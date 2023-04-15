Наша автомобильно-пешеходная экскурсия – отличный вариант для тех, кто впервые знакомится с Самарой.
Она позволит вам охватить максимум достопримечательностей и побывать в тех местах, куда во время пешеходной экскурсии не добраться.
Она позволит вам охватить максимум достопримечательностей и побывать в тех местах, куда во время пешеходной экскурсии не добраться.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площади Революции, Куйбышева и Чапаева
- Улица Ленинградская и Куйбышева
- Особняки XIX-XX вв.
- Сквер Пушкина
- Католический костел
- Лютеранская кирхуа
- Дом Курлиной
- Усадьба А. Толстого
- Дом Маштакова
- Музей А. Толстого
- Филармония
- Ладья на набережной
- Настоящая ракета, украшающая музей Самара космическая
- Музей-галерея Заварка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы отправимся в путешествие по Самаре различных эпох, а именно:
- познакомимся с купеческой застройкой исторического центра;
- пройдемся по пешеходной улице Ленинградской и бывшей Дворянской (ныне Куйбышева);
- увидим старые дворики и современные арт-пространства;
- повстречаем конструктивизм и сталинский ампир советской эпохи;
- перенесемся в период зарождения космонавтики и побываем рядом с музеем Самара космическая;
- полюбуемся панорамой Волги у Ладьи на набережной;
- в финале побываем в музее-галерее «Заварка», бывшем доме купца Маштакова, где узнаем историю спасения этого шедевра деревянного зодчества рубежа XIX-XX веков и познакомимся с секретами, которые хранит это здание.
Организационные моменты:
- Первая часть экскурсии (около 45 минут) – пешеходная, далее – на транспорте с выходами.
- Надевайте удобную обувь и обязательно одевайтесь по погоде.
- Экскурсия состоится при наборе группы 5 человек, но не более 12 человек.
- При наборе менее 5 человек, формат экскурсии меняется на пешеходный, время сокращается до 3,5 часов. Из маршрута исключается посещение Ладьи на набережной и площади перед музеем Самара Космическая.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт
- Что не входит
- Сувениры
- Билеты в музеи
- По желанию
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Революции, у памятника ЛенинуЗавершение: Улица Самарская, 207 а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Организационные моменты:
- Первая часть экскурсии (около 45 минут) – пешеходная, далее – на транспорте с выходами.
- Надевайте удобную обувь и обязательно одевайтесь по погоде.
- Экскурсия состоится при наборе группы 5 человек, но не более 12 человек.
- При наборе менее 5 человек, формат экскурсии меняется на пешеходный, время сокращается до 3,5 часов. Из маршрута исключается посещение Ладьи на набережной и площади перед музеем Самара космическая
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
История и культура
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Дата и количество участников выбирается при бронировании