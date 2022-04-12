Путешествие по западному Крыму

Впечатлиться пейзажами полуострова Тарханкут, побывать на раскопках и собрать коллекцию пляжей

Индивидуальная
В этой программе объединились природные красоты и исторические локации.

Мы увидим раскопки античных вилл и обсудим, как менялась жизнь на полуострове.

Изюминка маршрута — безлюдное Джангульское побережье, Бакальская коса и мыс Тарханкут с его маяком.

Также посетим белоснежные пляжи, а завершим вечер блюдами из мидий и устриц на ферме у озера.
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Бакальская коса и античные раскопки

Из города мы отправимся на Бакальскую косу, получившую статус природного заказника — я расскажу, как менялся ландшафт косы и как проходит ее восстановление, пока вы собираете горсти ракушек.
Мы навестим места трех античных раскопок (5-1 веков до н. э.). Вы представите, какими были дома в древности, и поймете, каким увидел полуостров Геродот. Услышите о быте местных жителей, узнаете, что они выращивали и чем торговали. И конечно, я объясню, почему эти селения оказались покинуты.

Море, обрамленное скалами и пляжами

До Джангульского оползневого побережья не возят туристов, а ведь его пейзажи более впечатляющие, чем на мысе Тарханкут! Зеленые и белоснежные скалы, причудливая береговая линия, гроты и море — сложно описать красоту этого места, лучше увидеть все своими глазами.
Сам мыс Тарханкут мы тоже посетим: здесь живописную природу дополнит маяк. А еще побываем в кинематографичных местах Большой и Малый Атлеш, где вас ждут нерукотворные арки, скальный тоннель и «Чаша любви» — я раскрою легенду этого места.
Кроме того, в программе пляжи «Майами» у поселка Оленевка с белоснежным песком и Беляус, который прозвали Мальдивами за бирюзовый цвет воды.
Отличным завершением дня станет закат на устрично-мидийной ферме на озере Донузлав, где вы сможете насладиться блюдами из свежевыловленных моллюсков.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана при её проведении на вашем автомобиле (в нем должно быть место для гида). Если вы путешествуете без машины, то транспорт оплачивается дополнительно: +6000 руб. на всё время экскурсии (в машине 4 взрослых места и 2 детских). Можно организовать аренду автотранспорта большей вместимости.
  • При необходимости можем продлить экскурсию: где-то подольше задержаться или искупаться на пляжах; доплата за продление составит 1000 руб. /час
  • Дополнительные расходы (по желанию): питание, катание на катере
  • После экскурсии вы получите бесплатно мини-альбом с вашими фотографиями на память с доставкой на пункт выдачи CDEK в вашем городе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Саки

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Саки

Треккинг по Большому каньону Крыма
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Оксана
5
3 отзыва
Треккинг по Большому каньону Крыма
Оказаться в одном из красивейших уголков полуострова и искупаться в Ванне молодости
4 500 за 1-10 чел.
Гайд по Крыму: мгновения абсолютного счастья
5 дней
Авторский тур
WeGoTrip
Нет отзывов
Гайд по Крыму: мгновения абсолютного счастья
Мы написали для тебя гайд в формате pdf на 114 страниц
1 290 за 1 человека
Путешествие в Евпаторию
3 часа
Индивидуальная
Игорь
Нет отзывов
Путешествие в Евпаторию
6 250 за 1-7 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
10 часов
Индивидуальная
Алексей
5
1 отзыв
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
15 000 за 1-4 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
5 дней
Авторский тур
Олег
Нет отзывов
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
26 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Саки. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Саки
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ