Ульянкины П. проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем прекрасных дам и их спутников посетить аристократическую сидрерию "NO BEER. CIDRERIE", где вас будет ожидать гораздо больше удовольствий:
2 бокала изумительно вкусного сидра, сухого и послаще;
2 вида легких закусок;
интересные рассказы о представительницах прекрасного пола, оставивших свой след в истории 📖 Самары;
джазовый дуэт "Porter’s". Эти парни - настоящие городские романтики, исполняющие классические джазовые композиции и песни из бродвейских мюзиклов. Бархатный голос Владимира Юрина очарует вас под аккомпанемент гитары Дмитрия Дмитриева.
Приятная атмосфера и уютный джаз сделают ваш вечер сказочно хорошим и тёплым!
Среди участниц экскурсии 🧭 будут разыграны подарочные сертификаты на пешеходные экскурсии 🧭 от "Ульянкиных прогулок".
Что входит
Услуги гида
посещение сидрерии
Начало и место завершения
🚩 ул. Венцека, 53
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.