Чтобы понять Евпаторию, нужно ненадолго погрузиться в ее пеструю культуру.



Вместе со мной вы побываете в татарском, греческом, еврейском и караимском кварталах.



Разберетесь в тонкостях традиций и кухни народов, населявших Евпаторию в разное время.



Попробуете бузу и форшмак, спотыкач, пахлаву и чир-чир.



Я расскажу, как короновали крымских ханов, с какой легендой связано приготовление пахлавы и почему пельмени караимских женщин продевали сквозь перстень