Морской круиз до острова Кунашир, лёгкие треккинги и походная романтика

Подняться к кальдерам вулканов, порыбачить в Охотском море и увидеть, как дышит Земля

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Едем туда, где кипят озёра, вулканы дышат фумаролами, а скалы удивляют необычными формами.

2 дня вы проведёте на теплоходе в круизе по Охотскому морю, любуясь стаями дельфинов и надеясь на встречу с косатками.

Ещё два дня будем жить в палатках на берегу и наслаждаться единением с природой в удалении от цивилизации. В остальное время вас ждёт уютная гостиница.

Вы искупаетесь в полезных горячих источниках и в вулканическом озере, полюбуетесь белоснежным мысом Столбчатый. Мы исследуем вулкан Менделеева и дымящиеся поля и поднимемся к вулкану Головнина. А ещё половим рыбу и креветок, увидим орланов и филинов и послушаем успокаивающее пение цикад.
Морской круиз до острова Кунашир, лёгкие треккинги и походная романтика
Морской круиз до острова Кунашир, лёгкие треккинги и походная романтика
Морской круиз до острова Кунашир, лёгкие треккинги и походная романтика
Морской круиз до острова Кунашир, лёгкие треккинги и походная романтика
Морской круиз до острова Кунашир, лёгкие треккинги и походная романтика
Морской круиз до острова Кунашир, лёгкие треккинги и походная романтика
Морской круиз до острова Кунашир, лёгкие треккинги и походная романтика
Ближайшие даты:
29
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Южно-Сахалинск, 09:40
Завершение: Южно-Сахалинск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
7-дневные туры
Водные развлечения
Природа и пейзажи

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