Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Старый город 🏙️

Мы с вами начнем экскурсию ⛳ в старой части Евпатории. Здесь расположился еврейский, армянский, татарский, греческий, караимский кварталы. Во время прогулки я расскажу об особенностях средневековой застройки и архитектуре 19 века. О традициях, обрядах, приметах и кухнях разных народов. А кое-что вы сможете даже попробовать! Я расскажу:

Что такое чир-чир и янтыкъ и с чем их едят

Какой халвой караимы угощают всех гостей, а какую вы никогда не сможете купить

Когда крымско-татарская невеста может просить у своего жениха все, о чем мечтает

Что получали в подарок караимские девушки по окончании ремесленного училища

Кому караимы завещали состояние, а кому дом

Какие дороги в Евпатории были платными и для кого

Какой ширины должно было быть крыльцо дома по городскому стандарту.

Как попасть в Рай и остаться в нем подольше

После экскурсии 🧭 вы будете знать все о музеях 🖼 города и сами сможете составить план дальнейшего отдыха. А если вы в Евпатории проездом на один день, я помогу вам увидеть все самое интересное в городе!

Организационные детали