Ульянкины П. проводит ещё 6 экскурсий

Ульянкины П. – Гид из Самары

Представьте: бокал сидра, легкий живой джаз и увлекательный рассказ о представительницах прекрасного пола, оставивших свой след в истории 📖 Самары.



Эта экскурсия ⛳ будет не похожа ни на одну из тех, что вы посещали раньше.



Приятная атмосфера и уютный джаз сделают ваш вечер сказочно хорошим и тёплым!