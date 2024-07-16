Что ещё посмотреть – экскурсии в Самаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мифы и легенды Самары
Пешая
21 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
Завтра в 10:30
6 авг в 10:00
3 750 за всё до 10 чел.
Мистическая экскурсия с предсказаниями
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Мистическая экскурсия с предсказаниями
Побывать в старинном особняке, погадать на предметах и заглянуть в свою судьбу
Начало: На Галактионовской улице
7 авг в 12:00
8 авг в 12:00
3 500 за человека
«Тайными ходами» старой Самары
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Тайными ходами» старой Самары
Пройти по сквозным дворам в историческом центре и прикоснуться к дореволюционному прошлому города
Начало: В районе Дворца культуры железнодорожников им. Пуш...
6 авг в 13:00
8 авг в 14:00
3 500 за всё до 10 чел.
Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
Прикоснуться к истории и тайнам одного из самых необычных строений Самарской области
Начало: На остановке Барбошина поляна
Завтра в 10:30
6 авг в 08:00
18 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 июля 2024
    Мифы и легенды Самары
    Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Не знали, что город у Волги не имеет ни одного моста! В Самаре есть все: от музея Ленина до музея модерна, от старинного монастыря до музея Эльдара Рязанова. Как многолика Самара! Спасибо!
  • В
    Валерий
    26 февраля 2024
    Мифы и легенды Самары
    Спасибо, очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мифы и легенды Самары
  2. Мистическая экскурсия с предсказаниями
  3. «Тайными ходами» старой Самары
  4. Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Особняк Курлиных
  9. Бункер Сталина
  10. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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