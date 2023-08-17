Побывать на самой южной и очень живописной точке Сахалина, с которой видно Японию
Приглашаем вас в самую богатую на достопримечательности поездку по острову.
Четыре мыса, включая сам Крильон, необычная гора, атмосферные маяки, лежбище сивучей, водопады, заброшенные военные объекты — путешествие будет насыщенным. Также вы услышите интересные факты из прошлого Сахалина и о его современной жизни.
Четыре мыса, включая сам Крильон, необычная гора, атмосферные маяки, лежбище сивучей, водопады, заброшенные военные объекты — путешествие будет насыщенным. Также вы услышите интересные факты из прошлого Сахалина и о его современной жизни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путь нам предстоит неблизкий — около 5 часов в одну сторону без учёта остановок. А останавливаться мы будем в разных красивых местах на побережье Татарского пролива.
Точки нашего маршрута
- Набережная Невельска
- Мыс Виндис и гора Коврижка
- Мыс Кузнецова: заброшенный японский маяк «Сони», круглогодичное лежбище сивучей и нерп, головокружительные виды на арку и мыс Замирайлова голова
- Перевал, который подвластен только подготовленным внедорожникам: здесь вы встретите настоящее бездорожье Сахалина
- Обед с видом на море
- Мыс Крильон: памятник на братской могиле, маяк, построенный в 1883 г. и сохранивший первозданный вид благодаря смотрителям, руины ПТН, японские подземелья (со спуском).
Организационные детали
- Общая продолжительность поездки — 15 часов
- В стоимость входит трансфер, питание, сопровождение на всём маршруте
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике
- Обратите внимание: в шторм дорога от горы Коврижка может быть недоступна. В таком случае мы не поедем дальше и вернём каждому участнику 2000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего место проживания в гор. Южно-Сахалинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Сахалине
Меня зовут Ирина, я гид по Сахалину и профессиональный фотограф. Вместе с командой единомышленников провожу туры по острову. Будем рады показать вам местные красоты и поделиться сюжетами из прошлого и настоящего. Присоединяйтесь!
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Джиппинг
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На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
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Мыс Крильон
Гора Коврижка
Мыс Кузнецова
Природа
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