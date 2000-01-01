Путешествие в Евпаторию

Путешествие в Евпаторию
Путешествие в Евпаторию
Путешествие в Евпаторию
Путешествие в Евпаторию
Путешествие в Евпаторию
Путешествие в Евпаторию

Что вы увидите 🤩

  • Красная горка
  • Бювет
  • Театр
  • Св. Ильинская церковь
  • Собор св. Николая
  • Ремесленная синагога
  • Караимские кенасы
  • Текие дервишей
  • Армянский храм
  • Реконструкция средневековых ворот «одун базар къапусу»
Хотите узнать не только об истории, но и увидеть современную Евпаторию во всей красе?
Тогда Вам подойдёт наша комбинированная экскурсия!
Сначала мы проедем по новой Евпатории — Вы увидите самое высокое здание нашего города и историю его создания.
Узнаете, при каких обстоятельствах был построен евпаторийский вокзал, увидите скульптуру пекаря, который печёт самые вкусные булочки и скульптуру водопроводчика, “дающего жизнь”.
Осмотрите мемориал “Красная горка”, вспомнив о Великой Отеччественной войне.
После Вы узнаете об особенностях евпаторийской минеральной воды и самом известном бювете города.
Увидев евпаторийский порт и яхтенную стоянку, вы посетите Ильинку — так горожане называют церковь святого пророка Илии, где вы сможете увидеть чудотворные иконы.
Затем вы окажетесь в исторической части города, где ознакомитесь с текие дервишей и ремесленной синагогой, собором св. Николая, ханской мечетью и армянским храмом, а потом ещё и побываете в небольшом современном крымскотатарском квартале!
Только на моих экскурсиях Вы без дополнительной оплаты сможете сделать фото с проецируемым на вас гербом Евпатории! Это станет необычным напоминанием о пребывании в нашем приморском городке и разнообразит фотоальбом, посвящённый отдыху на нашем курорте!

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Стандартное предложение
6 250 ₽

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Трансфер. Если задействован Ваш автомобиль
  • то дополнительных расходов нет. Если задействован транспорт гида
  • то +2000 за авто вместимостью до 3х пассажиров и +3000 за группу 4-7 чел.
Место начала и завершения
Храм св. Пророка Илии (Саки).
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Игорь
Игорь
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