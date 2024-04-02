Семейные развлекательные туры Салехарда

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Салехарде, цены от 58 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Салехард-микс. Впервые на полярном круге
3 отзыва
4 дня
Салехард-микс. Впервые на полярном круге
19 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 58 800 за человека
Зимнее знакомство с Салехардом
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Зимнее знакомство с Салехардом
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
1 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 58 800 за человека
Тур-погружение быт ненецких оленеводов: жизнь в чуме и мастер-классы
На машине
6 дней
Тур-погружение быт ненецких оленеводов: жизнь в чуме и мастер-классы
Научиться плести из бисера, сделать шесты для чума и понаблюдать за работой с оленями
Начало: Аэропорт Салехарда, 8:00
7 сен в 08:00
98 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Салехардом
    Я всем довольна.
    Я всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольна
  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    Зимнее знакомство с Салехардом
    Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию
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    на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!

  • А
    Александр
    9 января 2023
    Зимнее знакомство с Салехардом
    Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным,
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    а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).

Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «Можно с детьми»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Салехард-микс. Впервые на полярном круге
  2. Зимнее знакомство с Салехардом
  3. Тур-погружение быт ненецких оленеводов: жизнь в чуме и мастер-классы
Сколько стоит тур в Салехарде в июле 2024
Сейчас в Салехарде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 58 800 до 98 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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