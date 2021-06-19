Гусарская баллада в Самаре

Увлекательные истории о гусарах и городе на прогулке по старому центру

5
1 отзыв
Говорят, жизнь меняется, когда в город приходят гусары.

Самара за свои века повидала всякое, но только знаменитым «Черным», или «Бессмертным» гусарам удалось внести в ее летопись особый ореол — он поможет вам иначе взглянуть на город.

Вас ждет обзорная экскурсия с гусарским колоритом: вы погуляете по знаковым улицам, открывая необычные сюжеты и байки.
Гусарская баллада в Самаре
Гусарская баллада в Самаре
Гусарская баллада в Самаре
Гусарская баллада в Самаре
Гусарская баллада в Самаре
Гусарская баллада в Самаре
Гусарская баллада в Самаре
Гусарская баллада в Самаре

Что вас ожидает

От крепости до губернской столицы

Наш старый центр хранит много неизвестных широкому кругу историй — таинственных и забавных, трагических и героических. Вы узнаете, когда в городе появились гусары и какие факты и легенды связаны с их сокровищами. А также услышите, какие всемирно известные фамилии имеют отношение к Самаре и 5-му Александрийскому гусарскому полку.

«Как упоительны в России вечера»

Знаменитая песня тоже связана с нашим городом. Балы, красавицы, а ещё — дуэли и хулиганские выходки. Весь этот колорит вы почувствуете, проходя по главной улице города, а я подкреплю ваши ощущения любопытными историями начала 20 века, о которых вы не прочитаете в интернете.

Гусары в кино и литературе

«Гусарская баллада», «Секретный фарватер», «Мастер и Маргарита» — сюжеты и эпизоды многих фильмов и книг пересекаются в Самаре. А связывают их воедино всё те же знаменитые фамилии, служившие в легендарном полку. В сквере музея Рязанова я расскажу о том, какой след оставили Александрийцы в советском кинематографе и почему не горят рукописи.

Музей 5-го гусарского Александрийского полка

Вы рассмотрите подлинные экспонаты и увидите, как менялась форма полка, начиная с 18 века. Узнаете, что символизирует эмблема Александрийцев — череп с костями, — и какое удивительное продолжение нашла история полка в наши дни.

С конем или на коне

Завершится экскурсия возле памятника Александрийцам у входа в Дом офицеров Самарского гарнизона. Вы узнаете, как создавался памятник, кто из «Бессмертных» гусар стал его прототипом, в чем символизм скульптурной группы и почему из неё исключили собаку.

Организационные детали

Посещение музея 5-го гусарского полка включено в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Хлебной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Олег
Олег
Профессиональный гид, сценарист, продюсер. Член Самарского областного отделения Русского географического общества, вхожу в состав Совета СОО РГО. В турбизнесе и телепроизводстве с 2009 года. Написал сценарии более чем к ста документальным фильмам по истории края для канала правительства Самарской области «Губерния». Лауреат областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области (2016 г. ). Лауреат российских кинофестивалей «Радонеж», «Дворянский мир» (2017 г. ). Участник программ «Разведопрос» и «Цифровая история». Разработал целый ряд авторских экскурсий, в том числе — по Самарской Луке. Постоянно пополняю свои знания, работая в архивах области, и с удовольствием поделюсь этими знаниями с вами.
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1 реальный отзыв

И
19 июня 2021
Все просто великолепно. Олег профессионал с большой буквы.

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