6 отзывов оставили туристы

Курорт вчера и сегодня Мы отправимся гулять 👣 по старейшему парку Крыма, который вырос в пустой соленой степи. Когда-то сюда даже завозили землю, а после нашли артезианские источники — вы попьете нашей целебной воды. Проходя по тенистым аллеям парка, увидите, как выглядел курорт сто и двести лет назад. Для этого я возьму с собой около сотни архивных фото, которые горожане любезно предоставили для составления экскурсии 🧭. Вы представите, как отдыхали в Саках раньше, увидите, где располагались гостиницы, и услышите о лечение сакскими грязями.
Самое увлекательное из истории 📖 Каких только заметок о моем родном городе я не находила! На прогулке 👣 вы узнаете:
как лечились 2500 лет назад и в 19 веке;
почему пациенты должны были терять сознание во время процедуры;
как с Саками связан Гоголь и почему местная публика освистала Маяковского;
как известный космонавт мог установить новый мировой рекорд благодаря сакским грязям;
почему в путеводителях писали: собираясь в Саки, револьвер можно оставить дома;
и многое-многое другое.
По желанию в конце экскурсии 🧭 вы примете грязевую процедуру по древнему греческому способу. Я расскажу, как это сделать.
Начало и место завершения
🚩 на Симферопольской улице
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Провожу экскурсии по Евпатории и Сакам. Я расскажу о городе, улицах, домах и людях, которые здесь жили, любили, зарабатывали состояния. И через мой рассказ каждый из вас может вписать свою страницу в историю наших крымских городов.
Нам очень понравилась экскурсия! Ольга обаятельный, эрудированный, любящий свой город и знающий его историю человек. Продуманный мвршрут, неторопливая прогулка и общение с Ольгой доставили нам удовольствие. Мы узнали много нового и интересного. Спасибо!
Анатолий
29 июл 2020
Саки прекрасный город. Очень хорошая экскурсия. Больше историческая, не развлекательная, но именно такую мы и искали. Грязями мы не мазались, но посмотрели, как это делают другие. После экскурсии поехали в Чебуречную. У нас был такой план отдыха. И были на пляже по рекомендации Ольги – очень понравился.
Елена
26 июл 2020
Сегодня, 26 июля, была на экскурсии " Саки - первый курорт Крыма", экскурсовод Ольга. Очень хорошо структурированный рассказ, с многочисленными отсылками к истории города, его значении как здравницы. Мне понравилась доброжелательное отношение Ольги к своему родному городу, ее неподдельный интерес к истории края и желание донести информацию до слушателя. Неспешная прогулка, остановки у достопримечательностей, интереснейшие архивные факты и фотографии, - это народный перечень достоинств данной экскурсии. Искренне благодарна Ольге за стремление поделиться знаниями, ее внимательное отношение к слушателю, даже такому привередливому, как я, так как до сих пор хожу медленно и с тросточкой. Желаю Ольге дальнейших находок и обязательно приятных слушателей. Большое спасибо. Заказывайте данную экскурсию. Не пожалеете, и увезете домой много любопытных фактов о славном городе Саки и его жителях и истории.
Владлена
26 июл 2020
Понравилась сама экскурсия и то, как Ольга рассказывала и дополнила свой рассказ фотографиями прошлых лет. Городу Саки желаю развития и благополучия. Ольгу благодарю за экскурсию. Все было прекрасно.
Ангелина
23 июл 2020
Очень понравилась экскурсия! Особенно нам понравился темп. У мужа искусственный сустав, ходит медленно. Но мы почти всю экскурсию шли от одной скамейки к другой и слушали сидя. Ольге спасибо огромное за то, что учла наши "особенности". Рассматривали фотографии Сак в прошлом, такой потеряли парк! Но, как будто окунулись в позапрошлый век. Сейчас строится набережная на озере. Все понравилось.
Дмитрий
10 июл 2020
Мы каждый год с семьей проезжали Саки мимо. Пару раз останавливались на рынке. В этом году решили посмотреть с экскурсией и теперь думаем, почему не сделали этого раньше! Ольга нас встретила и провела удивительную экскурсию, с такой любовью, интересом она рассказала про Саки. Мы никогда не знали, что в нашей стране есть город, где живут (именно полноценно живут, а не существуют как по всей России) люди в инвалидных колясках. Мы прошли по площади, главной улице. А какой парк! Он, конечно, очень запущен, но Ольга сказала, что сейчас его будут восстанавливать. Вышли на озеро, где строится набережная. Здесь работали известные на весь мир доктора Пирогов и Бурденко! Мы ничего этого раньше не знали. Ольга показала фирменные магазины саковской лечебной грязи на станции, где грязь добывают. А чебуречная, которую нам рекомендовала Ольга, это выше всяких похвал! Оля, спасибо Вам огромное! Обязательно заезжайте в Саки! И обязательно сходите к Ольге на экскурсию! Воронины из Самары.