Как добраться до Салехарда на самолёте
В Салехарде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Salekhard Airport» вам не избежать
Список аэропортов Салехарда
- Салехард SLYSalekhard Airport
Самые дешёвые билеты в Салехард из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|3 209
|2ч 25м
|21.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|4 240
|4ч 40м
|29.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|4 770
|20ч 10м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 119
|17ч 45м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 758
|33ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|6 004
|45ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 018
|7ч 40м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|6 286
|48ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|6 428
|11ч 30м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|6 496
|54ч 10м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|6 500
|18ч 45м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|6 646
|50ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|6 646
|46ч 25м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|6 677
|20ч 30м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|6 798
|31ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|6 816
|46ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|6 830
|30ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 937
|46ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|6 955
|49ч 50м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|6 983
|24ч (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|7 097
|20ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|7 186
|34ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|7 210
|1ч
|24.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|7 218
|56ч 40м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Надыма
|7 229
|50м
|28.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 331
|2ч 35м
|06.12.2020
|из Ялты
|7 333
|20ч 15м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|7 470
|23ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|7 606
|39ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|7 606
|15ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|7 606
|38ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|7 754
|29ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|7 922
|21ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|7 975
|45ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|8 131
|26ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|8 589
|43ч 40м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|8 686
|27ч 55м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|8 860
|26ч 15м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|8 866
|51ч (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|8 929
|17ч 10м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|9 269
|17ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Кургана
|9 913
|59ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|10 364
|55ч 5м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|10 457
|55ч 40м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|10 588
|56ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|10 695
|13ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|10 834
|54ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|11 536
|20ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|11 580
|20ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|11 932
|30ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|12 011
|57ч 15м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|13 374
|50ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Советского
|13 950
|16ч 10м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|13 950
|9ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|15 392
|58ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|16 569
|46ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|16 653
|22ч 40м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|16 723
|35ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇬Оша
|17 042
|23ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|17 529
|52ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|18 529
|47ч (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|20 241
|32ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|22 798
|17ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|22 841
|29ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|27 981
|40ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|40 394
|23ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|51 169
|36ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇻Мале
|92 431
|33ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Салехарда
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Салехарда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва и Новый Уренгой
- 18.12.202021.12.2020
- 26.10.202016.11.2020
- 21.10.202023.10.2020
- 17.10.202024.10.2020
- 06.11.202009.11.2020
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