На самой границе с Ульяновской областью, недалеко от села Смолькино раскинулись так называемые «Рачейские Альпы». Они состоят из большого количества уникальных объектов природы, таких как: Рачейский бор, Моховое и Узилово болота.
Самой загадочной являются останцы и глыбы песчаников, образующие природный парк скульптур, валунов и лабиринтов. Это придаёт природному ландшафту таинственный и сказочный вид.
Важная информация:
Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
Обязательно иметь с собой: одежду по погоде, дождевик от ветра и дождя, обувь удобная для ходьбы (кеды, кроссовки), головной убор, воду 1, 5 литра, еду для привала и отдыха на озере, перекус (бутерброды). На территории села Смолькино нет даже магазина.
🚩 Начало: пр. Кирова, 308.
🏁 Место завершения: пр. Кирова, 391Б, Самара
Что входит
использование телескопа
услуги астронома.
Что не входит
личные расходы (напитки, перекус)
до места проведения трансфер не предоставляется.
Важная информация
Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
Обязательно иметь с собой: одежду по погоде, дождевик от ветра и дождя, обувь удобная для ходьбы (кеды, кроссовки), головной убор, воду 1, 5 литра, еду для привала и отдыха на озере, перекус (бутерброды). На территории села Смолькино нет даже магазина.
Время проведения: В 07:45
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Ульянкины П.
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