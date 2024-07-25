А Александра Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия Замечательная экскурсия по Самаре! Рекомендуем для интересного знакомства с городом🥰 2,5 часа на машине по основным историческим достопримечательностям! Спасибо Павлу, очень рады, что выбрали его в качестве гида по Самаре!

А Александр Бункер Сталина и всё о подземной Самаре Увидели и услышали много интересного про Самару и ее подземные сооружения. Не знали о таком богатом историческом наследии. Большое спасибо Петру

И Игорь Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия Отличный мастерский рассказ, продуманный маршрут! Дмитрий владеет красноречием, спокойно ведет машину, отвечает на вопросы. Нам очень понравилась Самара, сделали для себя открытия о некоторых исторических фактах, известных нам! Огромное спасибо!