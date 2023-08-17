Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»

Побывать на самой южной и очень живописной точке Сахалина, с которой видно Японию

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Приглашаем вас в самую богатую на достопримечательности поездку по острову.

Четыре мыса, включая сам Крильон, необычная гора, атмосферные маяки, лежбище сивучей, водопады, заброшенные военные объекты — путешествие будет насыщенным. Также вы услышите интересные факты из прошлого Сахалина и о его современной жизни.
Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»
Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»
Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»
Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»
Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»
Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»
Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»
Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»
Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»
Путешествие на мыс Крильон в формате «всё включено»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь нам предстоит неблизкий — около 5 часов в одну сторону без учёта остановок. А останавливаться мы будем в разных красивых местах на побережье Татарского пролива.

Точки нашего маршрута

  • Набережная Невельска
  • Мыс Виндис и гора Коврижка
  • Мыс Кузнецова: заброшенный японский маяк «Сони», круглогодичное лежбище сивучей и нерп, головокружительные виды на арку и мыс Замирайлова голова
  • Перевал, который подвластен только подготовленным внедорожникам: здесь вы встретите настоящее бездорожье Сахалина
  • Обед с видом на море
  • Мыс Крильон: памятник на братской могиле, маяк, построенный в 1883 г. и сохранивший первозданный вид благодаря смотрителям, руины ПТН, японские подземелья (со спуском).

Организационные детали

  • Общая продолжительность поездки — 15 часов
  • В стоимость входит трансфер, питание, сопровождение на всём маршруте
  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике
  • Обратите внимание: в шторм дорога от горы Коврижка может быть недоступна. В таком случае мы не поедем дальше и вернём каждому участнику 2000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего место проживания в гор. Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Джиппинг
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На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Набережная
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Гора Коврижка
Мыс Кузнецова
Природа

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