Искупаться в термальных источниках, пройтись по берегу Тихого океана и сварить яйцо в кипящем озере
Отправляемся в край вулканов, горячих озёр и космических пейзажей, раскрашенных в самые необычных цвета: вы увидите белоснежные каменные громады, покрытые яркой зеленью, сфотографируете застывшие в причудливых формах лавовые скалы и прогуляетесь по тёмному вулканическому песку.
Побываем у подножия вулкана Баранского, увидим, где располагалась японская военно-морская база и побродим по пещерам. Отдыхать от насыщенной программы будем в термах — грязевых и минеральных источниках!
Побываем у подножия вулкана Баранского, увидим, где располагалась японская военно-морская база и побродим по пещерам. Отдыхать от насыщенной программы будем в термах — грязевых и минеральных источниках!
Ближайшие даты:
2
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17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Программа может меняться в зависимости от погодных условий.
Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Ясный, Курильск, время встречи зависит от времени прибытия вашего рейсаЗавершение: Аэропорт Южно-Сахалинска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Сахалине
Провела 112 экскурсий для 124 туристов
Всем привет, нас зовут Саша и Степа. Мы очень любим путешествовать по России и родному Приморскому краю, увлекаемся съемкой с дрона и фотографией. Организуем авторские туры в разные уголки страны и проводим экскурсии по любимому Владивостоку. С нами всегда весело и интересно!Задать вопрос
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