См. календарь

«Здесь время замедляет ход…
Здесь нотки сердца оживают!»
Это неспешное и познавательное путешествие по местам силы Красноярского района Самарской области позволит вам увидеть таинственные природные и рукотворные объекты, с которыми связано много легенд и преданий.
Что вас ждет
Гора «Стрела Тохтамыша»
Вы познакомитесь с памятником природы горой Красной в селе Большая Каменка, увидите гору «Стрела Тохтамыша» и услышите легенду про это средневековое «место силы».
Гора Алтай
Вы подниметесь на гору Алтай, где в 1391 году находился военный лагерь Эмира Тимура во время похода против правителя Золотой Орды Хана Тохтамыша.
Сможете увидеть своими глазами восточную границу Российского государства начала 18 века, фельдшанец — Красноярскую земляную крепость, редут и редан Ново-Закамской оборонительной линии.
Вы познакомитесь с мегалитическим комплексом «Круг души» и каменным лабиринтом. Это милое, рукотворное и современное «место силы» наполнит Вас теплыми мыслями, положительной энергией, гармонизирует Ваше внутреннее состояние….
В конце этого путешествия мы устроим прекрасную «зеленую стоянку» на берегу реки Сок, где каждый сможет насладиться красотами природы: отдохнуть, искупаться в реке, позагорать, устроить пикник, собрать травы и цветы и просто погулять по окрестностям.
Программа:
- 09.00 — выезд из Самары;
- 10.00-13.00 — осмотр Красноярской земляной крепости; проезд и подъем на гору Алтай (с. Кочкари);
- 13.00-14.30 — проезд и посещение Исторического вала, редута;
- 14.30-15.30 — проезд и посещение села Большая Каменка, остановки у подножья горы «Стрела Тохтамыша» и горы Красная (осмотр, фотографирование);
- 15.30-16.00 — проезд до мегалитического комплекса «Круг души», осмотр и знакомство с ним; (с. Большая Раковка, Лебяжинка),
- 16.00-18.30 — «Зеленая стоянка» отдых, купание в реке Сок;
- 18.30 — выезд в Самару (через с. Потаповка);
- 20.00 — приезд в Самару.