Град купеческий Самара

5
2 отзыва
Alexander D.
Alexander D. – Гид из Самары
Самара – один из интереснейших городов Поволжья.

Город 🏙️ появился в конце XVI века, как пограничный пункт Русского государства для защиты от кочевников.

Постепенно Самара росла и богатела за счет волжской торговли.

Стремительный рост города начался в середине XIX века после того, как Самара стала центром губернии.

Город 🏙️ быстро превратился в крупный центр деловой жизни Поволжья.

Об этом самарском «экономическом чуде» и деятельности местных купцов вы узнаете во время экскурсии 🧭.
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Экскурсия

2 500 ₽ за экскурсию

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Град купеческий Самара
Град купеческий Самара

Что вы увидите

  • Самарская крепость
  • Хлебная площадь
  • Дом Субботиной-Маркинсон
  • Женская гимназия
  • Реальное училище
  • Особняк В. М. Сурошникова
  • Площадь Революции
  • Улица Дворянская
  • Азово-Донской банк
  • Банк Общества Взаимного кредита
  • Здание Волжско-Камского банка
  • Лютеранская кирха
  • Здание Филармонии
  • Дом-музей Алексея Толстого
  • Церковь Сердца Иисуса
  • Дом Курлиной (Музей модерна)
Самара – один из интереснейших городов Поволжья. Город 🏙️ появился в конце XVI века, как пограничный пункт Русского государства для защиты от кочевников. Постепенно Самара росла и богатела за счет волжской торговли. Стремительный рост города начался в середине XIX века после того, как Самара стала центром губернии. Город 🏙️ быстро превратился в крупный центр деловой жизни Поволжья. Об этом самарском «экономическом чуде» и деятельности местных купцов вы узнаете во время экскурсии 🧭.
Подробнее
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с примерным местом основания города, Хлебной площадью, которая была центром экономической жизни конца XIX — начала ХХ века. Побываете на площади Революции, на которой сможете увидеть место начала карьеры Ленина, а также здание, в котором публиковались фельетоны «Между прочим», написанные Горьким.
Кроме того, вы познакомитесь с некоторыми красивыми 🤩 особняками Дворянской (Куйбышева) улицы, а на Саратовской (Фрунзе) сможете увидеть действительно чудесные постройки: неоготическую церковь ⛪ Сердца Иисуса, особняк Курлиной в стиле модерн, Драматический театр в русском стиле и яркий пример деревянного зодчества — особняк Поплавского, посетите прекрасный Иверский монастырь. С территории монастыря вы сможете увидеть одно из старейших предприятий — Жигулевский пивоваренный завод.
Узнаете, где в городе находился храм Христа Спасителя, побываете на Троицкой площади и от неё совершите прогулку 👣 по пешеходной Панской (Ленинградской) улице.
Благодаря экскурсии 🧭 вы познакомитесь с чудесным миром купеческого города.
+Что входит
  • Экскурсионные услуги
Что не входит
  • Посещение музеев
  • Транспортные услуги (при необходимости)
Начало
🚩 Улица Кутякова, 4, Самара (Крепость Самара)
Место завершения
🏁 Самарская ладья (автомобильная), Иверский монастырь (пешеходная)
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Alexander D.
Alexander D.
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