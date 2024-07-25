2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
Погрузитесь в мир подземных сооружений Самары, от дореволюционных тоннелей до советских бункеров
Начало: Возле Оперного театра на площади Куйбышева
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 6 876₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Самарской Луке: уникальные природные памятники
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия по Самаре
За 2,5 часа погрузитесь в уникальный мир Самары: от исторических загадок до современных достижений
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра25 июля 2024Замечательная экскурсия по Самаре! Рекомендуем для интересного знакомства с городом🥰 2,5 часа на машине по основным историческим достопримечательностям! Спасибо Павлу, очень рады, что выбрали его в качестве гида по Самаре!
- ААлександр29 июня 2024Увидели и услышали много интересного про Самару и ее подземные сооружения. Не знали о таком богатом историческом наследии. Большое спасибо Петру
- ИИгорь2 ноября 2023Отличный мастерский рассказ, продуманный маршрут! Дмитрий владеет красноречием, спокойно ведет машину, отвечает на вопросы. Нам очень понравилась Самара, сделали для себя открытия о некоторых исторических фактах, известных нам! Огромное спасибо!
- ААджелика29 октября 2023Очень интересная, увлекательная экскурсия. Благодаря грамотного рассказу Павла я узнала очень много интересных фактов из истории города. Рекомендую. Время я провела с пользой и удовольствием.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Популярные экскурсии»
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