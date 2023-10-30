Увидеть маяк Анива, побывать в Тихой бухте и на мысе Великан и закупиться морепродуктами
Полюбуемся причудливыми скалами, гротами и пещерами на мысе Великан и прокатимся на лодках до символа Сахалина — маяка Анива.
Будем устраивать пикники на свежем воздухе, пробовать японскую кухню и морские деликатесы, вдыхать запах моря и восхищаться местной природой в золотых красках осени.
Описание
Организационные детали
Мы оставляем за собой право менять очередность проведения экскурсий и показа локаций, вносить корректировки в маршрут в связи с погодными и техническими условиями.
Программа тура по дням
Приветственный обед, экскурсия по Южно-Сахалинску
Встречаемся и едем размещаться в отель. Отдохнув, около 14:30-15:00 отправимся в японский ресторан на приветственный обед, где вы попробуете блюда от шеф-повара.
После вас ждёт знакомство с Южно-Сахалинском, который на протяжении 40 лет принадлежал Японии и в разное время носил имена Владимировка и Таехара. Вы увидите здание краеведческого музея — одну из сохранившихся японских построек. При желании сможем его посетить. Посмотрим также на музей имени одной книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», и вы узнаете, чем писатель занимался на Сахалине. Посетим мемориальный комплекс «Победа», а со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух» вы полюбуетесь видом на город.
К 18:00 вернёмся в отель, свободное время.
Сбор янтаря, прогулка и обед в бухте Тихая, Клоковский водопад
Позавтракав, в 08:00 выезжаем на восточное побережье Сахалина, в бухту Тихая в заливе Терпения. По пути остановимся, чтобы пособирать сахалинский янтарь, осмотреть ворота Тории, оставшиеся на месте японского храма, и заглянуть на самый большой на острове крабовый рынок.
По прибытии вас ждут невероятные виды! Песок в бухте есть только у берега, а основную её часть занимают чёрно-коричневые скалы и большие валуны, торчащие из плотного песчаника. Мы увидим скальный островок Заметный, посмотрим на морской шиповник и другую необычную местную растительность. Пообедаем здесь же, на свежем воздухе (ланч-боксы), а затем посетим один из самых высоких водопадов Сахалина — Клоковский.
Около 18:00 вернёмся в Южно-Сахалинск, свободное время.
Прогулка по набережной посёлка Охотское, мыс Великан
Сегодня после завтрака сначала посетим посёлок Охотское, где прогуляемся по набережной. Следующая точка маршрута — мыс Великан — одна из самых популярных и впечатляющих локаций острова. Вдоль всего побережья — от мыса Птичий до мыса Великан — находится множество гротов, созданных ветром и волнами, пещер, арок и столбов разных размеров и причудливых форм.
Полюбуемся этими творениями природы и пообедаем на свежем воздухе (ланч-боксы), погревшись чаем из сахалинских трав.
Около 19:00 прибудем обратно в город, свободное время.
Морская прогулка к маяку Анива, мыс Мраморный
Утром едем в посёлок Новиково, где после прохождения инструктажа разместимся в лодках и отправимся в морское путешествие к маяку Анива (лодка вмещает до 12 человек, на лодке вместе с нами возможны участники из других групп). Важно: решение о высадке на маяк Анива принимается капитаном лодки. По прибытии у нас будет час на знакомство с этим завораживающим местом.
Маяк Анива — одно из самых заброшенных и мистически заряженных мест России. Его с огромным трудом в 1939 году построили японцы, он был сложнейшим техническим сооружением на всём Сахалине. Сначала он функционировал на дизельном генераторе, затем — на атомном источнике энергии. Но потом здание опустело. (Маяк находится в разрушающемся состоянии, необходимо соблюдать технику безопасности!)
Далее посетим мыс Мраморный, где устроим небольшой пикник и пообедаем на природе (ланч-боксы). Около 18:00 вернёмся в Южно-Сахалинск, свободное время.
Свободный день и дополнительные экскурсии
Сегодня свободный день. Вы можете провести его по своему усмотрению или выбрать дополнительные экскурсии (стоимость по запросу).
Варианты экскурсий.
1. Экскурсия на Чёртов мост — уникальное железнодорожное сооружение, построенное японцами в 20-х годах прошлого века.
2. Экскурсия по портовым городкам Сахалина — Невельску и Холмску.
3. Экскурсия на мыс Евстафия. — оно из самых популярных и красивейших мест на юго-восточном побережье острова.
4. Экскурсия на мыс Крильон, где есть и действующий маяк 1894 года, и японский подземный укрепрайон, и дополняют всё это восхитительные пейзажи. Можно даже встретить табун диких лошадей, увидеть сивучей и птичий остров, а в ясную погоду — разглядеть Японию.
5. Морская рыбалка.
6. Охота на устриц на озере Буссе. Вас будет ждать шатёр со столами, накрытыми сахалинскими яствами. Вы погрузитесь в гастрономический рай и попробуете себя в роли искателей и собирателей морских деликатесов.
7. Поездки на квадроциклах, например, на Южно-Сахалинский грязевой вулкан.
8. Посещение аквапарка или SPA («корейские бани»).
Посещение рынка морепродуктов, отъезд в аэропорт
В 09:00, после завтрака, выезжаем из отеля. Заглянем на рынок, где вы сможете купить морепродукты и сувениры. После 11:00 — трансфер в аэропорт.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Южно-Сахалинск, аэропорт. Ориентируемся на время прилёта рейсов из Москвы, другие согласуем в индивидуальном порядкеЗавершение: Южно-Сахалинск, аэропорт, после 11:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.