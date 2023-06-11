Приглашаем вас в путешествие по Сахалину и Охотскому морю! Оно пройдёт в комбинированном формате: на авто и резиновой моторной лодке. Вы увидите знаменитый маяк Анива, построенный японцами в 1939 году. Отдохнёте в бухте Мраморная и, по желанию, искупаетесь. А я расскажу о жизни на острове, её радостях и трудностях.

Описание

Что вас ожидает

На авто мы доставим вас из Южно-Сахалинска в порт-ковш села Новиково. Оттуда отправимся на резиновой моторной лодке к знаменитому маяку на мысе Анива. В пути вы увидите обитателей Охотского моря: нерп и сивучей. Иногда мы встречаем косаток! Сам маяк очень необычный — он представляет собой многоэтажную бетонную 31-метровую башню с боковой пристройкой. Рассмотрев его с разных ракурсов, мы возьмём курс на бухту Мраморная с огромной белой скалой. Вы перекусите на природе и, по желанию, искупаетесь. После этого мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали