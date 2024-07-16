2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
Завтра в 12:30
6 авг в 10:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеО Самаре с любовью
Увидеть главные места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Завтра в 13:00
6 авг в 09:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
Мистическая экскурсия с предсказаниями
Побывать в старинном особняке, погадать на предметах и заглянуть в свою судьбу
Начало: На Галактионовской улице
7 авг в 12:00
8 авг в 12:00
3 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Тайными ходами» старой Самары
Пройти по сквозным дворам в историческом центре и прикоснуться к дореволюционному прошлому города
Начало: В районе Дворца культуры железнодорожников им. Пуш...
6 авг в 13:00
8 авг в 14:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана16 июля 2024Спасибо Елене за познавательную экскурсию! Не знали, что город у Волги не имеет ни одного моста! В Самаре есть все: от музея Ленина до музея модерна, от старинного монастыря до музея Эльдара Рязанова. Как многолика Самара! Спасибо!
- ВВалерий26 февраля 2024Спасибо, очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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