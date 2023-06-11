Прокатиться на моторной лодке, увидеть японский маяк и посетить живописную бухту с гигантской скалой
Приглашаем вас в путешествие по Сахалину и Охотскому морю! Оно пройдёт в комбинированном формате: на авто и резиновой моторной лодке. Вы увидите знаменитый маяк Анива, построенный японцами в 1939 году. Отдохнёте в бухте Мраморная и, по желанию, искупаетесь. А я расскажу о жизни на острове, её радостях и трудностях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На авто мы доставим вас из Южно-Сахалинска в порт-ковш села Новиково. Оттуда отправимся на резиновой моторной лодке к знаменитому маяку на мысе Анива. В пути вы увидите обитателей Охотского моря: нерп и сивучей. Иногда мы встречаем косаток! Сам маяк очень необычный — он представляет собой многоэтажную бетонную 31-метровую башню с боковой пристройкой. Рассмотрев его с разных ракурсов, мы возьмём курс на бухту Мраморная с огромной белой скалой. Вы перекусите на природе и, по желанию, искупаетесь. После этого мы отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- На авто до порта ехать 2-2,5 часа в одну сторону. Прогулка на лодке занимает 3 часа.
- Весь транспорт включён в стоимость
- Мы обеспечим вас спасательным жилетом и влагозащитным плащом
- Возьмите с собой еду и напитки для перекуса в бухте Мраморная
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Сахалине
Провели экскурсии для 24 туристов
Всем привет! Я коренной житель острова, очень люблю путешествовать и проводить активно время. Являюсь первоклассным водителем единственного на Сахалине вездехода такого типа. Буду рад показать вам живописные уголки моей родины!Задать вопрос
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