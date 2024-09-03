Переселяясь в новые земли, люди уносят с собой не только весь скарб, но и свои легенды, своих богов и демонов. А если наоборот? Случается и так, что народ покидает остров, но его предания и духи остаются на обжитых местах: например, в старом городском парке… На прогулке мы постараемся оживить древние сказки и игры, которые помнят времена, когда Сахалин носил имя Карафуто.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По следам лис-оборотней, богинь и принцесс

Святилища японцев давно забыты и разрушены, но потерянные духи, кажется, всё ещё ждут своего часа где-то в лесных чащах… Чтобы отыскать их, отправимся в парк Южно-Сахалинска, разбитый ещё во времена губернаторства Карафуто:

Отыщем старинную музыкальную беседку, построенную в честь принцессы Фусими. Здесь ребята услышат японские сказки о проделках коварных лис-оборотней и весёлых оборотней-енотов. А ещё узнают, почему их боялись при императорском дворе.

Пройдём через Аллею Сакуры к пруду Одзи: в его тихих водах наверняка могут водиться каппы, или «речные дети». Спастись от них сможет только очень внимательный и находчивый человек — и вы узнаете, как!

Откуда берутся драконы? Выясним это у искусственных плотин на речке, которая когда-то носила имя Тамагава.

На острове у места впадения Тамагавы в Одзи посетим остатки святилища доброй богини Бэнтэн

Поиграем в старые японские дворовые игры: они-гокко, санака авасэ они (похоже на наши догонялки) и кагомэ-кагомэ («птичка в клетке» — японские жмурки)

Кому подойдёт экскурсия

Программа прежде всего рассчитана на детскую и семейную аудиторию, а также придётся по душе всем любителям сказок и японского фольклора.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.