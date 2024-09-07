После завтрака вас ждёт традиционная ненецкая рыбалка на озере, на реке Йоркута или на берегу Карского моря в зависимости от того, где стойбище будет находиться в тот момент. Установим или проверим сети для ловли рыбы, а если у оленеводов найдутся удочки, то вы сможете порыбачить на неё. Желающие могут прихватить свою удочку с собой в путешествие.

Днём будем заниматься повседневными делами местных: поможем заготовить дрова и натаскать воду. По согласованию с оленеводами можем организовать вечер, на котором вы познакомитесь с их традициями и обычаями, услышите ненецкие сказки и народные песни.

Питание: завтрак, обед и ужин, в том числе блюда национальной кухни.