Что вас ожидает< / h3>
Старый город< / strong> Мы с вами начнем экскурсию в старой части Евпатории. Здесь расположился еврейский, армянский, татарский, греческий, караимский кварталы. Во время прогулки я расскажу об особенностях средневековой застройки и архитектуре 19 века. О традициях, обрядах, приметах и кухнях разных народов. А кое-что вы сможете даже попробовать! Я расскажу: < / p>
- Что такое чир-чир и янтыкъ и с чем их едят< / li>
- Какой халвой караимы угощают всех гостей, а какую вы никогда не сможете купить< / li>
- Когда крымско-татарская невеста может просить у своего жениха все, о чем мечтает< / li>
- Что получали в подарок караимские девушки по окончании ремесленного училища< / li>
- Кому караимы завещали состояние, а кому дом< / li>
- Какие дороги в Евпатории были платными и для кого< / li>
- Какой ширины должно было быть крыльцо дома по городскому стандарту. < / li>
- Как попасть в Рай и остаться в нем подольше< / li> < / ul>
После экскурсии вы будете знать все о музеях города и сами сможете составить план дальнейшего отдыха. А если вы в Евпатории проездом на один день, я помогу вам увидеть все самое интересное в городе. < / p>< / div>
Организационные детали< / h3>
- В Евпаторию из Саки можно добраться на автобусе или электричке. Время в пути: 30 минут. < / li>
- На маршруте, по вашему желанию, мы можем посетить Караимские кенасы. Со мной вам нужно будет просто купить входной билет, а я проведу экскурсию. Стоимость входного билета - 250 руб. / взрослый, 150 руб. / детский. Может понадобиться шарф или парео для посещения храмов. В рамах есть и юбки и косынки, но лучше захватить с собой. Внимание! Караимская кенасы и синагога не работают в субботу. < / li>
- Сладости и кофе - по вашему желанию: - Караимская халва - 200 рублей (6 конфет) - Кофе Гёзлёвских воротах - 150 рублей (чашка) < / li>
- Удобная обувь и головные уборы от солнца - обязательны< / li>
- Если с вами путешествуют дети или родители пожилого возраста - сообщите мне об этом. И я построю маршрут самым удобным образом. < / li> < / ul>