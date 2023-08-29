Подняться к кальдерам вулканов, порыбачить в Охотском море и увидеть, как дышит Земля
Едем туда, где кипят озёра, вулканы дышат фумаролами, а скалы удивляют необычными формами.
2 дня вы проведёте на теплоходе в круизе по Охотскому морю, любуясь стаями дельфинов и надеясь на встречу с косатками.
Ещё два дня будем жить в палатках на берегу и наслаждаться единением с природой в удалении от цивилизации. В остальное время вас ждёт уютная гостиница.
Вы искупаетесь в полезных горячих источниках и в вулканическом озере, полюбуетесь белоснежным мысом Столбчатый. Мы исследуем вулкан Менделеева и дымящиеся поля и поднимемся к вулкану Головнина. А ещё половим рыбу и креветок, увидим орланов и филинов и послушаем успокаивающее пение цикад.
2 дня вы проведёте на теплоходе в круизе по Охотскому морю, любуясь стаями дельфинов и надеясь на встречу с косатками.
Ещё два дня будем жить в палатках на берегу и наслаждаться единением с природой в удалении от цивилизации. В остальное время вас ждёт уютная гостиница.
Вы искупаетесь в полезных горячих источниках и в вулканическом озере, полюбуетесь белоснежным мысом Столбчатый. Мы исследуем вулкан Менделеева и дымящиеся поля и поднимемся к вулкану Головнина. А ещё половим рыбу и креветок, увидим орланов и филинов и послушаем успокаивающее пение цикад.
Ближайшие даты:
29
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Южно-Сахалинск, 09:40Завершение: Южно-Сахалинск, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Сахалине
Для нас путешествие - это искусство. Мы тщательно продумываем наши путешествия, наполняем их уникальными маршрутами и деталями - в результате получается путешествие с удовольствием полное счастливых моментов! Наши гиды умеют распределять нагрузку так, чтобы удовольствие от маршрута получили люди с разной физической подготовкой. В команде гидов чаще всего работает: гид со спортивным и альпинистским опытом (ответственный за безопасность) и гид-душа компании (ответственный за атмосферу похода).Задать вопрос
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Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
7-дневные туры
Водные развлечения
Природа и пейзажи
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Дата и количество участников выбирается при бронировании