Узнать Евпаторию за 2 часа

Узнать и понять Евпаторию, научиться ориентироваться в ее архитектуре и культуре, кухне и традициях

Чтобы понять Евпаторию, нужно ненадолго погрузиться в ее пеструю культуру.

Вместе со мной вы побываете в татарском, греческом, еврейском и караимском кварталах.

Разберетесь в тонкостях традиций и кухни народов, населявших Евпаторию в разное время.

Попробуете бузу и форшмак, спотыкач, пахлаву и чир-чир.

Я расскажу, как короновали крымских ханов, с какой легендой связано приготовление пахлавы и почему пельмени караимских женщин продевали сквозь перстень
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа

Что вас ожидает< / h3>

Старый город< / strong> Мы с вами начнем экскурсию в старой части Евпатории. Здесь расположился еврейский, армянский, татарский, греческий, караимский кварталы. Во время прогулки я расскажу об особенностях средневековой застройки и архитектуре 19 века. О традициях, обрядах, приметах и кухнях разных народов. А кое-что вы сможете даже попробовать! Я расскажу: < / p>

  • Что такое чир-чир и янтыкъ и с чем их едят< / li>
  • Какой халвой караимы угощают всех гостей, а какую вы никогда не сможете купить< / li>
  • Когда крымско-татарская невеста может просить у своего жениха все, о чем мечтает< / li>
  • Что получали в подарок караимские девушки по окончании ремесленного училища< / li>
  • Кому караимы завещали состояние, а кому дом< / li>
  • Какие дороги в Евпатории были платными и для кого< / li>
  • Какой ширины должно было быть крыльцо дома по городскому стандарту. < / li>
  • Как попасть в Рай и остаться в нем подольше< / li> < / ul>

    После экскурсии вы будете знать все о музеях города и сами сможете составить план дальнейшего отдыха. А если вы в Евпатории проездом на один день, я помогу вам увидеть все самое интересное в городе. < / p>< / div>

    Организационные детали< / h3>
    • В Евпаторию из Саки можно добраться на автобусе или электричке. Время в пути: 30 минут. < / li>
    • На маршруте, по вашему желанию, мы можем посетить Караимские кенасы. Со мной вам нужно будет просто купить входной билет, а я проведу экскурсию. Стоимость входного билета - 250 руб. / взрослый, 150 руб. / детский. Может понадобиться шарф или парео для посещения храмов. В рамах есть и юбки и косынки, но лучше захватить с собой. Внимание! Караимская кенасы и синагога не работают в субботу. < / li>
    • Сладости и кофе - по вашему желанию: - Караимская халва - 200 рублей (6 конфет) - Кофе Гёзлёвских воротах - 150 рублей (чашка) < / li>
    • Удобная обувь и головные уборы от солнца - обязательны< / li>
    • Если с вами путешествуют дети или родители пожилого возраста - сообщите мне об этом. И я построю маршрут самым удобным образом. < / li> < / ul>

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Ул. Тучина 2
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Провожу экскурсии по Евпатории и Сакам. Я расскажу о городе, улицах, домах и людях, которые здесь жили, любили, зарабатывали состояния. И через мой рассказ каждый из вас может вписать свою страницу в историю наших крымских городов
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