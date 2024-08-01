За городом и природа – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Самаре, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
На машине
43 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
19 авг в 18:30
20 авг в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
На машине
82 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
Путешествие к замку Гарибальди включает остановки на вертолётной площадке и у храма без гвоздей. Прогулка среди статуй и фонтанов, увлекательные рассказы о крае
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
10 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    1 августа 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Мы действительно влюбились. И в красоты Самарской Луки, и в Ольгу как гида. Очень понятно, доходчиво, познавательно и подробно нам рассказали об этом заповеднике. И такая приятная атмосфера на экскурсии, что очень немаловажно
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво! Ольга - замечательный рассказчик, - хочется слушать и слушать. Особенно интересно было послушать
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    фольклорные сказки и предания. Хочу отметить, что маршрут подойдёт абсолютно всем, так как до всех красот вас довезут. Ну а часы в пути пролетят незаметно, благодаря очень интересной рассказчице! Обратно обязательно поезжайте на теплоходике, так как пейзажи невероятные! Однозначно рекомендую эту экскурсию!

    Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Отличная экскурсия с замечательным гидом Ольгой, рекомендуем! Для тех, кто не может далеко и быстро ходить рекомендуем вдвойне!
  • Е
    Евгения
    29 июля 2024
    Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Роман любит свое дело. Организовал квест и для детей. Трансферт - выше всяких похвал. Интересовался всё ли удобно (кондиционер, положение сидений). Всем рекомендую!
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Роман любит свое дело. Организовал квест и для детей

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
  2. Авто-путешествие по Самарской Луке
  3. Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Особняк Курлиных
  9. Бункер Сталина
  10. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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