Самара – один из интереснейших городов Поволжья. Город 🏙️ появился в конце XVI века, как пограничный пункт Русского государства для защиты от кочевников. Постепенно Самара росла и богатела за счет волжской торговли. Стремительный рост города начался в середине XIX века после того, как Самара стала центром губернии. Город 🏙️ быстро превратился в крупный центр деловой жизни Поволжья. Об этом самарском «экономическом чуде» и деятельности местных купцов вы узнаете во время экскурсии 🧭.

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Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с примерным местом основания города, Хлебной площадью, которая была центром экономической жизни конца XIX — начала ХХ века. Побываете на площади Революции, на которой сможете увидеть место начала карьеры Ленина, а также здание, в котором публиковались фельетоны «Между прочим», написанные Горьким.

Кроме того, вы познакомитесь с некоторыми красивыми 🤩 особняками Дворянской (Куйбышева) улицы, а на Саратовской (Фрунзе) сможете увидеть действительно чудесные постройки: неоготическую церковь ⛪ Сердца Иисуса, особняк Курлиной в стиле модерн, Драматический театр в русском стиле и яркий пример деревянного зодчества — особняк Поплавского, посетите прекрасный Иверский монастырь. С территории монастыря вы сможете увидеть одно из старейших предприятий — Жигулевский пивоваренный завод.

Узнаете, где в городе находился храм Христа Спасителя, побываете на Троицкой площади и от неё совершите прогулку 👣 по пешеходной Панской (Ленинградской) улице.

Благодаря экскурсии 🧭 вы познакомитесь с чудесным миром купеческого города.