Ульянкины П. проводит ещё 6 экскурсий

Ульянкины П.
Ульянкины П. – Гид из Самары
Представьте: бокал сидра, легкий живой джаз и увлекательный рассказ о представительницах прекрасного пола, оставивших свой след в истории 📖 Самары.

Эта экскурсия ⛳ будет не похожа ни на одну из тех, что вы посещали раньше.

Приятная атмосфера и уютный джаз сделают ваш вечер сказочно хорошим и тёплым!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Двойное удовольствие
Двойное удовольствие

Приглашаем прекрасных дам и их спутников посетить аристократическую сидрерию "NO BEER. CIDRERIE", где вас будет ожидать гораздо больше удовольствий:

  • 2 бокала изумительно вкусного сидра, сухого и послаще;
  • 2 вида легких закусок;
  • интересные рассказы о представительницах прекрасного пола, оставивших свой след в истории 📖 Самары;
  • джазовый дуэт "Porter’s". Эти парни - настоящие городские романтики, исполняющие классические джазовые композиции и песни из бродвейских мюзиклов. Бархатный голос Владимира Юрина очарует вас под аккомпанемент гитары Дмитрия Дмитриева.
Приятная атмосфера и уютный джаз сделают ваш вечер сказочно хорошим и тёплым!
Среди участниц экскурсии 🧭 будут разыграны подарочные сертификаты на пешеходные экскурсии 🧭 от "Ульянкиных прогулок".
Что входит
  • Услуги гида
  • посещение сидрерии
Начало и место завершения
🚩 ул. Венцека, 53
Двойное удовольствие
Двойное удовольствие
Двойное удовольствие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульянкины П.
Ульянкины П.
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