Едем туда, где кипят озёра, вулканы дышат фумаролами, а скалы удивляют необычными формами.



2 дня вы проведёте на теплоходе в круизе по Охотскому морю, любуясь стаями дельфинов и надеясь на встречу с косатками.



Ещё два дня будем жить в палатках на берегу и наслаждаться единением с природой в удалении от цивилизации. В остальное время вас ждёт уютная гостиница.



Вы искупаетесь в полезных горячих источниках и в вулканическом озере, полюбуетесь белоснежным мысом Столбчатый. Мы исследуем вулкан Менделеева и дымящиеся поля и поднимемся к вулкану Головнина. А ещё половим рыбу и креветок, увидим орланов и филинов и послушаем успокаивающее пение цикад.