Путешествие 2в1: главные места Сахалина и Итурупа за 9 дней на внедорожнике, катере и пешком

Подняться на заброшенный маяк, расслабиться в термах и увидеть инопланетные пейзажи

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Ответы на вопросы
Отправляемся в большое путешествие по Приморью: будем с ветерком кататься по бездорожью и на катере доберёмся до самого труднодоступного маяка, насладимся свежайшими морепродуктами и сварим яйца в кипящем озере.

Вы полюбуетесь зеркальным пляжем и побываете у знаменитых Белых скал, прогуляетесь по лавовому полю и по канатной дороге подниметесь на вершину горы Большевик.

Перед нами предстанут во всей красе Тихий океан и Охотское море с живописными бухтами, обрывистыми берегами и шумными волнами. Перелёт из Южно-Сахалинска в Курильск включён в стоимость!
Путешествие 2в1: главные места Сахалина и Итурупа за 9 дней на внедорожнике, катере и пешком
Путешествие 2в1: главные места Сахалина и Итурупа за 9 дней на внедорожнике, катере и пешком
Путешествие 2в1: главные места Сахалина и Итурупа за 9 дней на внедорожнике, катере и пешком
Путешествие 2в1: главные места Сахалина и Итурупа за 9 дней на внедорожнике, катере и пешком
Путешествие 2в1: главные места Сахалина и Итурупа за 9 дней на внедорожнике, катере и пешком
Путешествие 2в1: главные места Сахалина и Итурупа за 9 дней на внедорожнике, катере и пешком
Путешествие 2в1: главные места Сахалина и Итурупа за 9 дней на внедорожнике, катере и пешком
Путешествие 2в1: главные места Сахалина и Итурупа за 9 дней на внедорожнике, катере и пешком
Путешествие 2в1: главные места Сахалина и Итурупа за 9 дней на внедорожнике, катере и пешком
Ближайшие даты:
31
авг
5
сен
10
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15
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, 14:00
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
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