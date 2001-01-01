Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Саков

Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия

Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера

Чтобы понять и полюбить скромный город Саки, нужно затеряться на курортных улочках, пройти по следам Гоголя и разведать тайны соленого Сакского озера.

На моей прогулке вы сделаете всё это — а еще познакомитесь с местными легендами, узнаете о добыче «черного золота» и встретитесь с бронтозавром, который красуется на городском гербе.
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия

Что вас ожидает

По главным улицам курортного городка

Знакомство с городом начнется на главной площади: именно здесь вы узнаете, как формировалось поселение на месте современных Сак и где зарождался курорт. Рассказ я буду дополнять архивными фотографиями, которые помогут представить, какими был город в прошлые эпохи. Затем мы прогуляемся к первому в западном Крыму парку, а в сквере Пушкина поговорим о связи поэта с уютным городком. Вы отыщете мраморный «камень желаний», сможете испить живой воды из местного источника и поймете, почему Саки — по-настоящему сказочный городок. В финале прогулки я отведу вас к памятнику на берегу озера, который местные жители по-домашнему называют Бронтик, и расскажу, как вышло, что символом крымского города стал не кто-нибудь, а динозавр.

Сакское озеро: история «черного золота»

Конечно, знакомство с Саками будет неполным без прогулки вдоль его главной природной достопримечательности — соленого Сакского озера. На берегу водоема вы узнаете, какие мифы ходят в народе о его целебной силе. Я расскажу о сакском месторождении лечебных грязей, о том, какой путь прошли методики грязелечения от древности до наших дней, о курортной истории Сак и знаменитых местных здравницах. Хирурги Пирогов и Бурденко, писатели Гоголь и Леся Украинка, адмиралы Макаров и Лазарев — вы узнаете о незаурядных личностях, которые приезжали в курортный город за целебными грязевыми ваннами.

Организационные детали

По желанию, после экскурсии вы сможете отдохнуть в бассейне с минеральной водой: оплачивается дополнительно, не забудьте купальные принадлежности.

Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: во дворе Свято-Ильинского храма
Время проведения: в будние дни в 14:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Нина
Нина
Меня зовут Нина. Буду рада познакомить вас с Крымским полуостровом на персональной или групповой, светской или паломнической экскурсии. В 2001 году решила освоить новую профессию (для летней подработки), в то время я работала учителем. И вот эта дополнительная профессия стала делом моей жизни. Составляю индивидуальные программы и помогаю путешественникам почувствовать дух каждого крымского города. До встречи в Крыму!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Саков

👥Групповые👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Саках

Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Индивидуальная экскурсия
11ч
7 500
за 1-6 чел.
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Исследовать крупнейший пещерный город Крыма и открыть неизведанные памятники древних этносов
Треккинг по Большому каньону Крыма
Индивидуальная экскурсия
5
3
4 500
за 1-10 чел.
Треккинг по Большому каньону Крыма
Оказаться в одном из красивейших уголков полуострова и искупаться в Ванне молодости

Нина проводит ещё 1 экскурсию

Истории и секреты курорта Саки
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
3 900
за 1-7 чел.
Истории и секреты курорта Саки
Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера
У нас ещё много экскурсий 😎 в Саках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Саках
🇷🇺