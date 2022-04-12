Что вас ожидает

Бакальская коса и античные раскопки

Из города мы отправимся на Бакальскую косу, получившую статус природного заказника — я расскажу, как менялся ландшафт косы и как проходит ее восстановление, пока вы собираете горсти ракушек.

Мы навестим места трех античных раскопок (5-1 веков до н. э.). Вы представите, какими были дома в древности, и поймете, каким увидел полуостров Геродот. Услышите о быте местных жителей, узнаете, что они выращивали и чем торговали. И конечно, я объясню, почему эти селения оказались покинуты.

Море, обрамленное скалами и пляжами

До Джангульского оползневого побережья не возят туристов, а ведь его пейзажи более впечатляющие, чем на мысе Тарханкут! Зеленые и белоснежные скалы, причудливая береговая линия, гроты и море — сложно описать красоту этого места, лучше увидеть все своими глазами.

Сам мыс Тарханкут мы тоже посетим: здесь живописную природу дополнит маяк. А еще побываем в кинематографичных местах Большой и Малый Атлеш, где вас ждут нерукотворные арки, скальный тоннель и «Чаша любви» — я раскрою легенду этого места.

Кроме того, в программе пляжи «Майами» у поселка Оленевка с белоснежным песком и Беляус, который прозвали Мальдивами за бирюзовый цвет воды.

Отличным завершением дня станет закат на устрично-мидийной ферме на озере Донузлав, где вы сможете насладиться блюдами из свежевыловленных моллюсков.

Организационные детали