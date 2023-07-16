Вместо ужинов в ресторанах — свежайшие морепродукты, пойманные своими руками, вместо роскошных отелей — лагерь с видом на скалы у побережья Охотского моря, а вместо экскурсий — пешие прогулки по пляжам и густым еловым лесам. Отправляемся на Сахалин, чтобы увидеть его с необычной стороны! Будем жить под звёздами и провожать закаты сидя у костра, засыпать под шелест волн и просыпаться под крики чаек, завтракать креветками и наслаждаться отдыхом вдали от цивилизации, забот и суеты городов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие детей с 10 лет.

1. В случае отказа более чем за 30 календарных дней, возможен полный возврат или перенос в депозит для оплаты других туров.

2. В случае отказа Заказчика менее чем за 30 календарных дней, возврат денежных только в случае перепродажи тура нами, или вами.

3. Возврат денежных средств по причине болезни и других уважительных причин только при предоставлении доказательств и не позднее чем за 21 календарный день до начала.