Вы будете заниматься ежедневными делами ненцев: ловить рыбу, заготавливать дрова и воду,
Описание тура
Организационные детали
Порядок активностей в дни 1 — 5 может меняться в зависимости от погодных условий либо по усмотрению хозяев чума.
Взять с собой:
Комплекты одежды, соответствующей различным погодным условиям, включая комплекты легкой одежды (шорты, футболки, легкие брюки) и тёплые вещи (флис, брюки, непродуваемая куртка), а также рубашки с длинным рукавом
термобельё
резиновые сапоги
головные уборы для разных погодных условий: бейсболка/шляпа/панама от солнца и теплая шапка
удобные трекинговые закрытые ботинки и удобная лёгкая обувь (кроссовки)
купальные костюмы/плавки (по желанию)
дождевик
спальный мешок на температуру комфорта −5 градусов
самонадувающийся коврик-матрас (или туристическая пенка)
антимоскитная сетка для сна
средства личной гигиены: полотенце, шампунь/мыло, влажные салфетки
личные медикаменты (в т. ч. анальгетики, антисептики, антибиотики, необходимые лично для вас лекарства, противовирусные, кишечные)
средства защиты от солнца (крем, спрей), средства защиты от ветра
накомарник (по желанию)
репелленты: спреи, крема
рюкзак большой или баул для вещей/ чемодан
маленький рюкзак для прогулок (25 — 30 л)
налобный фонарик
фото- и видео-техника, штатив, запасные аккумуляторы
гермопакет для техники и документов (по желанию)
Проживание. Будем жить в стойбище в чуме (совместно с ненецкими семьями) и 1 ночь проведём в отеле «Параллель» (или аналогичном) в Салехарде.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание, в том числе с блюдами национальной кухни. В 1 и 5 дни (в дороге) пообедаем в формате ланч-боксов.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
В стойбище к оленеводам
Встретим вас в аэропорту Салехарда в 8:00 и отправимся в стойбище оленеводов Ямальской тундры. Держим путь на полуостровов Ямал. Ехать будем на снегоболотоходе Трэкол около 9-12 часов, всё зависит от состояния дороги. По пути пообедаем в формате ланч-боксов и уже вечером прибудем в стойбище, познакомимся с семьёй и поужинаем. Ночевать будем в чуме.
Питание: обед (ланч-бокс) и ужин.
Погружаемся в быт местных
После завтрака вас ждёт традиционная ненецкая рыбалка на озере, на реке Йоркута или на берегу Карского моря в зависимости от того, где стойбище будет находиться в тот момент. Установим или проверим сети для ловли рыбы, а если у оленеводов найдутся удочки, то вы сможете порыбачить на неё. Желающие могут прихватить свою удочку с собой в путешествие.
Днём будем заниматься повседневными делами местных: поможем заготовить дрова и натаскать воду. По согласованию с оленеводами можем организовать вечер, на котором вы познакомитесь с их традициями и обычаями, услышите ненецкие сказки и народные песни.
Питание: завтрак, обед и ужин, в том числе блюда национальной кухни.
Перегон ездовых оленей
Позавтракаем и переедем или перейдём в оленье стадо, чтобы посмотреть, как ненцы работают с животными. Местные каждый день отлавливают ездовых оленей, устраивая загоны из нарт. Затем животных обучают ездить в упряжке. Мы тоже примем участие в традиционном занятии, а ещё сможем пометать тынзян (аркан). Активность будем фиксировать на фотоаппарат, чтобы получить самые сочные кадры.
Возможно нам удастся поучаствовать в перекочёвке всего стойбища на новое место. Оленеводы разберут чумы, загрузятся в нарты и перейдут на несколько километров южнее или севернее. Обычно сбор и переход занимают всего несколько часов.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Мастер-классы от чум-хозяйки
Вчера мы знакомились с мужскими занятиями, а сегодня будем наблюдать за повседневными делами чум-хозяйки. В её обязанности входит изготовление дома. Именно женщины на Ямале выделывают, обрабатывают и коптят оленьи шкуры, из которых шьют покрытие для чума. А ещё хозяйки создают одежду и обувь для всей семьи.
Вас ждут мастер-классы: местные будут учить выделывать шкуры, плести из бисера, изготовлять натуральные нити из жил оленя, шить национальную одежду. В традиционном костюме вы сможете сфотографироваться.
Самые младшие обитатели стойбища занимаются сбором грибов и ягод. Здесь растут брусника, голубика, водяника, а может попасться и морошка. Сможем присоединиться к собирательству и мы.
Если оленеводы будут жить у Карского моря, то мы доберёмся до берега и полюбуемся пейзажами. Вечером побеседуем о культуре и религии, греясь у печи. В сентябре здесь можно увидеть северное сияние!
Питание: завтрак, обед и ужин.
Изготовление шестов для чума и возвращение в Салехард
Позавтракаем, а затем для нас проведут мастер-класс: будем изготовлять шесты для чума. Местные расскажут, как выбрать подходящее дерево, заготовить стволы, подготовить их и провести выделку. А ещё поможем с ремонтом грузовых нарт. Поиграем в ненецкие национальные игры: метание тынзяна на хорей (шест), ненецкий тройной прыжок, национальная борьба и другие традиционные виды спорта.
В 11:00 на снегоболотоходе поедем в Салехард. В дороге проведём 7-9 часов, а по пути перекусим. По прибытии в город заселимся в отель. Вечером погуляем по Салехарду и поужинаем в ресторане «Охота», где отведаем традиционную кухню Русского Севера.
Питание: завтрак, обед (ланч-бокс) и ужин.
Отъезд
После завтрака в отеле — трансфер в аэропорт Салехарда.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|98 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе (снегоболотоходы Трэкол, сопровождающие все 5 дней в тундре)
- Проживание в отеле в Салехарде (в комфортабельный двухместных номерах)
- Проживание в стойбище в чуме (совместно с ненецкими семьями)
- 3-разовое питание в чуме (в том числе с блюдами национальной кухни) и в Салехарде
- Оформление разрешительных документов на въезд в пограничную зону
- Услуги русскоговорящего водителя-гида
- Услуги русско - и англоговорящего руководителя экспедиции
- Все активности и мастер-классы по программе
- Возможность фото - и видеосъёмки
- Визовая поддержка
- Трансферы из/до аэропорта
Что не входит в цену
- Доплата за 1-местное размещение - 6000 рублей
- Билеты до Салехарда и обратно
- Медицинская страховка
- Дополнительные активности (указанные в программе как опция)
- Стоимость тура зависит от количества участников:
- 98 900 рублей за 1 человека при 10 участниках
- 104 900 рублей за 1 человека при 8-9 участниках
- 115 900 рублей за 1 человека при 4 - 7 участниках