См. календарь

Автобусная экскурсия «Круг души»

Это неспешное и познавательное путешествие по местам силы Красноярского района Самарской области позволит вам увидеть

Это неспешное и познавательное путешествие по местам силы Красноярского района Самарской области позволит вам увидеть таинственные природные и рукотворные объекты, с которыми связано много легенд и преданий.
Автобусная экскурсия «Круг души»
Автобусная экскурсия «Круг души»
Автобусная экскурсия «Круг души»
Автобусная экскурсия «Круг души»
Автобусная экскурсия «Круг души»
Автобусная экскурсия «Круг души»

«Здесь время замедляет ход…

Здесь нотки сердца оживают!»

Это неспешное и познавательное путешествие по местам силы Красноярского района Самарской области позволит вам увидеть таинственные природные и рукотворные объекты, с которыми связано много легенд и преданий.

Что вас ждет

Гора «Стрела Тохтамыша»

Вы познакомитесь с памятником природы горой Красной в селе Большая Каменка, увидите гору «Стрела Тохтамыша» и услышите легенду про это средневековое «место силы».

Гора Алтай

Вы подниметесь на гору Алтай, где в 1391 году находился военный лагерь Эмира Тимура во время похода против правителя Золотой Орды Хана Тохтамыша.
Сможете увидеть своими глазами восточную границу Российского государства начала 18 века, фельдшанец — Красноярскую земляную крепость, редут и редан Ново-Закамской оборонительной линии.
Вы познакомитесь с мегалитическим комплексом «Круг души» и каменным лабиринтом. Это милое, рукотворное и современное «место силы» наполнит Вас теплыми мыслями, положительной энергией, гармонизирует Ваше внутреннее состояние….
В конце этого путешествия мы устроим прекрасную «зеленую стоянку» на берегу реки Сок, где каждый сможет насладиться красотами природы: отдохнуть, искупаться в реке, позагорать, устроить пикник, собрать травы и цветы и просто погулять по окрестностям.

Программа:

  • 09.00 — выезд из Самары;
  • 10.00-13.00 — осмотр Красноярской земляной крепости; проезд и подъем на гору Алтай (с. Кочкари);
  • 13.00-14.30 — проезд и посещение Исторического вала, редута;
  • 14.30-15.30 — проезд и посещение села Большая Каменка, остановки у подножья горы «Стрела Тохтамыша» и горы Красная (осмотр, фотографирование);
  • 15.30-16.00 — проезд до мегалитического комплекса «Круг души», осмотр и знакомство с ним; (с. Большая Раковка, Лебяжинка),
  • 16.00-18.30 — «Зеленая стоянка» отдых, купание в реке Сок;
  • 18.30 — выезд в Самару (через с. Потаповка);
  • 20.00 — приезд в Самару.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Работа экскурсовода
  • Экскурсионная программа
Место начала и завершения?
пр. Кирова, 308
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

См. календарь

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