Большое путешествие по Самаре

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Наша автомобильно-пешеходная экскурсия – отличный вариант для тех, кто впервые знакомится с Самарой.

Она позволит вам охватить максимум достопримечательностей и побывать в тех местах, куда во время пешеходной экскурсии не добраться.
Большое путешествие по Самаре
Большое путешествие по Самаре
Большое путешествие по Самаре
Большое путешествие по Самаре
Большое путешествие по Самаре
Большое путешествие по Самаре
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Площади Революции, Куйбышева и Чапаева
  • Улица Ленинградская и Куйбышева
  • Особняки XIX-XX вв.
  • Сквер Пушкина
  • Католический костел
  • Лютеранская кирхуа
  • Дом Курлиной
  • Усадьба А. Толстого
  • Дом Маштакова
  • Музей А. Толстого
  • Филармония
  • Ладья на набережной
  • Настоящая ракета, украшающая музей Самара космическая
  • Музей-галерея Заварка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы отправимся в путешествие по Самаре различных эпох, а именно:

  • познакомимся с купеческой застройкой исторического центра;
  • пройдемся по пешеходной улице Ленинградской и бывшей Дворянской (ныне Куйбышева);
  • увидим старые дворики и современные арт-пространства;
  • повстречаем конструктивизм и сталинский ампир советской эпохи;
  • перенесемся в период зарождения космонавтики и побываем рядом с музеем Самара космическая;
  • полюбуемся панорамой Волги у Ладьи на набережной;
  • в финале побываем в музее-галерее «Заварка», бывшем доме купца Маштакова, где узнаем историю спасения этого шедевра деревянного зодчества рубежа XIX-XX веков и познакомимся с секретами, которые хранит это здание.

Организационные моменты:

  • Первая часть экскурсии (около 45 минут) – пешеходная, далее – на транспорте с выходами.
  • Надевайте удобную обувь и обязательно одевайтесь по погоде.
  • Экскурсия состоится при наборе группы 5 человек, но не более 12 человек.
  • При наборе менее 5 человек, формат экскурсии меняется на пешеходный, время сокращается до 3,5 часов. Из маршрута исключается посещение Ладьи на набережной и площади перед музеем Самара Космическая.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Сувениры
  • Билеты в музеи
  • По желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Завершение: Улица Самарская, 207 а
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Организационные моменты:
  • Первая часть экскурсии (около 45 минут) – пешеходная, далее – на транспорте с выходами.
  • Надевайте удобную обувь и обязательно одевайтесь по погоде.
  • Экскурсия состоится при наборе группы 5 человек, но не более 12 человек.
  • При наборе менее 5 человек, формат экскурсии меняется на пешеходный, время сокращается до 3,5 часов. Из маршрута исключается посещение Ладьи на набережной и площади перед музеем Самара космическая
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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