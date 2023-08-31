Подняться на заброшенный маяк, расслабиться в термах и увидеть инопланетные пейзажи
Отправляемся в большое путешествие по Приморью: будем с ветерком кататься по бездорожью и на катере доберёмся до самого труднодоступного маяка, насладимся свежайшими морепродуктами и сварим яйца в кипящем озере.
Вы полюбуетесь зеркальным пляжем и побываете у знаменитых Белых скал, прогуляетесь по лавовому полю и по канатной дороге подниметесь на вершину горы Большевик.
Перед нами предстанут во всей красе Тихий океан и Охотское море с живописными бухтами, обрывистыми берегами и шумными волнами. Перелёт из Южно-Сахалинска в Курильск включён в стоимость!
Вы полюбуетесь зеркальным пляжем и побываете у знаменитых Белых скал, прогуляетесь по лавовому полю и по канатной дороге подниметесь на вершину горы Большевик.
Перед нами предстанут во всей красе Тихий океан и Охотское море с живописными бухтами, обрывистыми берегами и шумными волнами. Перелёт из Южно-Сахалинска в Курильск включён в стоимость!
Ближайшие даты:
31
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5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Программа может меняться в зависимости от погодных условий.
Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, 14:00Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, после 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Сахалине
Провела 112 экскурсий для 124 туристов
Всем привет, нас зовут Саша и Степа. Мы очень любим путешествовать по России и родному Приморскому краю, увлекаемся съемкой с дрона и фотографией. Организуем авторские туры в разные уголки страны и проводим экскурсии по любимому Владивостоку. С нами всегда весело и интересно!Задать вопрос
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