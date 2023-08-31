Отправляемся в большое путешествие по Приморью: будем с ветерком кататься по бездорожью и на катере доберёмся до самого труднодоступного маяка, насладимся свежайшими морепродуктами и сварим яйца в кипящем озере.



Вы полюбуетесь зеркальным пляжем и побываете у знаменитых Белых скал, прогуляетесь по лавовому полю и по канатной дороге подниметесь на вершину горы Большевик.



Перед нами предстанут во всей красе Тихий океан и Охотское море с живописными бухтами, обрывистыми берегами и шумными волнами. Перелёт из Южно-Сахалинска в Курильск включён в стоимость!