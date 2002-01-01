Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

Град купеческий Самара

Узнать об «экономическом чуде» старинного города и полюбоваться его архитектурой

Alexander
Alexander – Гид из Самары
От пограничного пункта Русского государства до крупного центра деловой жизни Поволжья — на прогулке 👣 мы разберемся, как Самара прошла этот путь.

Понятно и увлекательно я расскажу, как город 🏙️ рос и богател за счет волжской торговли, обращу ваше внимание на детали купеческих особняков.

А где купцы — там церкви: вы увидите яркие храмы и посетите Иверский монастырь.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.

Экскурсия

2 500 ₽ за экскурсию

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Град купеческий Самара
Град купеческий Самара

Что вас ожидает

Перекрестки разных эпох
Мы встретимся на Хлебной площади, месте основания Самары. Вы узнаете о временах, когда площадь была центром экономической жизни города конца 19 — начала 20 вв. Затем побываем на площади Революции и оттуда пойдем гулять 👣 по улице Дворянская (Куйбышева) с ее нарядными особняками.

В программе также церковь ⛪, которая никогда не закрывалась, пешеходная Панская (Ленинградская) улица и самарская «Ладья». Около последней вы представите, как в старину по Волге плыли купеческие суда, и раскроете, что они перевозили.

Кроме того, вы посетите дивный Иверский монастырь, с территории которого увидите Жигулевский пивоваренный завод, один из старейших в России.

История 📖, архитектура, имена
Где началась карьера Ленина, а где публиковались фельетоны Горького? Вы найдете эти места, не раз услышите о знаковых событиях и о выдающихся людях, связанных с Самарой. Мы поговорим и об архитектуре: так, на Саратовской улице (Фрунзе) вы полюбуетесь неоготической церковью Сердца Иисуса, особняком Курлиной в стиле модерн, Драматическим театром в русском стиле и особняком Поплавского, ярким примером деревянного зодчества.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳, но по запросу ее можно сделать автомобильной и расширить программу (уточняйте в личных сообщениях).

Начало и место завершения
🚩 у крепости Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара
Град купеческий Самара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexander
Alexander
Приветствую! Меня зовут Александр. Я историк и гид по купеческой Самаре. Родился и прожил до 30 лет в Перми. С юности интересовался историей, участвовал в археологических раскопках. Учился в Пермском государственном педагогическом университете по специальности «Учитель истории». С 2012 года стал проводить экскурсии, а в 2016 переехал в Псков, где закончил курсы гидов. В 2019 году меня заинтересовали сюжеты из торговой жизни Руси, и я переехал в Самару, которой удалось сохранить атмосферу старинного купеческого города. На прогулках я открою вам его сюжеты, познакомлю с самарской архитектурой, святынями и жизнью. Буду рад встретиться на экскурсиях.
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