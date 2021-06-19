Что вас ожидает

От крепости до губернской столицы

Наш старый центр хранит много неизвестных широкому кругу историй — таинственных и забавных, трагических и героических. Вы узнаете, когда в городе появились гусары и какие факты и легенды связаны с их сокровищами. А также услышите, какие всемирно известные фамилии имеют отношение к Самаре и 5-му Александрийскому гусарскому полку.

«Как упоительны в России вечера»

Знаменитая песня тоже связана с нашим городом. Балы, красавицы, а ещё — дуэли и хулиганские выходки. Весь этот колорит вы почувствуете, проходя по главной улице города, а я подкреплю ваши ощущения любопытными историями начала 20 века, о которых вы не прочитаете в интернете.

Гусары в кино и литературе

«Гусарская баллада», «Секретный фарватер», «Мастер и Маргарита» — сюжеты и эпизоды многих фильмов и книг пересекаются в Самаре. А связывают их воедино всё те же знаменитые фамилии, служившие в легендарном полку. В сквере музея Рязанова я расскажу о том, какой след оставили Александрийцы в советском кинематографе и почему не горят рукописи.

Музей 5-го гусарского Александрийского полка

Вы рассмотрите подлинные экспонаты и увидите, как менялась форма полка, начиная с 18 века. Узнаете, что символизирует эмблема Александрийцев — череп с костями, — и какое удивительное продолжение нашла история полка в наши дни.

С конем или на коне

Завершится экскурсия возле памятника Александрийцам у входа в Дом офицеров Самарского гарнизона. Вы узнаете, как создавался памятник, кто из «Бессмертных» гусар стал его прототипом, в чем символизм скульптурной группы и почему из неё исключили собаку.

Организационные детали

Посещение музея 5-го гусарского полка включено в стоимость.