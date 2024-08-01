Н Наталия

Мы действительно влюбились. И в красоты Самарской Луки, и в Ольгу как гида. Очень понятно, доходчиво, познавательно и подробно нам рассказали об этом заповеднике. И такая приятная атмосфера на экскурсии, что очень немаловажно