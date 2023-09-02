Осенний космос Итурупа: Белые скалы, зеркальный пляж и мощь вулканов

Искупаться в термальных источниках, пройтись по берегу Тихого океана и сварить яйцо в кипящем озере

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Ответы на вопросы
Отправляемся в край вулканов, горячих озёр и космических пейзажей, раскрашенных в самые необычных цвета: вы увидите белоснежные каменные громады, покрытые яркой зеленью, сфотографируете застывшие в причудливых формах лавовые скалы и прогуляетесь по тёмному вулканическому песку.

Побываем у подножия вулкана Баранского, увидим, где располагалась японская военно-морская база и побродим по пещерам. Отдыхать от насыщенной программы будем в термах — грязевых и минеральных источниках!
Осенний космос Итурупа: Белые скалы, зеркальный пляж и мощь вулканов
Осенний космос Итурупа: Белые скалы, зеркальный пляж и мощь вулканов
Осенний космос Итурупа: Белые скалы, зеркальный пляж и мощь вулканов
Осенний космос Итурупа: Белые скалы, зеркальный пляж и мощь вулканов
Осенний космос Итурупа: Белые скалы, зеркальный пляж и мощь вулканов
Осенний космос Итурупа: Белые скалы, зеркальный пляж и мощь вулканов
Осенний космос Итурупа: Белые скалы, зеркальный пляж и мощь вулканов
Осенний космос Итурупа: Белые скалы, зеркальный пляж и мощь вулканов
Ближайшие даты:
2
сен
7
сен
12
сен
17
сен
22
сен
27
сен
2
окт
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ясный, Курильск, время встречи зависит от времени прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Многодневные туры
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