50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш

Получить красочные снимки на память о степном Крыме и встретить стаю белых лебедей

Озеро Сасык-Сиваш — одно из самых инстаграмных мест Крыма.

Сочность его цвета варьируется в зависимости от погоды и освещения, но кадры в этих декорациях всегда получаются атмосферными. Пока вы дивитесь чуду природы, я буду ловить ваши эмоции.

А после отвезу на еще одно — Лебединое озеро, где вы понаблюдаете за многочисленной белоснежной стаей.
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
Ближайшие даты:
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Неземные пейзажи

Я хорошо владею навыком репортажной съемки поэтому не беспокойтесь, что вам придется замирать в вымученных позах. Ваша задача — наслаждаться красотой и красками соленого озера. Днем при ярком солнце оно приобретает насыщенный оттенок, вечером цвета совсем нежные, пастельные. А отраженное в воде пасмурное небо стирает грани горизонта и реальности.

Вы рассмотрите фактуру засоленных деревянных столбиков, удивитесь соляным берегам — а я в это время буду искать лучшие ракурсы для снимков. Попутно объясню, почему озеро приобрело такой оттенок, и вкратце расскажу, как растет соль и когда собирают соляной урожай. После мы проедем на соседнее озеро, ставшее домом для белых лебедей — эти благородные птицы также станут украшением фотосессии.

Организационные детали

Трансфер проходит на машине марки Рено Сандеро Степвей и входит в стоимость.

Как проходит фотосессия

  • Эта поездка может проходить и как фотосессия, и как тур для профессиональных фотографов со своей техникой, если вы находитесь в поисках новых локаций для съемки
  • Я снимаю на зеркальный фотоаппарат Canon; после поездки я вышлю вам 15-20 фото в базовой цветокоррекции. Я могу дублировать съемку на свой айфон и выслать вам все удачные фотографии и видео.
  • Обратите внимание: цвет озера зависит от погоды и освещения. Уточните интенсивность оттенка в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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