сумеет покорить эту вершину. Я лично видел, как это удалось 6-летнему ребёнку. Протяженность маршрута составит 5,5 км в одну сторону, и нас ждет перепад высоты в 557 метров. Я буду сопровождать вас на протяжении всего пути: расскажу об истории этих мест и появлении здесь первых поселений, познакомлю с флорой и фауной и просто развлеку интересной байкой.

Выдохнуть от восторга

Часть пути пролегает через живописный елово-лиственничный лес (особенно красивый осенью), а заросли курильского бамбука позволят почувствовать себя в настоящих джунглях. Ну а уж когда вы доберетесь до вершины, у неискушенного человека просто перехватит дух от открывающихся перед ним видов на горный хребет и город в долине под ногами. Если на обратном пути вы захотите усложнить себе задачу, можно спуститься с горы другим маршрутом — а мягкий шум Уюновского водопада у её подножия станет нашим вознаграждением.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви с нескользкой подошвой, удобной одежде в несколько слоев (футболка, кофта, куртка), кепке и солнцезащитных очках. Не забудьте о защите от насекомых.
  • Обязательно возьмите с собой припасы для перекуса и запас воды. В холодное время года пригодится термос с горячим напитком.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на северо-восточной окраине города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏆Активный отдых🏡Выездные🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры в Сахалине

Южно-Сахалинск вас удивит
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
5 отзывов
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
на площади Ленина у Фонтана
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
6 500 за всё до 10 чел.
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Рассмотреть вулканы, погулять по побережью и познакомиться с японской архитектурой Южно-Сахалинска
Южно-Сахалинск, аэропорт. Точное время будет сообщ...
16 окт
22 окт
124 000 за 1 человека
Хребет Жданко: поход выходного дня
13 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Туся
Туся
5
1 отзыв
Хребет Жданко: поход выходного дня
Покорить самую высокую точку массива и впечатлиться видами, открывающимися по пути
на Проспекте Мира
24 сен
25 сен
2 окт
8 окт
15 600 за всё до 3 чел.
Сахалин: Бирюзовые озера и мыс Евстафия
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
5 отзывов
Сахалин: Бирюзовые озера и мыс Евстафия
Оценить одно из самых живописных мест острова на комфортной автомобильной экскурсии
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
23 000 за всё до 4 чел.
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
4.9
20 отзывов
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
Впечатлиться дикой красотой Сахалина и пообедать на побережье, откуда видно Японию
около жд вокзала в Южно-Сахалинске
25 сен
2 окт
9 окт
16 окт
12 000 за 1 человека
Сахалин: восхождение на хребет Жданко
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
Сахалин: восхождение на хребет Жданко
Покорить знаменитый горный хребет и полюбоваться видами на Охотское море с опытным проводником
на площади Победы
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
21 000 за всё до 6 чел.
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
3 отзыва
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
Совершить несложное восхождение и влюбиться в первозданную природу Сахалина
на площади Победы
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
22 000 за всё до 3 чел.
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
7 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
25 отзывов
Очень популярно сейчас
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
в Южно-Сахалинске
24 сен
25 сен
27 сен
28 сен
20 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сахалине
ХОРОШО
🧭
ТАМ