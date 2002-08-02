Автобусная экскурсия: "Каменные чудеса Рачейских лесов"

Мы отправимся в село Смолькино, где неподалёку находится удивительный памятник природы - "Рачейские Альпы"...

4.9
9 отзывов
Мы отправимся в село Смолькино, где неподалёку находится удивительный памятник природы — «Рачейские Альпы».

Это народное название природного памятника «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы».
Автобусная экскурсия: "Каменные чудеса Рачейских лесов"
Автобусная экскурсия: "Каменные чудеса Рачейских лесов"
Автобусная экскурсия: "Каменные чудеса Рачейских лесов"
Автобусная экскурсия: "Каменные чудеса Рачейских лесов"
Автобусная экскурсия: "Каменные чудеса Рачейских лесов"
Автобусная экскурсия: "Каменные чудеса Рачейских лесов"

Что вы увидите 🤩

  • Усадьба князей Гагариных
  • Хранитель села Смолькино
  • Рачейский Бор
  • Поляна Валунов
  • Парк Скульптур
  • Исток реки Уса
  • Каменный лабиринт
  • Тайник/ геокешинг

Что вас ожидает:

  • На самой границе с Ульяновской областью, недалеко от села Смолькино раскинулись так называемые «Рачейские Альпы». Они состоят из большого количества уникальных объектов природы, таких как: Рачейский бор, Моховое и Узилово болота.
  • Самой загадочной являются останцы и глыбы песчаников, образующие природный парк скульптур, валунов и лабиринтов. Это придаёт природному ландшафту таинственный и сказочный вид.

Важная информация:

  • Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
  • Обязательно иметь с собой: одежду по погоде, дождевик от ветра и дождя, обувь удобная для ходьбы (кеды, кроссовки), головной убор, воду 1, 5 литра, еду для привала и отдыха на озере, перекус (бутерброды). На территории села Смолькино нет даже магазина.
🚩 Начало: пр. Кирова, 308.
🏁 Место завершения: пр. Кирова, 391Б, Самара
 Что входит
  • использование телескопа
  • услуги астронома.
 Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус)
  • до места проведения трансфер не предоставляется.
Важная информация
  • Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
  • Обязательно иметь с собой: одежду по погоде, дождевик от ветра и дождя, обувь удобная для ходьбы (кеды, кроссовки), головной убор, воду 1, 5 литра, еду для привала и отдыха на озере, перекус (бутерброды). На территории села Смолькино нет даже магазина.
Время проведения: В 07:45
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Ульянкины П.
Ульянкины П.
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