Гора Тургенева — одна из ближайших к Южно-Сахалинску гор Сусунайского хребта. Удобная тропа с мягким подъемом позволит добраться до самой ее вершины и разбудить в себе дух первооткрывателя. Вы пройдете через живописный лес, проберетесь через заросли бамбука и замрете от восхищения, увидев раскинувшийся в долине город у себя под ногами — это я обещаю.

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Описание

Что вас ожидает

Подняться на вершину

К вершине горы Тургенева ведет удобная тропа без каменных завалов и с минимумом крутых подъемов — поэтому любой человек без специальной подготовки, правильно рассчитавший свои силы, сумеет покорить эту вершину. Я лично видел, как это удалось 6-летнему ребёнку. Протяженность маршрута составит 5,5 км в одну сторону, и нас ждет перепад высоты в 557 метров. Я буду сопровождать вас на протяжении всего пути: расскажу об истории этих мест и появлении здесь первых поселений, познакомлю с флорой и фауной и просто развлеку интересной байкой.

Выдохнуть от восторга

Часть пути пролегает через живописный елово-лиственничный лес (особенно красивый осенью), а заросли курильского бамбука позволят почувствовать себя в настоящих джунглях. Ну а уж когда вы доберетесь до вершины, у неискушенного человека просто перехватит дух от открывающихся перед ним видов на горный хребет и город в долине под ногами. Если на обратном пути вы захотите усложнить себе задачу, можно спуститься с горы другим маршрутом — а мягкий шум Уюновского водопада у её подножия станет нашим вознаграждением.

Организационные детали