Хотите узнать не только об истории, но и увидеть современную Евпаторию во всей красе?

Тогда Вам подойдёт наша комбинированная экскурсия!

Сначала мы проедем по новой Евпатории — Вы увидите самое высокое здание нашего города и историю его создания.

Узнаете, при каких обстоятельствах был построен евпаторийский вокзал, увидите скульптуру пекаря, который печёт самые вкусные булочки и скульптуру водопроводчика, “дающего жизнь”.

Осмотрите мемориал “Красная горка”, вспомнив о Великой Отеччественной войне.

После Вы узнаете об особенностях евпаторийской минеральной воды и самом известном бювете города.

Увидев евпаторийский порт и яхтенную стоянку, вы посетите Ильинку — так горожане называют церковь святого пророка Илии, где вы сможете увидеть чудотворные иконы.

Затем вы окажетесь в исторической части города, где ознакомитесь с текие дервишей и ремесленной синагогой, собором св. Николая, ханской мечетью и армянским храмом, а потом ещё и побываете в небольшом современном крымскотатарском квартале!

Только на моих экскурсиях Вы без дополнительной оплаты сможете сделать фото с проецируемым на вас гербом Евпатории! Это станет необычным напоминанием о пребывании в нашем приморском городке и разнообразит фотоальбом, посвящённый отдыху на нашем курорте!