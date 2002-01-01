Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

Что вас ожидает

Перекрестки разных эпох

Мы встретимся на Хлебной площади, месте основания Самары. Вы узнаете о временах, когда площадь была центром экономической жизни города конца 19 — начала 20 вв. Затем побываем на площади Революции и оттуда пойдем гулять 👣 по улице Дворянская (Куйбышева) с ее нарядными особняками.

В программе также церковь ⛪, которая никогда не закрывалась, пешеходная Панская (Ленинградская) улица и самарская «Ладья». Около последней вы представите, как в старину по Волге плыли купеческие суда, и раскроете, что они перевозили.

Кроме того, вы посетите дивный Иверский монастырь, с территории которого увидите Жигулевский пивоваренный завод, один из старейших в России.

История 📖, архитектура, имена

Где началась карьера Ленина, а где публиковались фельетоны Горького? Вы найдете эти места, не раз услышите о знаковых событиях и о выдающихся людях, связанных с Самарой. Мы поговорим и об архитектуре: так, на Саратовской улице (Фрунзе) вы полюбуетесь неоготической церковью Сердца Иисуса, особняком Курлиной в стиле модерн, Драматическим театром в русском стиле и особняком Поплавского, ярким примером деревянного зодчества.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳, но по запросу ее можно сделать автомобильной и расширить программу (уточняйте в личных сообщениях).