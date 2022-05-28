См. календарь

«Здесь время замедляет ход…

Здесь нотки сердца оживают!»

Это неспешное и познавательное путешествие по местам силы Красноярского района Самарской области позволит вам увидеть таинственные природные и рукотворные объекты, с которыми связано много легенд и преданий.

Что вас ждет

Гора «Стрела Тохтамыша»

Вы познакомитесь с памятником природы горой Красной в селе Большая Каменка, увидите гору «Стрела Тохтамыша» и услышите легенду про это средневековое «место силы».

Гора Алтай

Вы подниметесь на гору Алтай, где в 1391 году находился военный лагерь Эмира Тимура во время похода против правителя Золотой Орды Хана Тохтамыша.

Сможете увидеть своими глазами восточную границу Российского государства начала 18 века, фельдшанец — Красноярскую земляную крепость, редут и редан Ново-Закамской оборонительной линии.

Вы познакомитесь с мегалитическим комплексом «Круг души» и каменным лабиринтом. Это милое, рукотворное и современное «место силы» наполнит Вас теплыми мыслями, положительной энергией, гармонизирует Ваше внутреннее состояние….

В конце этого путешествия мы устроим прекрасную «зеленую стоянку» на берегу реки Сок, где каждый сможет насладиться красотами природы: отдохнуть, искупаться в реке, позагорать, устроить пикник, собрать травы и цветы и просто погулять по окрестностям.

Программа: