Переселяясь в новые земли, люди уносят с собой не только весь скарб, но и свои легенды, своих богов и демонов.
А если наоборот? Случается и так, что народ покидает остров, но его предания и духи остаются на обжитых местах: например, в старом городском парке… На прогулке мы постараемся оживить древние сказки и игры, которые помнят времена, когда Сахалин носил имя Карафуто.
А если наоборот? Случается и так, что народ покидает остров, но его предания и духи остаются на обжитых местах: например, в старом городском парке… На прогулке мы постараемся оживить древние сказки и игры, которые помнят времена, когда Сахалин носил имя Карафуто.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
По следам лис-оборотней, богинь и принцесс
Святилища японцев давно забыты и разрушены, но потерянные духи, кажется, всё ещё ждут своего часа где-то в лесных чащах… Чтобы отыскать их, отправимся в парк Южно-Сахалинска, разбитый ещё во времена губернаторства Карафуто:
- Отыщем старинную музыкальную беседку, построенную в честь принцессы Фусими. Здесь ребята услышат японские сказки о проделках коварных лис-оборотней и весёлых оборотней-енотов. А ещё узнают, почему их боялись при императорском дворе.
- Пройдём через Аллею Сакуры к пруду Одзи: в его тихих водах наверняка могут водиться каппы, или «речные дети». Спастись от них сможет только очень внимательный и находчивый человек — и вы узнаете, как!
- Откуда берутся драконы? Выясним это у искусственных плотин на речке, которая когда-то носила имя Тамагава.
- На острове у места впадения Тамагавы в Одзи посетим остатки святилища доброй богини Бэнтэн
- Поиграем в старые японские дворовые игры: они-гокко, санака авасэ они (похоже на наши догонялки) и кагомэ-кагомэ («птичка в клетке» — японские жмурки)
Кому подойдёт экскурсия
Программа прежде всего рассчитана на детскую и семейную аудиторию, а также придётся по душе всем любителям сказок и японского фольклора.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в городской парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 343 туристов
Что может быть чудеснее, чем разделить с кем-то радость открытия? Дать человеку узнать тайны твоих любимых мест и почувствовать их так, как чувствуешь их ты? Честно говоря, я не знаю, что может быть чудеснее этого, по-моему — ничего. Именно для этого мы с друзьями и водим для вас наши экскурсии.Задать вопрос
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