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По популярности
4 дня
19 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 58 800₽ за человека
4 дня
Зимнее знакомство с Салехардом
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
1 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 58 800₽ за человека
6 дней
Тур-погружение быт ненецких оленеводов: жизнь в чуме и мастер-классы
Научиться плести из бисера, сделать шесты для чума и понаблюдать за работой с оленями
Начало: Аэропорт Салехарда, 8:00
7 сен в 08:00
98 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Я всем довольна.
- ТТатьяна10 января 2023Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию
- ААлександр9 января 2023Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным,
Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Салехарде в июле 2024
Сейчас в Салехарде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 58 800 до 98 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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