Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Самаре, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
Пешая
74 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
Погрузитесь в мир подземных сооружений Самары, от дореволюционных тоннелей до советских бункеров
Начало: Возле Оперного театра на площади Куйбышева
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 6 876 за всё до 4 чел.
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Самарской Луке: уникальные природные памятники
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
53 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия по Самаре
За 2,5 часа погрузитесь в уникальный мир Самары: от исторических загадок до современных достижений
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    25 июля 2024
    Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия по Самаре! Рекомендуем для интересного знакомства с городом🥰 2,5 часа на машине по основным историческим достопримечательностям! Спасибо Павлу, очень рады, что выбрали его в качестве гида по Самаре!
  • А
    Александр
    29 июня 2024
    Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
    Увидели и услышали много интересного про Самару и ее подземные сооружения. Не знали о таком богатом историческом наследии. Большое спасибо Петру
  • И
    Игорь
    2 ноября 2023
    Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
    Отличный мастерский рассказ, продуманный маршрут! Дмитрий владеет красноречием, спокойно ведет машину, отвечает на вопросы. Нам очень понравилась Самара, сделали для себя открытия о некоторых исторических фактах, известных нам! Огромное спасибо!
  • А
    Аджелика
    29 октября 2023
    Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Благодаря грамотного рассказу Павла я узнала очень много интересных фактов из истории города. Рекомендую. Время я провела с пользой и удовольствием.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
  2. Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
  3. Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
  4. Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Особняк Курлиных
  9. Бункер Сталина
  10. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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