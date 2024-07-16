С Светлана

Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Не знали, что город у Волги не имеет ни одного моста! В Самаре есть все: от музея Ленина до музея модерна, от старинного монастыря до музея Эльдара Рязанова. Как многолика Самара! Спасибо!