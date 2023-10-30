Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка

Увидеть маяк Анива, побывать в Тихой бухте и на мысе Великан и закупиться морепродуктами

Описание
Программа по дням
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О гиде
Ответы на вопросы
Вас ждёт прогулка по Южно-Сахалинску и знакомство с его достопримечательностями. Мы пособираем сахалинский янтарь и поговорим о японском периоде острова.

Полюбуемся причудливыми скалами, гротами и пещерами на мысе Великан и прокатимся на лодках до символа Сахалина — маяка Анива.

Будем устраивать пикники на свежем воздухе, пробовать японскую кухню и морские деликатесы, вдыхать запах моря и восхищаться местной природой в золотых красках осени.
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Осенний Сахалин: лёгкие треккинги, пикники на природе и морская прогулка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Мы оставляем за собой право менять очередность проведения экскурсий и показа локаций, вносить корректировки в маршрут в связи с погодными и техническими условиями.

Программа тура по дням

1 день

Приветственный обед, экскурсия по Южно-Сахалинску

Встречаемся и едем размещаться в отель. Отдохнув, около 14:30-15:00 отправимся в японский ресторан на приветственный обед, где вы попробуете блюда от шеф-повара.

После вас ждёт знакомство с Южно-Сахалинском, который на протяжении 40 лет принадлежал Японии и в разное время носил имена Владимировка и Таехара. Вы увидите здание краеведческого музея — одну из сохранившихся японских построек. При желании сможем его посетить. Посмотрим также на музей имени одной книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», и вы узнаете, чем писатель занимался на Сахалине. Посетим мемориальный комплекс «Победа», а со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух» вы полюбуетесь видом на город.

К 18:00 вернёмся в отель, свободное время.

Приветственный обед, экскурсия по Южно-СахалинскуПриветственный обед, экскурсия по Южно-СахалинскуПриветственный обед, экскурсия по Южно-СахалинскуПриветственный обед, экскурсия по Южно-СахалинскуПриветственный обед, экскурсия по Южно-СахалинскуПриветственный обед, экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Сбор янтаря, прогулка и обед в бухте Тихая, Клоковский водопад

Позавтракав, в 08:00 выезжаем на восточное побережье Сахалина, в бухту Тихая в заливе Терпения. По пути остановимся, чтобы пособирать сахалинский янтарь, осмотреть ворота Тории, оставшиеся на месте японского храма, и заглянуть на самый большой на острове крабовый рынок.

По прибытии вас ждут невероятные виды! Песок в бухте есть только у берега, а основную её часть занимают чёрно-коричневые скалы и большие валуны, торчащие из плотного песчаника. Мы увидим скальный островок Заметный, посмотрим на морской шиповник и другую необычную местную растительность. Пообедаем здесь же, на свежем воздухе (ланч-боксы), а затем посетим один из самых высоких водопадов Сахалина — Клоковский.

Около 18:00 вернёмся в Южно-Сахалинск, свободное время.

Сбор янтаря, прогулка и обед в бухте Тихая, Клоковский водопадСбор янтаря, прогулка и обед в бухте Тихая, Клоковский водопадСбор янтаря, прогулка и обед в бухте Тихая, Клоковский водопадСбор янтаря, прогулка и обед в бухте Тихая, Клоковский водопадСбор янтаря, прогулка и обед в бухте Тихая, Клоковский водопадСбор янтаря, прогулка и обед в бухте Тихая, Клоковский водопадСбор янтаря, прогулка и обед в бухте Тихая, Клоковский водопад
3 день

Прогулка по набережной посёлка Охотское, мыс Великан

Сегодня после завтрака сначала посетим посёлок Охотское, где прогуляемся по набережной. Следующая точка маршрута — мыс Великан — одна из самых популярных и впечатляющих локаций острова. Вдоль всего побережья — от мыса Птичий до мыса Великан — находится множество гротов, созданных ветром и волнами, пещер, арок и столбов разных размеров и причудливых форм.

Полюбуемся этими творениями природы и пообедаем на свежем воздухе (ланч-боксы), погревшись чаем из сахалинских трав.

Около 19:00 прибудем обратно в город, свободное время.

Прогулка по набережной посёлка Охотское, мыс ВеликанПрогулка по набережной посёлка Охотское, мыс ВеликанПрогулка по набережной посёлка Охотское, мыс ВеликанПрогулка по набережной посёлка Охотское, мыс ВеликанПрогулка по набережной посёлка Охотское, мыс ВеликанПрогулка по набережной посёлка Охотское, мыс ВеликанПрогулка по набережной посёлка Охотское, мыс Великан
4 день

Морская прогулка к маяку Анива, мыс Мраморный

Утром едем в посёлок Новиково, где после прохождения инструктажа разместимся в лодках и отправимся в морское путешествие к маяку Анива (лодка вмещает до 12 человек, на лодке вместе с нами возможны участники из других групп). Важно: решение о высадке на маяк Анива принимается капитаном лодки. По прибытии у нас будет час на знакомство с этим завораживающим местом.

Маяк Анива — одно из самых заброшенных и мистически заряженных мест России. Его с огромным трудом в 1939 году построили японцы, он был сложнейшим техническим сооружением на всём Сахалине. Сначала он функционировал на дизельном генераторе, затем — на атомном источнике энергии. Но потом здание опустело. (Маяк находится в разрушающемся состоянии, необходимо соблюдать технику безопасности!)

Далее посетим мыс Мраморный, где устроим небольшой пикник и пообедаем на природе (ланч-боксы). Около 18:00 вернёмся в Южно-Сахалинск, свободное время.

Морская прогулка к маяку Анива, мыс МраморныйМорская прогулка к маяку Анива, мыс МраморныйМорская прогулка к маяку Анива, мыс МраморныйМорская прогулка к маяку Анива, мыс МраморныйМорская прогулка к маяку Анива, мыс МраморныйМорская прогулка к маяку Анива, мыс МраморныйМорская прогулка к маяку Анива, мыс Мраморный
5 день

Свободный день и дополнительные экскурсии

Сегодня свободный день. Вы можете провести его по своему усмотрению или выбрать дополнительные экскурсии (стоимость по запросу).

Варианты экскурсий.
1. Экскурсия на Чёртов мост — уникальное железнодорожное сооружение, построенное японцами в 20-х годах прошлого века.
2. Экскурсия по портовым городкам Сахалина — Невельску и Холмску.
3. Экскурсия на мыс Евстафия. — оно из самых популярных и красивейших мест на юго-восточном побережье острова.
4. Экскурсия на мыс Крильон, где есть и действующий маяк 1894 года, и японский подземный укрепрайон, и дополняют всё это восхитительные пейзажи. Можно даже встретить табун диких лошадей, увидеть сивучей и птичий остров, а в ясную погоду — разглядеть Японию.
5. Морская рыбалка.
6. Охота на устриц на озере Буссе. Вас будет ждать шатёр со столами, накрытыми сахалинскими яствами. Вы погрузитесь в гастрономический рай и попробуете себя в роли искателей и собирателей морских деликатесов.
7. Поездки на квадроциклах, например, на Южно-Сахалинский грязевой вулкан.
8. Посещение аквапарка или SPA («корейские бани»).

Свободный день и дополнительные экскурсииСвободный день и дополнительные экскурсииСвободный день и дополнительные экскурсииСвободный день и дополнительные экскурсии
6 день

Посещение рынка морепродуктов, отъезд в аэропорт

В 09:00, после завтрака, выезжаем из отеля. Заглянем на рынок, где вы сможете купить морепродукты и сувениры. После 11:00 — трансфер в аэропорт.

Посещение рынка морепродуктов, отъезд в аэропортПосещение рынка морепродуктов, отъезд в аэропортПосещение рынка морепродуктов, отъезд в аэропорт

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Южно-Сахалинск, аэропорт. Ориентируемся на время прилёта рейсов из Москвы, другие согласуем в индивидуальном порядке
Завершение: Южно-Сахалинск, аэропорт, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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